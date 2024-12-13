Crea Video di Consapevolezza sull'Inclusione che Risuonano a Livello Globale

Crea video di consapevolezza sull'inclusione che connettono con pubblici diversi, semplificando la produzione con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video aziendale convincente di 60 secondi progettato per partner commerciali internazionali, enfatizzando la consapevolezza culturale nelle interazioni commerciali. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo sofisticato e minimalista, facendo affidamento su capacità di testo-a-video chiare dal copione e sottotitoli localizzati per comunicare efficacemente messaggi sfumati attraverso diverse lingue e contesti culturali.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo di 30 secondi di grande impatto per i nuovi assunti sull'importanza della rappresentazione imparziale, utilizzando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per reperire elementi visivi diversificati e autentici. Il video dovrebbe mantenere un'estetica pulita e professionale, sfruttando modelli e scene pre-progettati per coerenza e un tono diretto e incoraggiante adatto per la formazione HR.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio di servizio pubblico coinvolgente di 60 secondi incentrato su storie universali di inclusione per i follower sui social media. Utilizza immagini evocative e visivamente emozionanti, abbinate a una narrazione parlata coinvolgente alimentata dalla generazione di voiceover di HeyGen, e ottimizza la sua portata utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme, rendendo il contenuto davvero coinvolgente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Consapevolezza sull'Inclusione

Crea video di impatto, accessibili e culturalmente risonanti che favoriscano la comprensione e promuovano la diversità all'interno della tua organizzazione o per il pubblico globale.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione e Storyboard
Inizia sviluppando un "copione e storyboard" ponderato che trasmetta efficacemente il tuo messaggio di inclusione. Utilizza "Testo-a-video dal copione" per trasformare senza soluzione di continuità il tuo contenuto scritto in narrazioni visive, garantendo una base chiara e convincente per il tuo video.
2
Step 2
Aggiungi Funzionalità di Accessibilità
Amplia la portata del tuo video integrando elementi di "accessibilità e conformità". Incorpora "Sottotitoli" per garantire che il tuo messaggio sia chiaro per gli spettatori sordi o con problemi di udito e per quelli in ambienti rumorosi, rendendo il tuo contenuto universalmente comprensibile.
3
Step 3
Seleziona Elementi Visivi e Audio Diversificati
Progetta il tuo video con "consapevolezza culturale" al centro. Sfrutta la "generazione di voiceover" per offrire opzioni linguistiche diversificate, assicurando che il tuo messaggio risuoni con un ampio pubblico globale e rifletta prospettive variegate.
4
Step 4
Esporta per il Pubblico Globale
Prepara i tuoi "video per il pubblico globale" ottimizzandone il formato. Utilizza "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni" per garantire che il tuo video finito sia perfettamente adattato per varie piattaforme e dispositivi, raggiungendo ogni spettatore previsto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Amplifica la Consapevolezza con Video Social

Produci rapidamente video social coinvolgenti e accessibili per diffondere efficacemente messaggi di consapevolezza sull'inclusione attraverso le piattaforme.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di consapevolezza sull'inclusione in modo efficace?

HeyGen ti consente di creare video di consapevolezza sull'inclusione con contenuti coinvolgenti e rappresentazione imparziale. Utilizza avatar AI diversificati e personalizza gli elementi visivi per comunicare efficacemente il tuo messaggio.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per sviluppare contenuti video di impatto?

HeyGen fornisce strumenti creativi robusti, permettendoti di costruire contenuti coinvolgenti dal tuo copione e storyboard. Sfrutta modelli professionali, aggiungi elementi visivi e audio personalizzati e genera voiceover naturali per la creazione di video di impatto.

Come assicura HeyGen che i video per il pubblico globale risuonino culturalmente?

HeyGen supporta la progettazione di video con risonanza globale offrendo funzionalità per la localizzazione e la consapevolezza culturale. Puoi generare voiceover professionali in più lingue e aggiungere sottotitoli precisi per garantire che il tuo messaggio sia universalmente compreso.

HeyGen può semplificare il processo di creazione di video istruttivi coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen semplifica la creazione di video istruttivi coinvolgenti con la sua interfaccia user-friendly e modelli pre-progettati. Trasforma facilmente il tuo copione in un video raffinato, assicurando che il tuo contenuto sia sia informativo che accattivante per il tuo pubblico.

