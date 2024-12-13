Crea Video di Panoramica HRIS: Veloci, Coinvolgenti e Potenziati dall'AI

Ottimizza la formazione HR e aumenta il coinvolgimento dei dipendenti trasformando il testo in video di panoramica HRIS coinvolgenti utilizzando il Text-to-video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione HRIS di 90 secondi per i nuovi assunti, coprendo le funzionalità essenziali di self-service come le richieste di ferie e l'iscrizione ai benefici. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo accogliente e coinvolgente con testo amichevole sullo schermo e una voce narrante calda, promuovendo un'esperienza positiva di onboarding dei dipendenti. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare efficacemente la narrazione e assicurati che tutti i sottotitoli siano prodotti automaticamente per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione sulla conformità di 2 minuti per tutti i dipendenti, spiegando le nuove normative sulla privacy dei dati all'interno dell'HRIS. Il video necessita di uno stile visivo autorevole ma accessibile, utilizzando un branding aziendale coerente e filmati professionali dalla libreria multimediale/supporto stock, supportato da una voce narrante precisa. Impiega i modelli personalizzabili e le scene di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio mentre fornisci video di panoramica critici guidati dall'AI sulla conformità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 45 secondi rivolto ai responsabili HR e agli specialisti L&D, mostrando la facilità di creare contenuti coinvolgenti per le introduzioni ai moduli HRIS. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e moderno con tagli rapidi e musica di sottofondo vivace, enfatizzando la personalizzazione e l'efficienza. Dimostra come i modelli personalizzabili e le scene di HeyGen consentano un rapido dispiegamento e utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per la distribuzione su più piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Panoramica HRIS

Genera rapidamente video di formazione HRIS coinvolgenti e guidati dall'AI per un onboarding dei dipendenti e una conformità senza soluzione di continuità utilizzando la nostra piattaforma intuitiva.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Sviluppa il tuo contenuto e trasforma senza sforzo il tuo testo in video coinvolgenti con la nostra funzione Text-to-video, ideale per i video di formazione HRIS.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare i tuoi video di panoramica HRIS, garantendo un'esperienza professionale e relazionabile.
3
Step 3
Personalizza con Facilità
Migliora il tuo video applicando modelli personalizzabili, aggiungendo branding e generando voiceover per rendere il tuo contenuto davvero unico e coinvolgente per i team HR.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video di panoramica HRIS guidati dall'AI ed esportali facilmente per la distribuzione, perfetti per l'onboarding dei dipendenti e la formazione sulla conformità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Rapidamente Video di Panoramica HRIS

Genera rapidamente video di panoramica HRIS accattivanti e concisi e brevi clip, rendendo le informazioni sui sistemi complessi facili da digerire per tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen ottimizzare la creazione di video di panoramica HRIS?

HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che consente ai team HR di creare efficacemente video di panoramica HRIS. Con le capacità di Text-to-video e gli avatar AI, puoi trasformare rapidamente gli script in contenuti coinvolgenti.

Quali caratteristiche specifiche offre HeyGen per la produzione di video di formazione tecnica HRIS?

HeyGen offre caratteristiche robuste per la produzione di video di formazione tecnica HRIS, inclusi avatar AI avanzati e generazione precisa di voiceover. Fornisce anche sottotitoli generati automaticamente e modelli personalizzabili per garantire esperienze di apprendimento complete e accessibili.

Perché scegliere HeyGen per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti con i contenuti di formazione HRIS?

HeyGen aiuta a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti consentendo la creazione di video di formazione HRIS dinamici e visivamente ricchi. Utilizza avatar AI professionali e una libreria multimediale per produrre contenuti coinvolgenti che catturano l'attenzione e migliorano la ritenzione dell'apprendimento per l'onboarding dei dipendenti e la formazione sulla conformità.

HeyGen supporta il branding e la scalabilità per le iniziative video HRIS?

Sì, HeyGen supporta pienamente i controlli di branding, consentendo ai team HR di incorporare loghi e colori personalizzati nei loro video di formazione HRIS. I modelli personalizzabili della piattaforma e il supporto multilingue rendono anche facile scalare i tuoi contenuti video a livello globale mantenendo la coerenza del marchio.

