Sviluppa video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti con avatar AI per dimostrare chiaramente i pericoli e garantire che i protocolli critici siano compresi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 60 secondi basato su scenari per tutti i dipendenti, dimostrando i corretti protocolli di sicurezza per segnalare un pericolo specifico e ricorrente. Utilizza la libreria multimediale/stock di HeyGen per rappresentare ambienti di lavoro realistici e integra sottotitoli chiari per migliorare l'accessibilità e rafforzare i passaggi critici per la segnalazione.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione sulla sicurezza conciso di 30 secondi per i team leader e la direzione, sottolineando l'importanza critica della segnalazione proattiva dei pericoli e il suo impatto positivo sulla cultura della sicurezza complessiva. Sfrutta la funzione di testo a video di HeyGen per costruire una narrazione forte, impiegando uno stile visivo serio ma incoraggiante con musica d'impatto per sottolineare il messaggio e motivare all'azione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo animato coinvolgente di 20 secondi per la forza lavoro generale, che funge da promemoria rapido e memorabile per rimanere vigili sui potenziali pericoli. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per creare uno stile visivo luminoso e accattivante, con un avatar AI espressivo che consegna un messaggio conciso e accattivante con un pizzico di umorismo per aumentare la ritenzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Segnalazione dei Pericoli

Sfrutta l'AI per produrre video di segnalazione dei pericoli coinvolgenti e informativi per la sicurezza sul lavoro. Trasforma rapidamente gli script in formazione visiva con la piattaforma intuitiva di HeyGen, garantendo una comunicazione chiara e protocolli di sicurezza migliorati.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Segnalazione dei Pericoli
Inizia scrivendo il tuo script, dettagliando il pericolo e i protocolli di sicurezza. Usa la funzione "Testo a video da script" di HeyGen per generare istantaneamente una base visiva per i tuoi video di segnalazione dei pericoli.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore Visivo
Seleziona da una vasta gamma di "avatar AI" o modelli e scene professionali per rappresentare al meglio il tuo messaggio. Questo aumenta il coinvolgimento dei tuoi video sulla sicurezza sul lavoro.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Migliora la chiarezza e la professionalità aggiungendo "Generazione di voiceover" direttamente dal tuo script e applicando i tuoi controlli di branding (logo, colori) per mantenere la coerenza nei tuoi video di formazione sulla sicurezza.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo video sfruttando il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per diverse piattaforme. Integra facilmente i tuoi video istruttivi nei sistemi di gestione dell'apprendimento per raggiungere efficacemente il tuo team.

Chiarisci Informazioni Complesse sui Pericoli

Chiarisci Informazioni Complesse sui Pericoli

Trasforma protocolli di sicurezza intricati e linee guida per la segnalazione degli incidenti in video AI chiari e comprensibili, garantendo che tutti i dipendenti comprendano rapidamente le informazioni essenziali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video di formazione sulla sicurezza?

HeyGen sfrutta la tecnologia video AI avanzata per semplificare la creazione di video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti, trasformando il tuo script in contenuti visivi dinamici con avatar AI realistici e voiceover professionali, garantendo che i tuoi protocolli di sicurezza siano chiaramente comunicati.

HeyGen può aiutare nella creazione di Video Dimostrativi dei Pericoli efficaci?

Sì, HeyGen consente agli utenti di creare facilmente Video Dimostrativi dei Pericoli dettagliati e altri video istruttivi utilizzando modelli personalizzabili e avatar AI espressivi. Questo assicura una comunicazione chiara e d'impatto dei potenziali pericoli e delle misure preventive per la sicurezza sul lavoro.

Quali vantaggi offre HeyGen per la produzione di video sulla sicurezza sul lavoro?

HeyGen semplifica la produzione di video sulla sicurezza sul lavoro offrendo un generatore video AI robusto con funzionalità come video esplicativi animati personalizzabili e video basati su scenari. Questo riduce significativamente il tempo e le risorse tipicamente richiesti per la creazione video tradizionale, permettendo aggiornamenti di contenuti scalabili ed efficienti.

Come consente HeyGen esperienze di formazione sulla sicurezza personalizzate?

HeyGen permette la creazione di video altamente personalizzati e contenuti animati su misura, consentendo alle organizzazioni di adattare protocolli di sicurezza e narrazioni coinvolgenti a specifici pubblici o ruoli. Questo approccio creativo alla formazione può aumentare la ritenzione delle conoscenze e la conformità in tutta la tua forza lavoro.

