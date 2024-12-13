crea video di comunicazione dei pericoli senza sforzo con AI

Fornisci una formazione alla sicurezza chiara e conforme generando video di comunicazione dei pericoli coinvolgenti con avatar AI.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi progettato per formare i lavoratori su come interpretare efficacemente le Schede di Sicurezza. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente dettagliato e istruttivo, con una generazione di voiceover precisa per articolare chiaramente informazioni complesse, integrata da testo sullo schermo per una migliore comprensione degli elementi di comunicazione dei pericoli.
Prompt di Esempio 2
Crea un video conciso di 45 secondi incentrato sull'identificazione e il significato dei pittogrammi del Sistema Globale Armonizzato (GHS) per le persone che maneggiano sostanze chimiche. Utilizza uno stile visivamente guidato con grafica dinamica e supporto da libreria multimediale/stock per illustrare ogni simbolo, garantendo una comunicazione dei pericoli rapida ed efficace.
Prompt di Esempio 3
Crea un video coinvolgente di 2 minuti basato su scenari rivolto a supervisori e team leader per evidenziare il ruolo critico di una comunicazione dei pericoli robusta nei Video di Prevenzione degli Incidenti. Il video dovrebbe avere un approccio visivo pratico e coinvolgente, sfruttando le capacità di testo-a-video da script per sviluppare script personalizzabili che affrontino pericoli specifici sul posto di lavoro e misure preventive.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Comunicazione dei Pericoli

Produci rapidamente video di comunicazione dei pericoli professionali e conformi utilizzando AI. Forma efficacemente la tua forza lavoro con contenuti coinvolgenti che rispettano gli standard di sicurezza.

1
Step 1
Crea il tuo script
Inizia scrivendo o incollando le tue schede di sicurezza o contenuti di comunicazione dei pericoli nell'editor di script per sfruttare la generazione di testo-a-video da script per script personalizzabili.
2
Step 2
Seleziona il tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo formatore, generando automaticamente voiceover realistici per i tuoi messaggi critici di comunicazione dei pericoli.
3
Step 3
Aggiungi elementi visivi
Arricchisci i tuoi video di formazione alla sicurezza con elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen e applica controlli di branding per un aspetto professionale e conforme.
4
Step 4
Esporta il tuo video di formazione
Rivedi il tuo video per assicurarti che trasmetta accuratamente le informazioni critiche sui video di comunicazione dei pericoli, quindi esportalo utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per formare facilmente i lavoratori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Informazioni Complesse sui Pericoli

Spiega chiaramente le schede di sicurezza complesse e la Formazione sui Materiali Pericolosi con video AI facili da comprendere, rendendo le informazioni critiche accessibili a tutti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video sullo Standard di Comunicazione dei Pericoli?

HeyGen utilizza avatar AI e generazione di testo-a-video per semplificare la produzione di video conformi allo Standard di Comunicazione dei Pericoli. Incorpora efficacemente dettagli critici dalle schede di sicurezza, garantendo accuratezza e facilità di creazione dei contenuti.

HeyGen può aiutarci a produrre video di formazione alla sicurezza efficaci?

Assolutamente, HeyGen rende semplice la produzione di video di formazione alla sicurezza e prevenzione degli incidenti coinvolgenti convertendo script in contenuti dinamici con voiceover professionali e opzioni multilingue. Questo ti consente di formare i lavoratori in modo più efficiente ed efficace.

Quali opzioni personalizzabili offre HeyGen per i nostri contenuti di comunicazione dei pericoli?

HeyGen offre script ampiamente personalizzabili, controlli di branding e una libreria multimediale completa per garantire che i tuoi video di comunicazione dei pericoli siano allineati agli standard specifici dell'azienda. Questo supporta la formazione su materiali pericolosi su misura e una comunicazione coerente in tutta l'organizzazione.

Perché scegliere HeyGen per creare la nostra formazione sulla comunicazione dei pericoli?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di comunicazione dei pericoli di alta qualità con avatar AI e voiceover precisi, migliorando significativamente l'efficienza e la portata. Aiuta la tua forza lavoro a comprendere meglio argomenti complessi come il Sistema Globale Armonizzato attraverso video di formazione AI coinvolgenti.

