Crea Video di Setup Hardware Facilmente con AI

Anche con un setup hardware modesto o un laptop da 8GB, crea video straordinari utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

493/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per appassionati di tecnologia e costruttori di PC, evidenziando le sfumature della configurazione di un "configurazione di alto livello" con una "GPU potente". La presentazione visiva deve essere elegante e professionale, utilizzando angolazioni dinamiche della telecamera per enfatizzare i componenti premium, mentre un coinvolgente "avatar AI" fornisce dettagli tecnici precisi, supportati da "sottotitoli" chiari per una maggiore accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea una guida di 1 minuto e 30 secondi che dimostri come "creare video di setup hardware" anche con "hardware limitato", rivolgendosi specificamente agli utenti con un "laptop da 8GB". Questo video dovrebbe dare potere a studenti e piccoli imprenditori di produrre guide dall'aspetto professionale senza attrezzature estese. Utilizza uno stile visivo pratico e passo-passo con un tono incoraggiante, facendo un ottimo uso del "Testo-a-video da script" per generare contenuti in modo efficiente e sfruttando diversi "Modelli e scene" per mantenere l'interesse visivo.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di 45 secondi con consigli rapidi sull'ottimizzazione di qualsiasi "configurazione" hardware generale per prestazioni massime, rivolto a hobbisti e professionisti impegnati in cerca di trucchi di efficienza. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e coinvolgente, incorporando grafica animata e tagli rapidi, completato da una colonna sonora vivace e un voiceover conciso. Migliora il valore della produzione integrando risorse rilevanti dalla "Libreria multimediale/supporto stock" e assicurati una compatibilità ampia con le piattaforme attraverso "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Setup Hardware

Scopri come produrre in modo efficiente video di setup hardware chiari e coinvolgenti, anche con un setup modesto, utilizzando le potenti funzionalità di HeyGen per trasformare i tuoi concetti in contenuti professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da uno Script
Inizia scrivendo uno script dettagliato per il tuo setup hardware. Sfrutta la funzione "Testo-a-video da script" di HeyGen per generare istantaneamente un video professionale, gettando le basi per "Creare video" efficaci senza software complessi.
2
Step 2
Seleziona un Presentatore AI
Supera le limitazioni di un "setup hardware modesto" scegliendo tra i diversi "avatar AI" di HeyGen. Questi presentatori virtuali guidano professionalmente il tuo pubblico attraverso i passaggi intricati del setup, eliminando la necessità di costose attrezzature di ripresa.
3
Step 3
Aggiungi Istruzioni Chiare e Voiceover
Assicurati che ogni dettaglio della tua "configurazione" hardware sia compreso utilizzando la precisa "Generazione di voiceover" di HeyGen. Spiega chiaramente ogni passaggio, migliorando la chiarezza e il coinvolgimento per i tuoi spettatori.
4
Step 4
Esporta per Qualsiasi Piattaforma
Concludi il tuo progetto esportando facilmente il tuo video utilizzando "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto". Con HeyGen, non hai bisogno di una "GPU potente" per il rendering; il tuo video di setup hardware professionale è pronto per la distribuzione su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Guide di Setup Rapide per i Social Media

.

Trasforma istruzioni di setup lunghe in video brevi e coinvolgenti per i social media, perfetti per consigli rapidi o per il marketing di nuove configurazioni hardware.

background image

Domande Frequenti

Come si comporta HeyGen nella creazione di video con un setup hardware modesto?

HeyGen è una piattaforma basata su cloud, progettata per creare video in modo efficiente indipendentemente dal tuo setup hardware locale. Ciò significa che non hai bisogno di una GPU potente o di una configurazione di alto livello; un laptop standard da 8GB è generalmente sufficiente per sfruttare le capacità robuste di HeyGen nella creazione di video.

HeyGen può aiutare a creare video di setup hardware in modo efficiente senza una GPU potente?

Sì, HeyGen eccelle nell'aiutarti a creare video di setup hardware astrattando la necessità di una GPU potente. La sua generazione video guidata dall'AI gestisce tutta l'elaborazione intensiva nel cloud, permettendoti di concentrarti sul tuo script e sul contenuto visivo per produrre ottimi risultati.

Quali sono i requisiti di base per iniziare a creare video con HeyGen?

Per iniziare a creare video con HeyGen, i requisiti di base sono una connessione internet e un browser web; non è necessaria una configurazione hardware locale specifica. HeyGen ti consente di creare contenuti video coinvolgenti trasformando il testo in video, utilizzando avatar AI e vari modelli.

HeyGen semplifica il processo da uno script a un video finale, anche per configurazioni complesse?

HeyGen semplifica notevolmente l'intero processo, passando efficacemente dal concetto di "primo-ultimo fotogramma a video" con la sua funzionalità intuitiva di testo-a-video. Questo consente agli utenti di gestire facilmente anche configurazioni tecniche complesse all'interno dei loro script per generare contenuti raffinati e professionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo