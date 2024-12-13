Crea Video di Orientamento per l'Ospitalità: Aumenta il Coinvolgimento

Semplifica il tuo onboarding nel settore dell'ospitalità con avatar AI per creare video di formazione coinvolgenti e coerenti che aumentano la fidelizzazione dei dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione istruttivo di 90 secondi incentrato sugli standard critici del servizio clienti e sui protocolli di sicurezza per tutto il personale dell'ospitalità. Questo video dovrebbe utilizzare i Template e le scene di HeyGen per una presentazione strutturata, con dimostrazioni chiare e Sottotitoli/didascalie nitide per rinforzare l'apprendimento, assicurando che il contenuto sia facile da seguire e da memorizzare.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di onboarding conciso di 45 secondi progettato per i team HR e i manager, evidenziando come semplificare i processi di onboarding per i nuovi dipendenti in modo efficiente. Il video dovrebbe avere uno stile visivo aziendale moderno ed efficiente, sfruttando il Text-to-video da script per una rapida creazione di contenuti e adattando facilmente il layout tramite il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 30 secondi specificamente per i nuovi membri del team della reception, mirato a potenziare il coinvolgimento dei dipendenti mostrando gli aspetti entusiasmanti del loro ruolo. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e coinvolgente, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti e generazione di Voiceover energica per trasmettere un messaggio ispiratore sul loro contributo all'ospitalità.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Orientamento per l'Ospitalità

Produci facilmente video di orientamento professionali per l'ospitalità con avatar AI e template personalizzabili per semplificare l'onboarding e aumentare il coinvolgimento dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo il tuo script di orientamento. Poi, seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per narrare il tuo contenuto, dando vita al tuo testo con un presentatore professionale sullo schermo.
2
Step 2
Seleziona un Template
Scegli dalla nostra libreria di template personalizzabili progettati per vari scenari di formazione. Aggiungi facilmente il logo e i colori del tuo marchio per garantire che il tuo video sia in linea con l'identità visiva della tua azienda.
3
Step 3
Migliora i Visual
Incorpora immagini dalla nostra libreria multimediale/stock o carica le tue per arricchire il tuo contenuto di orientamento. Aggiungi sottotitoli e didascalie automatiche per migliorare la chiarezza e l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video, esportalo in più formati di rapporto d'aspetto adatti a varie piattaforme. Distribuisci i tuoi video di orientamento coinvolgenti ai nuovi assunti in modo efficiente.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Instilla la Cultura e i Valori Aziendali

Produci video di orientamento coinvolgenti che ispirano il nuovo personale dell'ospitalità, comunicando efficacemente la cultura aziendale, la missione e i valori fondamentali fin dal primo giorno.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di orientamento per l'ospitalità?

La piattaforma AI-driven di HeyGen rivoluziona la creazione di video di orientamento per l'ospitalità offrendo template personalizzabili e avatar AI, semplificando l'intero processo di produzione dei video di onboarding.

Quali capacità AI offre HeyGen per migliorare i video di formazione dei dipendenti?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e la funzionalità di text-to-video da script per trasformare il testo semplice in video coinvolgenti, aumentando significativamente il coinvolgimento dei dipendenti nella formazione per l'ospitalità.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio nei nostri materiali di formazione per l'ospitalità?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli completi sul branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, colori specifici ed elementi visivi nei tuoi template personalizzabili, garantendo che ogni video di formazione per l'ospitalità sia in linea con la cultura aziendale.

Come supporta HeyGen una soluzione scalabile per i video di onboarding nel settore dell'ospitalità?

HeyGen funge da soluzione scalabile per i team HR, consentendo una produzione rapida ed efficiente di numerosi video di onboarding per l'ospitalità attraverso la sua piattaforma intuitiva di creazione video, ideale per una formazione standardizzata in più sedi.

