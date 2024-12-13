Crea Video di Orientamento per la Prima Settimana che Coinvolgono
Accogli i nuovi assunti senza sforzo con video di orientamento professionali, trasformando il tuo script in immagini dinamiche utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen.
Produci un video di orientamento di 60 secondi per i nuovi assunti remoti, delineando chiaramente il processo di onboarding iniziale. Utilizza un avatar AI professionale e amichevole per guidare gli spettatori attraverso i passaggi chiave e le aspettative, garantendo un'esperienza accessibile e coinvolgente utilizzando gli avatar AI di HeyGen per una presentazione coerente.
Crea un video di onboarding di 30 secondi che mostri il team vivace attraverso una narrazione autentica. Questo pezzo coinvolgente, destinato ai nuovi dipendenti, dovrebbe sfruttare i modelli e le scene di HeyGen per combinare immagini dinamiche e tecniche di produzione professionali, suscitando entusiasmo per i loro nuovi colleghi.
Sviluppa un video informativo di 75 secondi per i dipendenti della prima settimana, fornendo consigli essenziali e navigando tra le risorse critiche. Questo video di orientamento pulito e facile da seguire dovrebbe beneficiare della funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare le informazioni chiave in immagini dinamiche, garantendo chiarezza e ritenzione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora l'Engagement nell'Onboarding dei Dipendenti.
Migliora l'engagement e la ritenzione nella formazione dei nuovi assunti trasformando materiali di orientamento complessi in video AI coinvolgenti.
Scala la Creazione di Video di Orientamento.
Produci una gamma più ampia di video di orientamento e onboarding per la prima settimana in modo efficiente per accogliere e formare efficacemente i nuovi dipendenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti?
HeyGen sfrutta avatar AI e capacità di testo-a-video per trasformare i tuoi script in video di onboarding professionali e coinvolgenti rapidamente. Questo riduce significativamente il tempo e le risorse tipicamente necessari per produrre contenuti di alta qualità per i nuovi assunti, garantendo un'esperienza di benvenuto coerente e d'impatto.
Quali strumenti creativi offre HeyGen per produrre video di orientamento per la prima settimana?
HeyGen offre una suite robusta di strumenti creativi tra cui modelli video personalizzabili, una libreria completa di media stock e potenti funzionalità di editing video. Puoi progettare il tuo storyboard, integrare immagini dinamiche e creare narrazioni coinvolgenti che catturano veramente i valori fondamentali della tua azienda e preparano i nuovi dipendenti per la loro prima settimana.
HeyGen può aiutare a personalizzare i video di benvenuto per riflettere la nostra cultura aziendale?
Assolutamente, HeyGen ti consente di personalizzare completamente i tuoi video di benvenuto con il logo, i colori e i messaggi specifici della tua azienda. Questo assicura che ogni video di orientamento non solo informi ma rifletta anche autenticamente la tua cultura aziendale unica, creando una forte prima impressione per i nuovi membri del team.
Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video per l'onboarding dei dipendenti?
HeyGen semplifica il processo di creazione di video consentendoti di convertire script in video professionali con avatar AI e voiceover automatizzati, eliminando la necessità di riprese tradizionali. La sua piattaforma intuitiva e i modelli pronti all'uso ti permettono di produrre rapidamente video di onboarding dei dipendenti coerenti e di alta qualità senza competenze tecniche estese o costosi setup di produzione.