Crea Video di Passaggio HR Facilmente con l'AI
Crea rapidamente video professionali di passaggio HR che coinvolgono i nuovi assunti e standardizzano la formazione con la capacità di trasformare il testo in video di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di benvenuto di 90 secondi per i nuovi assunti, concentrandoti sul rendere i loro primi giorni fluidi e coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e inclusivo, mostrando avatar AI diversi in vari contesti lavorativi, accompagnati da una voce narrante calda e invitante. Questo video coinvolgente mira a introdurre la cultura aziendale e le procedure iniziali, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per aggiungere un tocco umano senza riprese tradizionali.
Sviluppa un video HR di passaggio di 45 secondi per specialisti e manager HR, dimostrando quanto facilmente si possa creare contenuto brandizzato per le comunicazioni interne. Il video dovrebbe avere uno stile visivo elegante e brandizzato con musica di sottofondo vivace e una voce narrante professionale, garantendo coerenza del marchio in tutti i materiali. Questa soluzione utilizza i modelli e le scene video estese di HeyGen per assemblare rapidamente messaggi di alta qualità e coerenti con il marchio.
Produci un video di formazione dettagliato di 2 minuti per i team di formazione e sviluppo, specificamente per il trasferimento di conoscenze tecniche in passaggi di turno complessi. Lo stile visivo deve essere chiaro e istruttivo, incorporando registrazioni dello schermo dettagliate e visuali passo-passo, supportate da una voce narrante calma, precisa ed educativa. Questo video faciliterà un'integrazione migliorata con i sistemi LMS offrendo contenuti completi e facilmente digeribili, potenziati dalla generazione avanzata di voiceover di HeyGen per una narrazione coerente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nell'Onboarding dei Dipendenti.
Coinvolgi i nuovi assunti con video di passaggio HR dinamici e potenziati dall'AI, assicurando la ritenzione di informazioni critiche per una transizione fluida e una produttività migliorata.
Scala la Creazione di Contenuti di Passaggio HR.
Produci rapidamente un alto volume di video di passaggio HR standardizzati utilizzando l'AI, raggiungendo ogni nuovo assunto in modo coerente, indipendentemente dalla posizione.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare i flussi di lavoro di creazione video potenziati dall'AI?
HeyGen semplifica la creazione di video potenziati dall'AI permettendo agli utenti di generare video professionali direttamente da script di testo, sfruttando strumenti avanzati di AI come avatar AI personalizzabili e voiceover realistici. Questo processo semplificato migliora significativamente l'efficienza per varie applicazioni, inclusa la creazione di video di formazione.
Quali capacità AI offre HeyGen per la personalizzazione dei video e la coerenza del marchio?
HeyGen fornisce robuste capacità AI per la personalizzazione dei video, inclusa una gamma diversificata di avatar AI e voiceover realistici che possono essere adattati per corrispondere al tuo marchio. I nostri strumenti di Generative AI garantiscono coerenza del marchio in tutti i tuoi video coinvolgenti, supportando anche funzionalità come sincronizzazione labiale e scambi di volti per una personalizzazione avanzata.
HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per i video di formazione?
Sì, HeyGen è progettato per supportare un'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi LMS, semplificando la distribuzione dei tuoi video di formazione e migliorando l'automazione del flusso di lavoro. Questo consente una generazione e distribuzione di video end-to-end, assicurando che i tuoi video coinvolgenti raggiungano il tuo pubblico in modo efficiente.
Quali caratteristiche tecniche garantiscono qualità e accessibilità nell'output video di HeyGen?
HeyGen garantisce qualità tecnica e accessibilità attraverso caratteristiche come sottotitoli generati automaticamente e un traduttore video integrato, supportando un pubblico globale. La piattaforma offre anche ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto, esportazioni e generazione di sfondi per mantenere standard professionali in tutti i video coinvolgenti.