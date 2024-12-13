Crea Video di Formazione per la Prevenzione delle Molestie con l'AI

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione della formazione con avatar AI dinamici per una formazione HR efficace.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un segmento di video di formazione sulle molestie sul posto di lavoro di 60 secondi che affronti uno scenario comune di cattiva condotta sottile. Rivolto a tutti i dipendenti e manager, lo stile visivo dovrebbe essere realistico e basato su scenari in ambienti d'ufficio diversi, completato da una narrazione coinvolgente da testo a video. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per aggiornare e localizzare facilmente i contenuti, garantendo un alto coinvolgimento e ritenzione della formazione in tutta l'organizzazione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una sessione di micro-apprendimento concisa di 30 secondi che spieghi gli aspetti chiave della formazione sulle molestie sessuali e della conformità legale. Questo video è destinato agli ufficiali di conformità, ai team legali e ai dipendenti che necessitano di rapidi aggiornamenti, utilizzando uno stile visivo informativo e infografico con sottotitoli chiari. Assicurati di utilizzare la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità e rafforzare i punti critici per la conformità legale in un ambiente di apprendimento online.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale dinamico di 50 secondi che mostri come le aziende possano creare efficacemente video di formazione per la prevenzione delle molestie utilizzando un creatore di video AI. Rivolto a proprietari di aziende, professionisti HR e specialisti L&D, questo video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e coinvolgente, dimostrando vari modelli e scene con una voce narrante motivante. Evidenzia la funzione Modelli & scene di HeyGen per illustrare la facilità di creare materiali di formazione professionali e di impatto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione per la Prevenzione delle Molestie

Produci rapidamente ed efficacemente video di formazione per la prevenzione delle molestie legalmente conformi e coinvolgenti con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione
Sviluppa un copione completo che copra tutti gli argomenti essenziali per la prevenzione delle molestie, garantendo conformità legale e chiarezza. Utilizza la funzione di trasformazione da testo a video di HeyGen per trasformare senza sforzo il tuo testo in contenuti video coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Modelli
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare i tuoi istruttori e seleziona un modello professionale dalla nostra libreria per impostare la scena del tuo video di formazione sulle molestie sul posto di lavoro.
3
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Adatta il tuo video all'identità della tua organizzazione utilizzando i controlli di branding (logo, colori) per un aspetto coerente e professionale. Migliora l'esperienza di apprendimento aggiungendo musica di sottofondo, media di stock e sottotitoli generati automaticamente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Rifinito
Una volta completato il tuo video di formazione completo per la prevenzione delle molestie, esportalo facilmente nel formato ottimale per un'integrazione senza problemi nelle tue piattaforme di apprendimento online o nei sistemi di formazione HR interni.

Casi d'Uso

Chiarisci Argomenti Legali e HR Complessi

Trasforma requisiti legali e di conformità HR complessi in lezioni video chiare e facili da comprendere, migliorando la comprensione per tutto il personale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione per la prevenzione delle molestie?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione coinvolgenti per la prevenzione delle molestie utilizzando il suo creatore di video AI. Puoi facilmente trasformare un copione video in contenuti professionali con avatar AI e capacità di trasformazione da testo a video, garantendo una formazione HR efficace.

Quali funzionalità offre HeyGen per garantire una formazione efficace sulle molestie sul posto di lavoro?

HeyGen offre funzionalità come avatar AI personalizzabili, sottotitoli/caption e controlli di branding per migliorare il coinvolgimento e la ritenzione della formazione. Questi strumenti aiutano a creare video di formazione sulle molestie sul posto di lavoro che soddisfano gli standard di conformità legale.

HeyGen può aiutare a creare rapidamente una formazione sulle molestie sessuali conforme alla legge?

Sì, HeyGen consente lo sviluppo rapido di moduli di formazione sulle molestie sessuali che supportano la conformità legale. Con modelli e funzionalità di trasformazione da testo a video, le organizzazioni possono produrre efficacemente contenuti di apprendimento online di alta qualità e sessioni di micro-apprendimento.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video di formazione?

HeyGen offre ampi controlli di branding per personalizzare i tuoi video di formazione per la prevenzione delle molestie con il logo e i colori della tua organizzazione. Questo assicura la coerenza del marchio mentre si sfruttano avatar AI e trasformazione da testo a video per un aspetto raffinato e professionale.

