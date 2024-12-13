Crea Video di Formazione per le Vendite sul Campo con l'AI

Potenzia l'abilitazione alle vendite e garantisci la ritenzione dell'apprendimento con avatar AI per una formazione standardizzata.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di microlearning conciso di 45 secondi specificamente per professionisti esperti di vendita sul campo, concentrandosi su tecniche di vendita avanzate. Il contenuto dovrebbe affrontare la gestione delle obiezioni con sicurezza, presentato attraverso uno scenario di gioco di ruolo rapido e coinvolgente. Sfrutta la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per una creazione di contenuti efficiente, arricchita da modelli e scene pre-progettati per visualizzare gli scenari.
Prompt di Esempio 2
Per i team di vendita sul campo che necessitano di una conoscenza approfondita del prodotto, genera un video istruttivo di 90 secondi progettato per chiarire offerte complesse. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito ed educativo con grafica chiara e una narrazione autorevole, sfruttando efficacemente i visual per migliorare l'apprendimento. Incorpora il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini di prodotto pertinenti e garantisci una comprensione universale aggiungendo sottotitoli.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 30 secondi stimolante su misura per tutti i team di vendita sul campo, con l'obiettivo di instillare grinta, passione e perseveranza per aumentare il morale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e ispirante, consegnato con una generazione di voce chiara e d'impatto sullo stile di un oratore motivazionale dinamico. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per garantire una visione ottimale su vari dispositivi, supportando efficacemente i tuoi programmi di formazione alla vendita.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Formazione per le Vendite sul Campo

Potenzia il tuo team di vendita sul campo con contenuti di formazione dinamici e coinvolgenti. Sfrutta l'AI per semplificare la creazione di video e standardizzare l'apprendimento in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Delinea scenari di vendita chiave, conoscenze sui prodotti o tecniche di vendita. Utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per convertire rapidamente il tuo contenuto scritto in una bozza video iniziale.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi
Scegli da una libreria di modelli video o personalizza le scene per adattarle alle tue specifiche esigenze di formazione. Incorpora avatar AI per presentare informazioni o recitare scenari di gioco di ruolo, rendendo il contenuto relazionabile.
3
Step 3
Aggiungi Audio e Branding
Genera voci narranti professionali direttamente dal tuo script utilizzando varie voci AI, o carica la tua narrazione. Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Migliora l'accessibilità aggiungendo sottotitoli automatici ai tuoi video di formazione. Esporta i tuoi video finiti nei rapporti d'aspetto preferiti, pronti per la distribuzione al tuo team di vendita su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Motiva i Team di Vendita sul Campo

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione alla vendita?

HeyGen consente la creazione rapida di video di formazione alla vendita di alta qualità utilizzando avatar AI e testo-a-video da script. Questo semplifica il processo, rendendo facile produrre video istruttivi coinvolgenti per il tuo team senza strumenti complessi di creazione video.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare la conoscenza del prodotto e i video di tecniche di vendita?

HeyGen fornisce strumenti robusti come modelli video personalizzabili, generazione di voce narrante e sottotitoli automatici per elevare i tuoi video di conoscenza del prodotto e tecniche di vendita. Puoi anche incorporare controlli di branding per un aspetto professionale e coerente in tutti i tuoi video di formazione aziendale.

HeyGen può essere utilizzato per creare vari tipi di video di formazione aziendale?

Assolutamente, HeyGen è una piattaforma versatile perfetta per creare una vasta gamma di video di formazione aziendale, inclusi video di onboarding, video esplicativi e contenuti di microlearning. La sua vasta libreria multimediale e il supporto per il ridimensionamento del rapporto d'aspetto garantiscono flessibilità per tutte le tue esigenze di abilitazione alle vendite.

Come aiuta HeyGen a creare video di formazione per le vendite sul campo in modo più efficiente?

HeyGen accelera la produzione di video di formazione per le vendite sul campo convertendo il testo in video con avatar AI realistici, eliminando la necessità di riprese tradizionali e ampie modifiche. Questo riduce significativamente il tempo e le risorse tipicamente richieste per creare video di formazione di alta qualità.

