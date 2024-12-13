Crea Video sul Flusso di Lavoro di Assunzione per un Reclutamento Più Veloce

Trasforma il tuo processo di assunzione convertendo il testo in video coinvolgenti, migliorando la chiarezza e l'esperienza dei candidati.

Prompt di Esempio 1
Produci un video informativo di 45 secondi che spiega un passaggio cruciale del tuo processo di reclutamento, rivolto ai candidati per migliorare la loro esperienza. Sfrutta la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen e sottotitoli chiari per fornire una spiegazione moderna e user-friendly con uno stile visivo e audio informativo.
Prompt di Esempio 2
Crea un video conciso di 30 secondi sul flusso di lavoro interno per il tuo team di acquisizione talenti, evidenziando le migliori pratiche per l'uso di nuovi strumenti video per il reclutamento. Impiega la vasta libreria di modelli e scene di HeyGen e il supporto di media/stock per ottenere uno stile visivo elegante, professionale e istruttivo con una narrazione audio chiara e guida.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video creativo di 60 secondi per un annuncio di lavoro di un ruolo critico, progettato per distinguersi a un ampio pool di potenziali candidati. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentatori coinvolgenti e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare su varie piattaforme, mantenendo uno stile audio e visivo audace, visivamente accattivante ed energico che rifletta il tuo marchio unico di datore di lavoro.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video sul Flusso di Lavoro di Assunzione

Eleva il tuo processo di reclutamento con video coinvolgenti e professionali che informano i candidati e ottimizzano il tuo percorso di assunzione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Sviluppa il tuo messaggio e utilizza la funzione di testo-a-video da script per generare automaticamente una bozza di video, trasformando rapidamente il tuo testo in immagini dinamiche.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento selezionando da una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio con un tono professionale e amichevole.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Migliora la chiarezza e l'accessibilità per tutti i candidati aggiungendo sottotitoli, assicurando che le tue informazioni critiche di assunzione siano facilmente comprese.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Finalizza il tuo video e utilizza la funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme, rendendolo pronto per essere condiviso attraverso i tuoi canali di reclutamento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento nell'Onboarding e nella Formazione

Migliora il tuo processo di onboarding con video potenziati dall'AI per migliorare il coinvolgimento e la ritenzione dei nuovi assunti all'interno del tuo flusso di lavoro.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video di reclutamento?

HeyGen ti consente di creare contenuti professionali e coinvolgenti per i tuoi video di reclutamento utilizzando avatar AI e una vasta gamma di modelli video AI. Puoi personalizzare facilmente i video per riflettere l'identità unica del tuo marchio, migliorando significativamente la creazione dei tuoi video.

Quali benefici offre HeyGen per ottimizzare il processo di assunzione?

HeyGen ti permette di creare video sul flusso di lavoro di assunzione che ottimizzano significativamente il processo di reclutamento. Fornendo messaggi video coerenti e di alta qualità, puoi elevare l'esperienza complessiva dei candidati e ridurre lo sforzo manuale.

HeyGen può aiutarci a creare video di branding aziendale?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di produrre video di branding aziendale coinvolgenti. Personalizza facilmente i video con il tuo logo, colori ed elementi visivi specifici per abbinare perfettamente l'aspetto e il tono del tuo marchio.

Come semplifica HeyGen la creazione di video interviste e altri contenuti di reclutamento?

HeyGen semplifica la creazione di video professionali attraverso il suo intuitivo AI di testo-a-video, permettendoti di generare interviste video dinamiche e vari contenuti di reclutamento da script. Utilizza avatar AI realistici e voiceover, rendendo HeyGen uno strumento video potente per il reclutamento.

