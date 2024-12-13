Crea Video di Collaborazione per Team Ibridi per Legami Più Forti

Aumenta il coinvolgimento e le esperienze condivise per i tuoi team ibridi e colleghi remoti, semplificando la creazione di contenuti con la funzione testo-a-video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo professionale di 60 secondi rivolto a manager e membri del team in squadre ibride, illustrando strategie efficaci di collaborazione per partecipazioni miste. Il video utilizzerà la funzionalità di testo-a-video da script per articolare consigli chiave sulla comunicazione, supportati da sottotitoli chiari e concisi, e un tono audio calmo e rassicurante. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, evidenziando le migliori pratiche per colmare le distanze geografiche.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale divertente e dinamico di 30 secondi per professionisti delle risorse umane e organizzatori di eventi di team, ispirandoli a implementare attività ibride coinvolgenti come escape room virtuali. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione entusiasmante, incorporando filmati di repertorio vivaci dalla libreria multimediale/supporto stock per trasmettere la natura interattiva di questi eventi. L'audio dovrebbe essere giocoso e incoraggiante, mostrando la facilità di organizzare divertimenti per tutto il team.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di 75 secondi per tutti i dipendenti che lavorano in team ibridi, delineando l'etichetta essenziale e le migliori pratiche per l'uso di varie piattaforme di videoconferenza per gestire le dinamiche in presenza e virtuali. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ma accessibile, utilizzando grafiche nitide e un voiceover chiaro e istruttivo. Assicurati che il video possa essere facilmente adattato per diverse piattaforme attraverso il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, rendendolo uno strumento di formazione versatile.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Collaborazione per Team Ibridi

Eleva la connessione del team e le esperienze condivise con video dinamici che uniscono partecipanti in presenza e remoti, promuovendo una forte collaborazione di team ibridi.

1
Step 1
Pianifica e Scrivi il Tuo Script
Definisci la tua attività di team building ibrido, come una escape room virtuale o un rompighiaccio interattivo. Scrivi uno script per i segmenti del tuo video, utilizzando la funzione testo-a-video da script di HeyGen per trasformare senza sforzo le tue idee in contenuti visivi coinvolgenti.
2
Step 2
Genera Contenuti Video Dinamici
Usa gli avatar AI di HeyGen per presentare istruzioni, introdurre sfide di team o facilitare punti di discussione. Questo assicura una presenza coerente e professionale per i tuoi colleghi remoti e team in presenza.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Media
Applica il logo e i colori del tuo team utilizzando i controlli di branding di HeyGen per creare un aspetto coerente. Integra filmati o immagini di repertorio dalla libreria multimediale per arricchire la narrazione visiva e mettere in evidenza le esperienze condivise.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci Efficacemente
Finalizza il tuo video di collaborazione esportandolo nel rapporto d'aspetto ottimale per la piattaforma scelta. Il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen assicurano che i tuoi colleghi remoti e partecipanti in presenza godano di una riproduzione di alta qualità.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Favorisci il Morale e la Connessione del Team

Genera video ispiratori per sollevare i team ibridi, celebrare i successi e rafforzare i legami, promuovendo un ambiente collaborativo positivo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti per la collaborazione di team ibridi?

HeyGen consente ai team di creare video coinvolgenti per la collaborazione di team ibridi utilizzando avatar AI e tecnologia testo-a-video. Questo semplifica la creazione di contenuti per una collaborazione efficace tra dinamiche in presenza e virtuali, migliorando il coinvolgimento di tutti i partecipanti.

Quali strumenti offre HeyGen per migliorare le attività di team building ibrido?

HeyGen offre una suite di strumenti, inclusi modelli personalizzabili e generazione video basata su AI, per aiutare i leader dei team a creare attività di team building ibrido dinamiche. Questi video possono favorire esperienze condivise e rafforzare i legami tra colleghi remoti, rendendo le attività ibride più inclusive.

HeyGen può personalizzare i contenuti video per team ibridi diversi?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione per garantire che i tuoi contenuti video risuonino con team ibridi diversi, supportando la partecipazione mista. Utilizza i controlli di branding, la generazione di voiceover e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattare perfettamente le comunicazioni a tutti i membri del team.

HeyGen semplifica la produzione video per i leader di team in ambienti ibridi?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la produzione video, consentendo ai leader di team di generare rapidamente contenuti professionali da uno script per i loro team ibridi. Funzionalità come sottotitoli automatici e branding facile assicurano che i tuoi messaggi siano chiari e coerenti, sia per aggiornamenti interni che per presentazioni esterne.

