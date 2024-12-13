Crea Video di Gestione dell'Identità che Coinvolgono e Informano

Produci video di gestione dell'identità sicuri, conformi ed efficienti più velocemente con i potenti avatar AI di HeyGen.

562/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 90 secondi rivolto a responsabili IT e professionisti della sicurezza, mostrando i vantaggi dell'implementazione di una soluzione basata su cloud per la gestione degli accessi. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, illustrando flussi di processo e interfacce digitali, accompagnato da una voce fuori campo professionale e autorevole e musica di sottofondo vivace. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche principali e arricchisci la narrazione con immagini diverse dalla libreria multimediale/supporto stock, dimostrando come la soluzione renda le operazioni più efficienti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video conciso di 45 secondi 'come fare' che guidi gli utenti finali o i proprietari di piccole imprese attraverso un processo passo-passo per impostare una nuova credenziale di identità. L'approccio visivo dovrebbe essere luminoso e chiaro, utilizzando registrazioni dello schermo e grafica intuitiva, supportato da una voce fuori campo entusiasta e facile da comprendere. Questo pezzo istruttivo utilizzerà i modelli e le scene di HeyGen per una produzione rapida e beneficerà della generazione precisa di voce fuori campo per articolare chiaramente ogni passaggio.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video sofisticato di 75 secondi per dirigenti di alto livello e responsabili della conformità, sottolineando come i video di gestione robusta dell'identità contribuiscano a mantenere la conformità organizzativa e migliorare la sicurezza. Lo stile visivo dovrebbe incorporare animazioni in stile infografico e immagini professionali, trasmettendo un tono serio ma rassicurante attraverso una voce fuori campo esperta. Questo video utilizzerà il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattarsi a varie piattaforme e includerà sottotitoli per garantire che le informazioni critiche siano chiaramente comunicate, rafforzando la proposta di valore di creare sistemi conformi e sicuri.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Gestione dell'Identità

Semplifica concetti complessi di gestione dell'identità e degli accessi in contenuti video coinvolgenti rapidamente ed efficientemente, semplificando la comprensione dei dipendenti.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Inizia delineando il tuo contenuto di gestione dell'identità. Poi, seleziona un avatar AI coinvolgente dalla vasta libreria di HeyGen per rappresentare il tuo messaggio.
2
Step 2
Genera Voci Fuori Campo dal Tuo Copione
Inserisci il tuo copione e utilizza la funzione di generazione di voci fuori campo di HeyGen per produrre audio dal suono naturale che chiarisca i principi di gestione degli accessi.
3
Step 3
Applica i Tuoi Elementi di Branding
Integra l'identità visiva della tua azienda utilizzando i controlli di branding per applicare loghi e colori, assicurando che il tuo video sia in linea con la tua identità digitale.
4
Step 4
Esporta per la Condivisione su Multi-Piattaforma
Prepara il tuo video finale per varie piattaforme sfruttando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, consentendo una distribuzione efficiente al tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione sulla Sicurezza dei Dipendenti

.

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nelle sessioni di formazione critica sulla gestione dell'identità utilizzando video potenziati dall'AI, migliorando la consapevolezza della sicurezza in tutto il tuo team.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di creazione di video di gestione dell'identità?

HeyGen semplifica la creazione di video di gestione dell'identità trasformando i copioni in contenuti video professionali con avatar AI e voci fuori campo, riducendo significativamente il tempo e le risorse tradizionalmente richieste per la produzione video.

Quali funzionalità di HeyGen aiutano a creare video 'come fare' coinvolgenti per la gestione degli accessi?

HeyGen offre modelli personalizzabili, controlli di branding e una ricca libreria multimediale per aiutarti a creare video 'come fare' coinvolgenti per la gestione degli accessi. Puoi anche aggiungere sottotitoli per una maggiore chiarezza e accessibilità per i tuoi dipendenti.

HeyGen può aiutare la mia organizzazione a creare soluzioni video di gestione dell'identità conformi?

Sì, HeyGen consente alle organizzazioni di creare contenuti video professionali e chiari per le loro soluzioni di gestione dell'identità, garantendo messaggi coerenti e branding visivo per supportare processi conformi e sicuri per i dipendenti.

Come supporta HeyGen la creazione di una varietà di contenuti video di gestione dell'identità e degli accessi?

HeyGen supporta una varietà di contenuti video di gestione dell'identità e degli accessi permettendoti di produrre facilmente video per vari argomenti, dai protocolli di identità fisica ai sistemi di identità digitale, con rapporti d'aspetto flessibili per diverse piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo