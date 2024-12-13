Crea Video di Formazione per la Forza Lavoro Globale con l'AI

Aumenta l'alto coinvolgimento dei discenti e produci contenuti efficaci facilmente con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i responsabili della formazione aziendale, un video dinamico di 45 secondi potrebbe mostrare modi innovativi per ottenere un alto coinvolgimento dei discenti con i loro video di formazione aziendale. Visivamente, dovrebbe essere veloce con grafiche moderne e musica di sottofondo vivace, enfatizzando una consegna di contenuti energica e memorabile. Metterebbe in evidenza come gli avatar AI di HeyGen possano dare vita a temi diversi, rendendo concetti complessi più relazionabili e accattivanti per un pubblico globale.
Prompt di Esempio 2
Crea una guida concisa di 30 secondi passo-passo per esperti di materia, illustrando come produrre contenuti di formazione efficaci guidati dai dipendenti. Il video necessita di un approccio visivo pratico e diretto con testo chiaro e conciso sullo schermo, supportato da una voce fuori campo professionale e autorevole. Questo prompt illustra come suddividere procedure complesse in segmenti digeribili, utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen per garantire istruzioni audio di alta qualità e coerenti.
Prompt di Esempio 3
Considera di produrre un video coinvolgente di 75 secondi per i team globali di L&D focalizzato sulle migliori pratiche per creare video di formazione per la forza lavoro globale che risuonino attraverso le culture. L'estetica visiva dovrebbe essere inclusiva e professionale, utilizzando un mix di filmati e grafiche di stock diversificati, accompagnati da una narrazione chiara e formale. Questo pezzo dimostrerà l'importanza dell'accessibilità e della sensibilità culturale, mettendo in evidenza la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire che i contenuti siano universalmente compresi e impattanti per tutti i dipendenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione per la Forza Lavoro Globale

Produci rapidamente video di formazione coinvolgenti e accessibili a livello globale per la tua forza lavoro, aumentando il coinvolgimento dei discenti e risparmiando sui costi con potenti strumenti AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Crea il tuo script di formazione, delineando le informazioni chiave e il dialogo. Sfrutta la capacità di testo-a-video da script di HeyGen incollando direttamente il tuo script, garantendo una consegna accurata e coerente dei contenuti per la tua formazione della forza lavoro.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI e una Voce
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare efficacemente il tuo brand. Seleziona un avatar e personalizza il suo aspetto per allinearlo ai tuoi video di formazione guidati dai dipendenti, rendendo i tuoi contenuti relazionabili e professionali.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora la professionalità del tuo video applicando i tuoi controlli di branding unici. Integra il logo della tua azienda, colori specifici e font per garantire che tutti i video di formazione aziendale siano coerenti e visivamente allineati con la tua identità.
4
Step 4
Esporta con Funzionalità di Accessibilità
Rivedi il tuo video completato e finalizzalo per la distribuzione. Aggiungi facilmente sottotitoli/caption per l'accessibilità in diverse lingue e necessità dei discenti, quindi esporta i tuoi video di formazione efficaci per un'implementazione senza soluzione di continuità.

Casi d'Uso

Chiarisci Argomenti Complessi

Trasforma argomenti intricati in contenuti video facilmente digeribili e coinvolgenti, semplificando informazioni complesse per tutte le esigenze di formazione della forza lavoro.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione efficaci per i dipendenti?

HeyGen consente agli utenti di creare video di formazione coinvolgenti ed efficaci trasformando il testo in contenuti video professionali con avatar AI e modelli diversi. Questo semplifica notevolmente il processo di produzione di video di formazione di alta qualità per i dipendenti in qualsiasi organizzazione.

Quali funzionalità offre HeyGen per produrre video di formazione per la forza lavoro globale in modo efficiente?

Per i video di formazione della forza lavoro globale, HeyGen offre una robusta generazione di voce fuori campo in più lingue e sottotitoli automatici, garantendo accessibilità e chiarezza. Questo consente alle organizzazioni di produrre video di formazione aziendale su misura per un mercato del lavoro globale diversificato senza costi di produzione estesi.

HeyGen può aiutare a creare video di formazione coinvolgenti guidati dai dipendenti?

Sì, HeyGen migliora il coinvolgimento dei discenti consentendo la creazione di video di formazione dinamici guidati dai dipendenti utilizzando avatar AI personalizzabili e modelli predefiniti. La sua piattaforma intuitiva rende semplice produrre formazione video accattivante che cattura l'attenzione.

Come supporta HeyGen la produzione di contenuti di formazione aziendale completi?

HeyGen supporta la produzione di formazione aziendale completa offrendo capacità di testo-a-video, permettendo una facile conversione degli script in video dettagliati o guide passo-passo. Con controlli di branding e una ricca libreria multimediale, HeyGen garantisce coerenza e professionalità in tutti i contenuti di formazione.

