Crea Video sul Flusso di Lavoro di Assunzione per un Reclutamento Più Veloce
Trasforma il tuo processo di assunzione convertendo il testo in video coinvolgenti, migliorando la chiarezza e l'esperienza dei candidati.
Produci un video informativo di 45 secondi che spiega un passaggio cruciale del tuo processo di reclutamento, rivolto ai candidati per migliorare la loro esperienza. Sfrutta la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen e sottotitoli chiari per fornire una spiegazione moderna e user-friendly con uno stile visivo e audio informativo.
Crea un video conciso di 30 secondi sul flusso di lavoro interno per il tuo team di acquisizione talenti, evidenziando le migliori pratiche per l'uso di nuovi strumenti video per il reclutamento. Impiega la vasta libreria di modelli e scene di HeyGen e il supporto di media/stock per ottenere uno stile visivo elegante, professionale e istruttivo con una narrazione audio chiara e guida.
Sviluppa un video creativo di 60 secondi per un annuncio di lavoro di un ruolo critico, progettato per distinguersi a un ampio pool di potenziali candidati. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentatori coinvolgenti e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare su varie piattaforme, mantenendo uno stile audio e visivo audace, visivamente accattivante ed energico che rifletta il tuo marchio unico di datore di lavoro.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci di Reclutamento con Video AI.
Sviluppa rapidamente video di reclutamento e annunci di lavoro impattanti utilizzando l'AI per attrarre efficacemente i migliori talenti.
Genera Video Coinvolgenti per i Social Media per le Assunzioni.
Produci video di branding aziendale e annunci di lavoro coinvolgenti per i social media per aumentare il coinvolgimento e la portata dei candidati.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la creazione di video di reclutamento?
HeyGen ti consente di creare contenuti professionali e coinvolgenti per i tuoi video di reclutamento utilizzando avatar AI e una vasta gamma di modelli video AI. Puoi personalizzare facilmente i video per riflettere l'identità unica del tuo marchio, migliorando significativamente la creazione dei tuoi video.
Quali benefici offre HeyGen per ottimizzare il processo di assunzione?
HeyGen ti permette di creare video sul flusso di lavoro di assunzione che ottimizzano significativamente il processo di reclutamento. Fornendo messaggi video coerenti e di alta qualità, puoi elevare l'esperienza complessiva dei candidati e ridurre lo sforzo manuale.
HeyGen può aiutarci a creare video di branding aziendale?
Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di produrre video di branding aziendale coinvolgenti. Personalizza facilmente i video con il tuo logo, colori ed elementi visivi specifici per abbinare perfettamente l'aspetto e il tono del tuo marchio.
Come semplifica HeyGen la creazione di video interviste e altri contenuti di reclutamento?
HeyGen semplifica la creazione di video professionali attraverso il suo intuitivo AI di testo-a-video, permettendoti di generare interviste video dinamiche e vari contenuti di reclutamento da script. Utilizza avatar AI realistici e voiceover, rendendo HeyGen uno strumento video potente per il reclutamento.