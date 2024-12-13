Crea Video di Formazione GMP con la Potenza dell'AI

Ottimizza la formazione sulla conformità e migliora la ritenzione con avatar AI realistici.

452/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla conformità di 90 secondi progettato per il personale di produzione esperto che necessita di un aggiornamento sui protocolli di sicurezza aggiornati. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e conciso con musica di sottofondo vivace. Sfrutta i numerosi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente un modulo visivamente attraente e facile da digerire sui requisiti normativi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di programma di onboarding completo di 2 minuti per tutto il personale in un ambiente regolamentato sulla sicurezza alimentare, sottolineando l'importanza quotidiana delle GMP per la qualità del prodotto. Questo video richiede uno stile visivo animato amichevole, accessibile e coinvolgente con una narrazione chiara e facile da comprendere. Trasforma senza sforzo il tuo script in un video raffinato utilizzando la funzionalità di testo in video di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di microlearning di 45 secondi mirato a una forza lavoro internazionale, riassumendo una regola GMP critica e universalmente applicabile. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e istruttivo, con testi chiari sovrapposti sullo schermo. Migliora la comprensione globale incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen, assicurando che il messaggio raggiunga efficacemente ogni membro del team.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione GMP

Produci facilmente video di formazione GMP professionali e conformi utilizzando gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen, ottimizzando la tua formazione sulla conformità e i programmi di onboarding.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia scrivendo il tuo contenuto di formazione GMP o scegli da una libreria di modelli video professionali. L'interfaccia intuitiva di HeyGen supporta la generazione di testo in video, rendendo semplice delineare i tuoi requisiti normativi.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI e la Voce
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare i tuoi istruttori. Personalizza il loro aspetto e scegli tra varie voci realistiche, garantendo una presentazione coerente e coinvolgente per la formazione dei tuoi dipendenti.
3
Step 3
Migliora il Tuo Video con Elementi Visivi e Sottotitoli
Integra media rilevanti dalla libreria integrata o carica i tuoi per illustrare concetti GMP complessi. Genera automaticamente sottotitoli/caption precisi per garantire accessibilità e conformità per tutti gli studenti, migliorando la ritenzione delle informazioni.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione GMP Brandizzato
Applica il branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per mantenere un'immagine professionale. Esporta il tuo video di formazione GMP finito nel formato e nella risoluzione desiderati, pronto per la distribuzione sulle tue piattaforme di eLearning.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Engagement e la Ritenzione della Formazione

.

Sfrutta l'AI per creare video di formazione GMP dinamici e interattivi che catturano l'attenzione e migliorano significativamente la ritenzione delle conoscenze tra il personale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione GMP che soddisfano i requisiti normativi?

Gli strumenti AI di HeyGen semplificano il processo di creazione di video di formazione GMP coinvolgenti, garantendo che soddisfino i requisiti normativi critici. Puoi utilizzare avatar AI e modelli video personalizzabili per produrre contenuti di formazione per i dipendenti chiari e conformi in modo efficiente.

Quali tipi di modelli video potenziati dall'AI offre HeyGen per diverse esigenze di formazione?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli video potenziati dall'AI specificamente progettati per diverse esigenze di formazione, dai programmi di onboarding alla formazione generale dei dipendenti e ai moduli di eLearning. Questi modelli sfruttano avatar AI e tecnologia di testo in video per accelerare la creazione dei tuoi contenuti.

HeyGen supporta opzioni multilingue per creare video di formazione accessibili?

Sì, HeyGen supporta la creazione di contenuti multilingue, permettendoti di produrre video di formazione accessibili con varie voci narranti e sottotitoli. Questo migliora le esperienze di apprendimento interattivo e garantisce che la formazione dei tuoi dipendenti raggiunga un pubblico globale diversificato.

Come migliorano gli avatar AI di HeyGen l'engagement e la ritenzione delle informazioni nei video di formazione?

Gli avatar AI realistici di HeyGen catturano l'attenzione degli studenti, aumentando significativamente l'engagement e la ritenzione delle informazioni nei video di formazione per i dipendenti. Combinati con voci narranti naturali, questi avatar creano un'esperienza di apprendimento dinamica e memorabile per il tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo