Progetta un segmento di microlearning coinvolgente di 60 secondi rivolto ai manager di livello intermedio, illustrando i comuni pregiudizi inconsci sul posto di lavoro per la formazione sull'inclusione. Adotta uno stile visivo professionale con animazioni basate su scenari, animate da avatar AI realistici alimentati da HeyGen.
Produci un video istruttivo conciso di 30 secondi per un pubblico globale, sottolineando l'importanza della consapevolezza culturale nei team diversificati. Questo segmento dovrebbe presentare testo dinamico in video da script, mostrando grafici del mappamondo e immagini diverse per coinvolgere gli spettatori con approfondimenti culturali vitali.
Crea una guida pratica di 50 secondi per i team di marketing e comunicazione sulla creazione di video aziendali inclusivi, concentrandosi sulle migliori pratiche per l'accessibilità linguistica. Il video dovrebbe adottare un design pulito e moderno e dimostrare chiaramente come la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen migliora la portata e la comprensione.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione sull'Inclusione

Sviluppa rapidamente e facilmente video di formazione sulla diversità e l'inclusione di impatto, promuovendo una cultura del lavoro più inclusiva con contenuti coinvolgenti.

Step 1
Crea il Tuo Script Coinvolgente
Inizia delineando i tuoi messaggi chiave per la consapevolezza culturale e l'inclusione. Utilizza la funzione di testo in video da script di HeyGen per convertire senza sforzo il tuo contenuto scritto in scene dinamiche.
Step 2
Seleziona Immagini e Avatar Diversificati
Arricchisci la tua formazione con contenuti visivamente rappresentativi. Scegli da una libreria di avatar AI che riflettono background diversi per trasmettere il tuo messaggio in modo autentico.
Step 3
Genera Voiceover Professionali
Aggiungi audio chiaro e coinvolgente al tuo video. Usa la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen per selezionare tra varie voci, assicurando che il tuo messaggio sia ascoltato e compreso da tutti.
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Formazione
Finalizza il tuo video di formazione inclusivo con controlli di branding (logo, colori) per un tocco professionale. Poi, esporta facilmente il tuo video per la distribuzione attraverso le tue soluzioni LMS/LXP.

Domande Frequenti

HeyGen può aiutare a creare video di formazione sull'inclusione coinvolgenti in modo efficiente?

Sì, HeyGen sfrutta gli avatar AI e le capacità di testo in video da script per semplificare la creazione di video di formazione sulla diversità e l'inclusione coinvolgenti, aiutandoti a sviluppare una formazione DEI di impatto con facilità.

Quali funzionalità offre HeyGen per i video di formazione personalizzati?

HeyGen ti consente di produrre video di formazione personalizzati con avatar AI personalizzabili e generazione di voiceover multilingue, assicurando che il tuo contenuto risuoni con il pubblico globale e promuova la consapevolezza culturale.

HeyGen fornisce strumenti per incorporare immagini inclusive nei contenuti di formazione?

Assolutamente. HeyGen offre accesso a una libreria multimediale diversificata e modelli personalizzabili, permettendoti di integrare facilmente immagini inclusive nei tuoi video di formazione per un messaggio più impattante.

Come assicura HeyGen l'accessibilità linguistica per i video di formazione sull'inclusione?

HeyGen fornisce una generazione di voiceover robusta in più lingue e sottotitoli/caption automatici per garantire l'accessibilità linguistica, rendendo i tuoi video di formazione sull'inclusione comprensibili a un pubblico globale più ampio.

