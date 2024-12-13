Crea Video di Formazione per l'Help Desk con Avatar AI

Potenzia il tuo team con video di help desk cristallini, migliorando la ritenzione dell'apprendimento e l'efficienza utilizzando il potente Testo a video da script.

512/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video conciso di 60 secondi progettato per i responsabili dei team di assistenza clienti e i formatori aziendali, illustrando il potere dei video di formazione coinvolgenti per il servizio clienti. Lo stile visivo moderno mostrerà diversi avatar AI che interagiscono in scenari realistici, evidenziando come questi 'avatar AI' migliorino il coinvolgimento e la ritenzione. Questo segmento dimostrerà specificamente la funzione all'avanguardia degli avatar AI di HeyGen, portando il 'maggiore coinvolgimento' alla vita in ogni modulo di formazione.
Prompt di Esempio 2
Produci una guida pratica di 30 secondi 'come fare' rivolta ai responsabili del supporto tecnico e ai team IT interni, concentrandosi sull'efficienza nella creazione di video di formazione per l'help desk. Questo video semplice e pratico dovrebbe utilizzare uno stile visivo passo-passo con una voce narrante diretta, spiegando come gli utenti possano generare rapidamente contenuti utilizzando la funzione di HeyGen 'Testo a video da script' per trasformare qualsiasi 'script di video di formazione' in un aiuto visivo coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 50 secondi per specialisti dell'onboarding e capi dipartimento, illustrando come facilitare la condivisione efficace delle conoscenze attraverso video di onboarding concisi. Il tono amichevole e informativo, insieme a una voce narrante professionale e a immagini di repertorio pertinenti, dimostrerà la capacità di generazione di voiceover di HeyGen, garantendo spiegazioni audio cristalline per ogni 'video di onboarding' e migliorando la 'condivisione delle conoscenze' complessiva all'interno delle organizzazioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione per l'Help Desk

Potenzia il tuo team di supporto con video di formazione coinvolgenti ed efficaci. Crea facilmente contenuti chiari, coerenti e visivamente attraenti per migliorare la conoscenza degli agenti e la soddisfazione dei clienti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Incolla il tuo "script di video di formazione" esistente o digita il tuo contenuto direttamente in HeyGen. La nostra funzione "Testo a video da script" trasforma efficacemente il tuo testo in una base video, garantendo che la tua formazione per l'help desk sia chiara e coerente.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Seleziona un "avatar AI" professionale per narrare il tuo contenuto. Personalizza il loro aspetto e la voce per offrire video coinvolgenti che siano coerenti con il tuo marchio e perfetti per i "video di formazione per il servizio clienti".
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Risorse
Arricchisci il tuo contenuto di formazione con immagini e musica pertinenti dalla "libreria multimediale/supporto stock". Questo supporta l'"Apprendimento Visivo" rendendo più facili da comprendere e ricordare le procedure complesse dell'help desk.
4
Step 4
Genera e Pubblica
Finalizza il tuo video generando automaticamente "Sottotitoli/didascalie" per una maggiore accessibilità e inclusività. Esporta il tuo video professionale, rendendolo pronto per la "condivisione delle conoscenze" immediata all'interno del tuo team di help desk.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Clip di Micro-Apprendimento Coinvolgenti

.

Genera rapidamente clip video concise e coinvolgenti per la condivisione interna delle conoscenze, aggiornamenti del team o micro-apprendimento all'interno dell'ambiente dell'help desk.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione professionali in modo efficiente?

HeyGen ti consente di creare video di formazione coinvolgenti rapidamente utilizzando avatar AI avanzati e capacità di testo a video. Semplifica l'intero processo di produzione, rendendoti un efficace creatore di video di formazione per qualsiasi esigenza.

HeyGen può essere utilizzato per tipi specifici di formazione, come l'onboarding del servizio clienti?

Assolutamente. HeyGen è ideale per sviluppare video di formazione completi per il servizio clienti e video di onboarding. Puoi facilmente personalizzare i contenuti con i controlli del tuo marchio, garantendo una condivisione delle conoscenze coerente in tutta la tua organizzazione.

Quali funzionalità offre HeyGen per garantire un maggiore coinvolgimento nei video di formazione?

HeyGen aumenta il coinvolgimento grazie ai suoi avatar AI realistici e alla capacità di generare sottotitoli, rendendo i tuoi video di formazione più accessibili e favorevoli all'apprendimento visivo. La piattaforma offre anche modelli e risorse multimediali diversificati per migliorare l'appeal visivo.

È facile trasformare uno script di video di formazione in un video finito con HeyGen?

Sì, HeyGen semplifica la trasformazione del tuo script di video di formazione in un video rifinito. Utilizza modelli di video di formazione predefiniti e la potente funzione di testo a video per produrre rapidamente contenuti didattici di alta qualità senza sforzo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo