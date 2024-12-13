Crea Video per Individuare i Pericoli con l'AI per Ambienti di Lavoro più Sicuri

Migliora i tuoi video di formazione sulla sicurezza con avatar AI coinvolgenti, rendendo l'addestramento all'identificazione dei pericoli efficiente per i tuoi team HR.

443/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 45 secondi rivolto ai responsabili della sicurezza e ai team delle risorse umane, illustrando i metodi chiave per l'identificazione dei pericoli in vari contesti industriali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, moderno e altamente istruttivo, con un avatar AI coinvolgente di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro e conciso.
Prompt di Esempio 2
Crea un video animato coinvolgente di 30 secondi per tutti i dipendenti e appaltatori, sottolineando l'importanza della segnalazione immediata per migliorare i video di formazione sulla sicurezza complessiva. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e basato su scenari, con una traccia audio vivace e sottotitoli/caption accurati generati da HeyGen per garantire accessibilità e comprensione a un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 3
Formula un video guida pratico di 90 secondi per i piccoli imprenditori e i responsabili delle strutture, offrendo soluzioni di formazione convenienti per mantenere la sicurezza sul lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere semplice e passo-passo, utilizzando la capacità di testo a video di HeyGen per trasformare i protocolli di sicurezza scritti in contenuti visivi facilmente digeribili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per Individuare i Pericoli

Trasforma senza sforzo scenari complessi di identificazione dei pericoli in video di formazione sulla sicurezza chiari e coinvolgenti potenziati dall'AI per il tuo team, migliorando la sicurezza sul lavoro.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per lo Scenario di Pericolo
Inizia delineando i punti chiave per l'identificazione dei pericoli. Sfrutta la capacità di testo a video di HeyGen per convertire senza sforzo i tuoi contenuti scritti in una narrazione visiva coinvolgente che evidenzia i rischi per la sicurezza sul lavoro.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce AI e i Visual
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo istruttore o scenario. Migliora i tuoi video per individuare i pericoli aggiungendo media pertinenti dalla libreria o caricando i tuoi, rendendo il contenuto altamente personalizzato e di impatto.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali e Miglioramenti
Eleva i tuoi video di formazione sulla sicurezza con la generazione di Voiceover realistici in più lingue. Migliora ulteriormente il coinvolgimento incorporando musica, scene di sfondo e controlli di branding per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione AI per la Distribuzione
Una volta finalizzati i tuoi moduli di formazione guidati dall'AI, utilizza facilmente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma. Distribuisci i tuoi nuovi contenuti di e-learning per potenziare il tuo team con conoscenze efficaci sulla sicurezza.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Procedure di Sicurezza Complesse

.

Trasforma procedure complesse di individuazione dei pericoli e linee guida sulla sicurezza in video di formazione guidati dall'AI chiari e facili da comprendere per tutto il personale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video per individuare i pericoli?

HeyGen ti consente di creare facilmente video per individuare i pericoli utilizzando avatar AI e il suo Generatore di Video da Testo Gratuito. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera video professionali e coinvolgenti per migliorare efficacemente la tua formazione sull'identificazione dei pericoli.

Perché utilizzare l'AI per la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Utilizzare l'AI per la formazione sulla sicurezza sul lavoro con HeyGen rende i tuoi moduli più coinvolgenti e convenienti. La piattaforma di HeyGen ti permette di produrre rapidamente video di formazione sulla sicurezza di alta qualità con Portavoce AI realistici e modelli personalizzabili, migliorando significativamente la ritenzione delle conoscenze.

Quali funzionalità offre HeyGen per l'e-learning sulla sicurezza personalizzato?

HeyGen offre funzionalità robuste per i team HR per creare moduli personalizzati, inclusi controlli di branding e una ricca libreria multimediale. Questi moduli di formazione guidati dall'AI assicurano che i tuoi contenuti di e-learning per la sicurezza sul lavoro siano altamente rilevanti e di impatto per la tua organizzazione.

È facile produrre video di sicurezza AI con HeyGen?

Sì, produrre video di sicurezza AI con HeyGen è estremamente facile grazie al suo intuitivo Generatore di Video da Testo Gratuito e ai potenti strumenti di editing. Puoi aggiungere rapidamente voiceover professionali e sottotitoli, rendendo i tuoi video di formazione sulla sicurezza accessibili ed efficaci per tutti i discenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo