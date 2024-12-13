Crea Video di Supporto Abitativo per un Impatto Massimo

Semplifica il supporto abitativo complesso con video coinvolgenti. Sfrutta il testo-a-video da script per una rapida creazione di contenuti.

485/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video tutorial di 60 secondi che delinei i primi tre passaggi per accedere alle risorse di supporto abitativo locali, con l'obiettivo di fornire informazioni pratiche a chi ne ha bisogno. Impiega una presentazione visiva in stile infografico pulito con una voce narrante calma e rassicurante per guidare gli spettatori attraverso ogni passaggio. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente la struttura iniziale del video e garantire un'informazione accurata per questi video di supporto abitativo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo conciso di 30 secondi che introduca il concetto di 'zero funzionale' nella risoluzione del problema dei senzatetto, rivolto a funzionari governativi locali e responsabili delle politiche. Il design visivo dovrebbe essere moderno e incentrato sui dati, incorporando animazioni sottili per evidenziare le statistiche chiave, accompagnato da un tono audio autorevole ma speranzoso. Usa la generazione di voiceover di HeyGen per produrre una narrazione lucida e coerente che trasmetta urgenza e possibilità.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 40 secondi che fornisca una panoramica amichevole delle opzioni abitative accessibili disponibili, specificamente per famiglie e individui a basso reddito che potrebbero essere nuovi nel navigare questi sistemi. L'estetica visiva dovrebbe essere calda e invitante, utilizzando immagini relazionabili e una melodia di sottofondo delicata, mentre il contenuto parlato rimane semplice. Assicurati l'accessibilità utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo le informazioni chiare per tutti gli spettatori.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Supporto Abitativo

Sfrutta video coinvolgenti per comunicare efficacemente informazioni vitali sul supporto abitativo, migliorando la comprensione e l'accessibilità per chi ne ha bisogno.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Delinea le informazioni chiave per il tuo video di supporto abitativo, quindi trasforma senza sforzo il tuo testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Voci
Rafforza il tuo messaggio selezionando da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio e trasmettere dettagli critici sul supporto abitativo in modo professionale.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti
Affina i tuoi video educativi con una narrazione chiara utilizzando la generazione di voiceover e garantisci l'accessibilità includendo sottotitoli automatici per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi contenuti video coinvolgenti e preparali per la distribuzione utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattarsi a varie piattaforme, supportando la tua missione di porre fine al problema dei senzatetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

.

Genera rapidamente video e clip coinvolgenti per i social media per condividere informazioni cruciali sul supporto abitativo e raggiungere efficacemente un pubblico più ampio.

background image

Domande Frequenti

HeyGen può semplificare la creazione di video di supporto abitativo?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video di supporto abitativo professionali e video educativi utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-a-video. Questo consente alle organizzazioni di produrre rapidamente contenuti video coinvolgenti per risorse di supporto cruciali mirate a risolvere il problema dei senzatetto.

Quali tipi di contenuti video possono essere prodotti con HeyGen per iniziative abitative?

Con HeyGen, puoi facilmente produrre una varietà di contenuti video, inclusi video educativi, video esplicativi e video tutorial, per supportare approcci di housing accessibile e Housing First. Questi video formativi sono ideali per informare le comunità e il personale di supporto sui processi abitativi cruciali.

HeyGen offre opzioni di branding e funzionalità di accessibilità per le organizzazioni di supporto abitativo?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del tuo marchio in tutti i tuoi video di supporto abitativo. Inoltre, i sottotitoli e le didascalie automatiche migliorano l'accessibilità per un pubblico più ampio, garantendo che le tue risorse di supporto siano comprese universalmente.

Come supporta HeyGen la distribuzione di contenuti video per iniziative abitative?

HeyGen rende facile creare ed esportare video in vari rapporti d'aspetto, ottimizzati per piattaforme come YouTube, aiutando le organizzazioni di supporto abitativo a raggiungere un pubblico più ampio. Condividere efficacemente i tuoi contenuti video assicura che informazioni vitali e risorse di supporto siano ampiamente accessibili a coloro che lavorano per porre fine al problema dei senzatetto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo