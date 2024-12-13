Padroneggia l'Ideazione: Crea Video di Formazione Coinvolgenti

Aumenta la capacità del tuo team di generare idee con video di formazione dinamici, prodotti senza sforzo utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo dinamico di 90 secondi rivolto a team UX distribuiti e project manager, offrendo strategie pratiche per Risolvere Problemi di Ideazione di Gruppo in un contesto di Ideazione Remota. Lo stile visivo dovrebbe essere collaborativo ed energico, con evidenziazioni di testo sullo schermo, tutto generato senza sforzo utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen, accompagnato da un tono audio vivace e incoraggiante.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial dettagliato di 2 minuti per ricercatori e designer UX junior, dimostrando l'applicazione efficace del Diagramma di Affinità e del Journey Mapping come strumenti cruciali nella fase di ideazione. Impiega uno stile visivo luminoso e illustrativo con dimostrazioni passo-passo, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per sfondi visivi coinvolgenti, e una voce narrante amichevole e tutorial per guidare il pubblico.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo sofisticato di 60 secondi rivolto a professionisti UX senior e team leader, delineando l'importanza di integrare la Strategia UX con uno Storytelling coinvolgente per Presentare il Lavoro UX in modo efficace. Lo stile visivo dovrebbe essere minimalista ma d'impatto con animazioni sottili, arricchito dalla funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità, e consegnato con una voce sicura e persuasiva.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione sull'Ideazione

Eleva la capacità del tuo team di generare idee con video di formazione sull'ideazione coinvolgenti e di alta qualità, progettati per una solida metodologia di ideazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia delineando il contenuto della tua formazione sull'ideazione. Incolla il tuo script finale direttamente in HeyGen per sfruttare la funzionalità di testo-a-video da script per una produzione senza interruzioni.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo contenuto di formazione. Abbina l'avatar scelto a una voce adatta per una consegna chiara e coinvolgente nei tuoi video.
3
Step 3
Applica Visual e Branding
Arricchisci il tuo contenuto di formazione sull'ideazione integrando visual pertinenti dalla libreria multimediale. Utilizza i controlli di branding per garantire che il tuo video sia in linea con il processo di design della tua organizzazione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Una volta completato il tuo video di formazione, generalo ed esportalo. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattare il video a varie piattaforme, garantendo che i tuoi sforzi di ideazione remota siano ben supportati.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Complessi del Processo di Design

Chiarisci i principi intricati del Processo di Design e le tecniche avanzate di ideazione attraverso spiegazioni video facili da comprendere potenziate da AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen supportare la fase iniziale di ideazione per i progetti di design?

HeyGen consente agli utenti di trasformare rapidamente idee in contenuti visivi coinvolgenti convertendo script di testo in video accattivanti con avatar AI e voiceover. Questo semplifica notevolmente il processo di brainstorming creativo per varie sfide di design.

HeyGen facilita la spiegazione di metodologie complesse del Processo di Design?

Sì, HeyGen è uno strumento eccellente per articolare visivamente processi di design tecnici. Gli utenti possono creare video istruttivi chiari, completi di voiceover professionali e sottotitoli, per spiegare concetti come il Diagramma di Affinità, il Journey Mapping o il Lean UX, migliorando la comprensione durante sessioni di formazione in conferenze UX o workshop di ideazione remota.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare l'ideazione remota e la comunicazione del team?

HeyGen semplifica l'ideazione remota consentendo ai team di produrre e condividere rapidamente video esplicativi utilizzando modelli personalizzabili. Questo aiuta a comunicare efficacemente la strategia UX, i risultati della ricerca utente o le sfide di design, favorendo una comprensione più chiara tra i membri del team distribuiti.

HeyGen può assistere nella creazione di presentazioni coinvolgenti per il lavoro UX o la ricerca utente?

Assolutamente, HeyGen consente ai designer di creare presentazioni video coinvolgenti del loro lavoro UX. Utilizzando la funzione di testo-a-video e avatar AI realistici, lo Storytelling per Presentare il Lavoro UX diventa più dinamico e d'impatto, mostrando efficacemente Mood Board in UX, approfondimenti della ricerca utente e decisioni di design complessive.

