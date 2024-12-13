Crea Video di Orientamento HR Che Coinvolgono e Fidelizzano
Aumenta l'engagement e la fidelizzazione dei dipendenti personalizzando il tuo onboarding con avatar AI dinamici.
Sviluppa un video essenziale di orientamento HR di 45 secondi per tutti i nuovi assunti in un grande contesto aziendale, presentando informazioni chiave sulle politiche con un'estetica pulita e professionale e una narrazione chiara e informativa. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire precisione e includi sottotitoli per l'accessibilità, rendendo il processo di onboarding fluido e completo.
Progetta un video di onboarding coinvolgente di 30 secondi per posizioni entry-level, mirato a costruire l'engagement dei dipendenti evidenziando la collaborazione del team e la missione aziendale con visual dinamici e uno stile audio energico. Sfrutta i modelli video personalizzabili di HeyGen e l'ampio supporto della libreria multimediale/stock per creare rapidamente un'esperienza visivamente attraente.
Crea un video dettagliato di orientamento HR di 90 secondi specificamente per i nuovi reclutati nella gestione, spiegando pacchetti di benefici avanzati e aspettative di leadership con uno stile visivo aziendale raffinato e un voiceover rassicurante e autorevole. Questo video dovrebbe creare efficacemente video di orientamento HR che contribuiscono alla fidelizzazione dei dipendenti, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme interne.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Ottimizza la Creazione di Contenuti HR.
Crea e consegna in modo efficiente video di orientamento HR completi a tutti i nuovi assunti, garantendo un messaggio coerente.
Migliora l'Engagement dei Nuovi Assunti.
Aumenta l'engagement e i tassi di fidelizzazione dei nuovi dipendenti con esperienze di onboarding interattive e personalizzate potenziate dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di orientamento HR coinvolgenti?
HeyGen ti consente di creare rapidamente video di onboarding professionali e coinvolgenti. Sfrutta le nostre funzionalità potenziate dall'AI, inclusi portavoce AI realistici e modelli video personalizzabili, per realizzare video di benvenuto personalizzati che risuonano con i nuovi assunti e migliorano l'engagement dei dipendenti.
Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per i video di onboarding?
HeyGen fornisce robuste funzionalità potenziate dall'AI per rivoluzionare i tuoi video di onboarding. Utilizza i nostri avatar generati dall'AI e le avanzate capacità di trasformazione del testo in video per trasformare script semplici in contenuti visivi dinamici, completi di voiceover multilingue e sottotitoli automatici per team globali.
I modelli video personalizzabili di HeyGen sono adatti per i video di orientamento HR?
Assolutamente, HeyGen offre una vasta libreria di modelli video personalizzabili progettati specificamente per soddisfare varie esigenze HR, inclusi video di orientamento HR completi. Personalizzali facilmente con il logo e i colori della tua azienda per garantire una cultura aziendale coerente e professionale fin dal primo giorno.
HeyGen può migliorare l'engagement e la fidelizzazione dei dipendenti attraverso i suoi video?
Sì, consentendo la creazione di video di benvenuto personalizzati e video di onboarding coinvolgenti, HeyGen contribuisce significativamente a un maggiore engagement e fidelizzazione dei dipendenti. Un'esperienza di orientamento ben prodotta, informativa e accogliente stabilisce un tono positivo e integra efficacemente i nuovi assunti nella tua cultura aziendale.