Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 45 secondi rivolto a responsabili marketing e creatori di contenuti, focalizzato sulla fase di Considerazione del 'funnel di video marketing'. Questo video dovrebbe presentare un'estetica visiva elegante e moderna, accompagnata da musica di sottofondo vivace, e utilizzare efficacemente gli avatar AI di HeyGen per presentare approfondimenti statistici chiave.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 30 secondi di grande impatto per team di vendita e marketer di prodotto, enfatizzando la fase di Decisione all'interno di una 'strategia di video marketing a tutto funnel'. Il video necessita di uno stile visivo diretto e persuasivo, incorporando segmenti simili a testimonianze, e sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione professionale.
Prompt di Esempio 3
Crea un video educativo di 90 secondi per agenzie di marketing digitale e marketer aziendali, illustrando l'intero 'percorso del cliente' utilizzando diversi 'contenuti video'. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere completo e dinamico, impiegando un tono autorevole, e utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per la consegna su più piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video Strategici per il Funnel

Padroneggia il video marketing a tutto funnel. Crea video di impatto per ogni fase del percorso cliente, stimolando l'engagement e le conversioni dalla consapevolezza all'advocacy.

1
Step 1
Scegli le Tue Fasi del Funnel
Definisci le fasi specifiche del tuo percorso cliente, come Consapevolezza, Considerazione e Decisione, e identifica il tipo di contenuto video più adatto per ciascuna per costruire una strategia di video marketing a tutto funnel. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per strutturare i tuoi concetti video iniziali.
2
Step 2
Crea Video Coinvolgenti per la Consapevolezza
Sviluppa brevi video accattivanti per introdurre il tuo marchio o prodotto a un vasto pubblico, concentrandoti su ganci rapidi e messaggi chiari per la fase di Consapevolezza. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per produrre rapidamente contenuti coinvolgenti che catturano l'attenzione.
3
Step 3
Aggiungi Video Educativi e Demo
Produci contenuti video educativi dettagliati e video demo di grande impatto per i potenziali clienti che esplorano soluzioni nelle fasi di Considerazione e Decisione. Spiega argomenti complessi e mostra i benefici del prodotto in modo efficace utilizzando la funzione text-to-video da script di HeyGen.
4
Step 4
Applica il Branding per un Messaggio Coerente
Mantieni un'identità di marca coerente in tutti i tuoi video del funnel, dalla consapevolezza all'advocacy, utilizzando i controlli di branding di HeyGen per loghi e colori. Questo assicura un aspetto professionale e rafforza il tuo messaggio di marca lungo tutto il percorso del cliente.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa testimonianze persuasive dei clienti e video di case study per costruire fiducia e accelerare le conversioni nel tuo funnel di vendita.

Domande Frequenti

Come supporta HeyGen una strategia di video marketing a tutto funnel?

HeyGen ti consente di creare contenuti video coinvolgenti per ogni fase del tuo percorso cliente, dalla Consapevolezza all'Advocacy. Produci facilmente video professionali con avatar AI e funzionalità text-to-video, semplificando la tua strategia di video marketing a tutto funnel. Questo assicura una produzione video coerente e di alta qualità su tutti i tuoi punti di contatto.

Quali tipi di contenuti video posso creare con HeyGen per il mio funnel di marketing?

Con HeyGen, puoi generare contenuti video diversificati su misura per le diverse fasi del funnel, come video educativi per la considerazione o video demo coinvolgenti per la decisione. Utilizza avatar AI, generazione vocale e modelli pronti all'uso per creare e persino riproporre contenuti in modo efficiente.

Come può l'AI per il video marketing con HeyGen semplificare la produzione video?

L'AI per il video marketing di HeyGen semplifica notevolmente la produzione video convertendo gli script in video professionali con avatar AI in pochi minuti. Questo ti consente di creare rapidamente video strategici per il funnel, incorporare controlli di branding e aggiungere sottotitoli automatici, riducendo drasticamente i tempi e i costi di produzione tradizionali.

Posso personalizzare il branding e il messaggio nei video creati con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio per mantenere la coerenza visiva in tutti i tuoi contenuti video. Puoi anche personalizzare i messaggi e utilizzare la libreria multimediale per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con la tua strategia di video marketing a tutto funnel.

