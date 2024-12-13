Crea Video di Messaggi per le Festività che Brillano

Crea saluti coinvolgenti e personalizzati con Avatar AI per un contatto memorabile durante le festività.

444/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video messaggio di 45 secondi per le festività per i tuoi clienti più preziosi, mostrando il tuo apprezzamento e le offerte stagionali. Utilizza uno stile visivo professionale ma festoso, incorporando temi vivaci delle festività dai Template e scene di HeyGen, abbinati a una generazione di voiceover chiara e allegra per trasmettere i tuoi sinceri auguri e promozioni per le festività.
Prompt di Esempio 2
Produci un sincero messaggio video di 60 secondi per i tuoi dipendenti, esprimendo gratitudine e allegria per le festività, magari sfruttando un tema festivo dai template personalizzabili di HeyGen. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e incoraggiante con sottili accenti festivi, supportato da una musica di sottofondo ispiratrice e calmante. Sfrutta la funzione Text-to-video da script di HeyGen per trasformare senza sforzo il tuo apprezzamento scritto in un video raffinato, creando una connessione significativa.
Prompt di Esempio 3
Genera un post dinamico di 15 secondi per i social media delle festività progettato per catturare l'attenzione dei follower online del tuo brand. Impiega uno stile energico e visivamente vibrante con tagli rapidi e musica moderna e vivace delle festività. Massimizza la portata e l'accessibilità utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per varie piattaforme e integrando sottotitoli/caption chiari e coinvolgenti per un maggiore coinvolgimento e condivisione festiva sui social media.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Messaggi per le Festività

Crea facilmente video di auguri calorosi e personalizzati con gli strumenti AI di HeyGen e i template festivi, progettati per una condivisione d'impatto.

1
Step 1
Seleziona un Template per le Festività
Inizia il tuo processo creativo scegliendo da una vasta collezione di template video personalizzabili per le festività, adatti a ogni celebrazione festiva.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI
Dai vita ai tuoi auguri selezionando e personalizzando un Avatar AI per presentare il tuo messaggio di festività, aggiungendo un tocco professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Script e Audio
Crea messaggi video veramente personalizzati scrivendo il tuo script, che può essere trasformato istantaneamente in discorso utilizzando la generazione di voiceover.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Festivo
Scarica facilmente il tuo video delle festività finito nel rapporto d'aspetto perfetto per qualsiasi piattaforma, rendendolo pronto per essere condiviso con amici, familiari o colleghi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione di annunci ad alte prestazioni in pochi minuti con video AI

.

Progetta rapidamente video di contatto per le festività d'impatto e saluti personalizzati per migliorare l'engagement stagionale e la presenza del brand.

background image

Domande Frequenti

Come posso creare video di messaggi per le festività coinvolgenti con HeyGen?

HeyGen ti consente di creare messaggi video personalizzati con facilità, utilizzando un'ampia selezione di template video per le festività. Puoi personalizzare questi template con i tuoi contenuti e sfruttare i voiceover generati dall'AI per trasmettere auguri festivi, rendendo HeyGen un efficace creatore di video per le festività.

Posso personalizzare i messaggi video per le festività utilizzando Avatar AI su HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di creare messaggi video altamente personalizzati integrando Avatar AI. Questi strumenti guidati dall'AI rendono semplice trasmettere i tuoi auguri per le festività in modo unico e memorabile, potenziando l'impatto della tua comunicazione.

Quali strumenti di editing offre HeyGen per la creazione di video per le festività?

HeyGen fornisce un editor intuitivo drag-and-drop, che ti consente di caricare facilmente immagini e clip, aggiungere musica e incorporare sottotitoli professionali per i tuoi video delle festività. Questi strumenti di editing completi assicurano che il tuo messaggio sia raffinato e d'impatto.

HeyGen supporta la condivisione facile sui social media per i video delle festività?

Sì, HeyGen semplifica la condivisione sui social media permettendoti di regolare facilmente i rapporti d'aspetto e di esportare i tuoi video delle festività in vari formati. Questo assicura che i tuoi messaggi personalizzati siano perfettamente ottimizzati per diverse piattaforme, raggiungendo efficacemente il tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo