Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi che dimostri come monitorare e misurare efficacemente i progressi sui compiti individuali per professionisti e leader di team. Utilizza uno stile di presentazione pulito e professionale con testo sullo schermo generato direttamente da un copione utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen, assicurando che i punti chiave siano rinforzati con sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci una guida strategica di 2 minuti per piccoli imprenditori e imprenditori su come rendere gli obiettivi Azionabili e Realistici attraverso una pianificazione efficace. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo coinvolgente e ricco di infografiche, supportato da un voiceover sicuro e un'integrazione strategica della libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare chiaramente idee complesse.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video motivazionale di 45 secondi che sottolinei l'importanza di stabilire obiettivi Tempestivi e incorpori parole motivazionali per studenti e apprendenti per tutta la vita. Utilizza immagini dinamiche e veloci con musica di sottofondo stimolante e avatar AI ispiratori, sfruttando i modelli e le scene diversificate di HeyGen per creare un messaggio d'impatto e visivamente accattivante.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Impostazione degli Obiettivi

Dai potere al tuo pubblico per raggiungere le loro aspirazioni creando video professionali e coinvolgenti sull'impostazione degli obiettivi con gli strumenti intuitivi AI di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Impostazione degli Obiettivi
Redigi un copione convincente che delinei i tuoi **obiettivi SMART** o strategie di impostazione degli obiettivi, quindi sfrutta la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen per dargli vita.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Scena
Seleziona un **avatar AI** coinvolgente e una scena adatta dai modelli o dalla libreria multimediale di HeyGen per supportare visivamente la tua presentazione video.
3
Step 3
Applica il Branding e Migliora la Voce
Personalizza il tuo video con i colori e il logo del tuo marchio utilizzando i **controlli di branding** di HeyGen, e affina la narrazione con la generazione di voiceover.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Regola il rapporto d'aspetto e poi **Esporta** il tuo video di impostazione degli obiettivi di alta qualità, pronto per essere condiviso con il tuo pubblico per aiutarli a **monitorare e misurare i progressi**.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Consigli sull'Impostazione degli Obiettivi sui Social Media

Genera rapidamente video coinvolgenti per i social media per condividere preziose intuizioni sull'impostazione degli obiettivi e tecniche di pianificazione, raggiungendo un pubblico più ampio in modo efficiente.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video efficaci sull'impostazione degli obiettivi?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video sull'impostazione degli obiettivi convertendo il tuo copione in contenuti coinvolgenti con avatar AI e voiceover professionali. Questo ti permette di comunicare chiaramente i tuoi obiettivi e assicurarti che la tua pianificazione sia presentata in modo efficace.

HeyGen supporta l'incorporazione dei principi degli obiettivi SMART nei contenuti video?

Sì, HeyGen rende facile visualizzare e articolare i principi degli obiettivi SMART come Specifici, Misurabili, Azionabili, Realistici e Tempestivi all'interno dei tuoi video. Puoi utilizzare le capacità di testo-a-video per dettagliare ogni passaggio e persino monitorare e misurare i progressi in modo efficace attraverso supporti visivi.

Quali opzioni di branding sono disponibili quando si producono presentazioni sull'impostazione degli obiettivi con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza soluzione di continuità il logo e la palette di colori della tua azienda nelle tue presentazioni sull'impostazione degli obiettivi. Questo assicura un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi video di strategia di marketing o di apprendimento.

Posso utilizzare avatar AI per trasmettere messaggi motivazionali per compiti individuali?

Assolutamente, gli avatar AI di HeyGen possono trasmettere parole personalizzate e motivazionali per incoraggiare il progresso sui compiti individuali all'interno del tuo team. Puoi facilmente creare più scene e copioni per adattare i messaggi a obiettivi specifici.

