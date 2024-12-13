Crea Video di Formazione Ibrida per Dipendenti Coinvolti

Produci rapidamente video di formazione efficaci per team remoti utilizzando la funzione di HeyGen di trasformare il testo in video.

445/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione efficace di 45 secondi rivolto ai membri del team esistenti per ottimizzare le loro competenze di collaborazione virtuale. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e informativo, incorporando chiari supporti visivi, mentre l'audio presenta un tono vivace e conversazionale, sfruttando efficacemente la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per creare una guida concisa sulle migliori pratiche per i dipendenti remoti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione rassicurante di 30 secondi per tutti i dipendenti, concentrandoti sul mantenimento dell'equilibrio tra lavoro e vita privata in contesti ibridi. Il video richiede uno stile visivo rilassato ed empatico, accompagnato da musica di sottofondo rilassante e una voce fuori campo rassicurante generata utilizzando la funzione di generazione di voce di HeyGen, creando contenuti coinvolgenti con consigli pratici per stabilire confini e gestire il benessere.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video critico di 90 secondi sulla creazione di video di formazione ibrida specificamente per i protocolli di sicurezza, rivolto a tutti i dipendenti, in particolare a quelli che gestiscono dati aziendali sensibili da remoto. Questo video professionale e serio dovrebbe utilizzare grafica chiara, fornire una voce formale e autorevole e incorporare efficacemente sottotitoli per garantire che gli strumenti di produzione di alta qualità trasmettano informazioni cruciali sulle migliori pratiche di sicurezza dei dati e conformità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione Ibrida

Produci video di formazione coinvolgenti ed efficaci per la tua forza lavoro ibrida utilizzando strumenti alimentati dall'AI, garantendo un'esperienza di apprendimento coerente e di alta qualità per tutti i dipendenti.

1
Step 1
Crea la Tua Base di Contenuti
Inizia delineando i tuoi punti chiave di formazione e creando uno script coinvolgente. Utilizza la funzione di HeyGen "trasformare il testo in video" per trasformare rapidamente il tuo testo in un video iniziale, garantendo una solida base per la narrazione della tua formazione ibrida.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Seleziona un "avatar AI" coinvolgente che risuoni con la personalità della tua azienda. Questo presentatore alimentato dall'AI consegnerà i tuoi contenuti di formazione in modo coerente, rendendo i tuoi video di formazione per i dipendenti professionali e attraenti per una forza lavoro distribuita.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Sottotitoli
Aggiungi chiarezza visiva e accessibilità al tuo video generando automaticamente "sottotitoli". Questo assicura che i tuoi contenuti di formazione ibrida siano facilmente comprensibili da tutti i dipendenti remoti, indipendentemente dal loro ambiente di visualizzazione o dalle capacità audio.
4
Step 4
Esporta per una Distribuzione Ampia
Finalizza il tuo video rivedendone il flusso e l'accuratezza. Poi, "esporta" il tuo video di formazione di alta qualità utilizzando la funzione di HeyGen di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattarsi ai requisiti di varie piattaforme di e-learning, raggiungendo efficacemente tutta la tua forza lavoro ibrida.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Moduli di Formazione Rapidi e Coinvolgenti

.

Crea rapidamente clip video e moduli digeribili per la formazione ibrida, perfetti per il microlearning e aggiornamenti rapidi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione ibrida efficaci?

HeyGen sfrutta la tecnologia AI, inclusi avatar AI e trasformazione del testo in video, per semplificare la produzione di contenuti coinvolgenti. Questo assicura che i tuoi video di formazione ibrida siano sia impattanti che facilmente scalabili per tutti i dipendenti remoti.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per sviluppare video di formazione coinvolgenti per i dipendenti?

HeyGen offre una suite completa di strumenti creativi, inclusi modelli video personalizzabili e una ricca libreria multimediale, per migliorare la narrazione. Puoi utilizzare avatar AI e diverse voci fuori campo per produrre contenuti di alta qualità e coinvolgenti che risuonano davvero con il tuo pubblico.

Come assicura HeyGen l'accessibilità e il branding professionale per i video di formazione?

HeyGen supporta l'accessibilità completa generando automaticamente sottotitoli per tutti i tuoi video di formazione. Inoltre, i controlli di branding professionale ti permettono di integrare il logo e i colori della tua azienda, garantendo una produzione coerente e di alta qualità per la tua piattaforma di e-learning.

HeyGen può produrre efficientemente video di formazione brevi per i dipendenti?

Sì, HeyGen è progettato per produrre efficientemente video di formazione brevi per i dipendenti attraverso le sue capacità di trasformazione del testo in video alimentate dall'AI. Puoi generare rapidamente contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI e generazione istantanea di voce fuori campo, rendendo la produzione video più veloce e accessibile per un rapido dispiegamento.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo