Crea Video di Orientamento per la Prima Settimana che Coinvolgono

Accogli i nuovi assunti senza sforzo con video di orientamento professionali, trasformando il tuo script in immagini dinamiche utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen.

345/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di orientamento di 60 secondi per i nuovi assunti remoti, delineando chiaramente il processo di onboarding iniziale. Utilizza un avatar AI professionale e amichevole per guidare gli spettatori attraverso i passaggi chiave e le aspettative, garantendo un'esperienza accessibile e coinvolgente utilizzando gli avatar AI di HeyGen per una presentazione coerente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di onboarding di 30 secondi che mostri il team vivace attraverso una narrazione autentica. Questo pezzo coinvolgente, destinato ai nuovi dipendenti, dovrebbe sfruttare i modelli e le scene di HeyGen per combinare immagini dinamiche e tecniche di produzione professionali, suscitando entusiasmo per i loro nuovi colleghi.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di 75 secondi per i dipendenti della prima settimana, fornendo consigli essenziali e navigando tra le risorse critiche. Questo video di orientamento pulito e facile da seguire dovrebbe beneficiare della funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare le informazioni chiave in immagini dinamiche, garantendo chiarezza e ritenzione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Orientamento per la Prima Settimana

Crea video di orientamento coinvolgenti e informativi per i tuoi nuovi assunti, garantendo un inizio fluido e memorabile del loro percorso con la tua azienda.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando le informazioni chiave e scrivendo uno script coinvolgente per i tuoi "video di onboarding dei dipendenti". Utilizza la capacità di "testo-a-video da script" di HeyGen per trasformare senza sforzo il tuo testo in contenuti parlati coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Avatar
Seleziona un "avatar AI" per narrare il tuo messaggio di onboarding, fornendo un volto amichevole e coerente per i tuoi nuovi membri del team. Arricchisci le tue scene con sfondi ed elementi coinvolgenti.
3
Step 3
Applica il Branding della Tua Azienda
Applica l'identità visiva unica della tua azienda utilizzando i "controlli di branding (logo, colori)" per garantire che i tuoi "video di onboarding" riflettano la tua "cultura aziendale" e creino un'esperienza coerente per i nuovi dipendenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Esporta i tuoi "video di orientamento" finiti nel "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" ottimale per i tuoi canali di distribuzione scelti. Il tuo video rifinito è ora pronto per potenziare e accogliere il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accogli i Nuovi Assunti e Condividi la Cultura Aziendale

.

Crea video di benvenuto ispiranti che trasmettano la cultura e i valori della tua azienda, facendo sentire i nuovi assunti connessi fin dal primo giorno.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti?

HeyGen sfrutta avatar AI e capacità di testo-a-video per trasformare i tuoi script in video di onboarding professionali e coinvolgenti rapidamente. Questo riduce significativamente il tempo e le risorse tipicamente necessari per produrre contenuti di alta qualità per i nuovi assunti, garantendo un'esperienza di benvenuto coerente e d'impatto.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per produrre video di orientamento per la prima settimana?

HeyGen offre una suite robusta di strumenti creativi tra cui modelli video personalizzabili, una libreria completa di media stock e potenti funzionalità di editing video. Puoi progettare il tuo storyboard, integrare immagini dinamiche e creare narrazioni coinvolgenti che catturano veramente i valori fondamentali della tua azienda e preparano i nuovi dipendenti per la loro prima settimana.

HeyGen può aiutare a personalizzare i video di benvenuto per riflettere la nostra cultura aziendale?

Assolutamente, HeyGen ti consente di personalizzare completamente i tuoi video di benvenuto con il logo, i colori e i messaggi specifici della tua azienda. Questo assicura che ogni video di orientamento non solo informi ma rifletta anche autenticamente la tua cultura aziendale unica, creando una forte prima impressione per i nuovi membri del team.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video per l'onboarding dei dipendenti?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video consentendoti di convertire script in video professionali con avatar AI e voiceover automatizzati, eliminando la necessità di riprese tradizionali. La sua piattaforma intuitiva e i modelli pronti all'uso ti permettono di produrre rapidamente video di onboarding dei dipendenti coerenti e di alta qualità senza competenze tecniche estese o costosi setup di produzione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo