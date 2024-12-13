Crea Video Walkthrough delle Funzionalità che Coinvolgono

Crea rapidamente video walkthrough coinvolgenti con avatar AI per migliorare l'onboarding degli utenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video avvincente di 60 secondi rivolto ai professionisti del marketing, con visual dinamici e brandizzati e una traccia audio professionale e persuasiva. Mostra come gli avatar AI di HeyGen possano elevare i loro sforzi di marketing creando walkthrough coinvolgenti e video esplicativi animati efficaci per gli annunci di prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi progettato per sviluppatori software e product manager, utilizzando visual tecnici e chiari accompagnati da una voce fuori campo concisa e informativa. Dimostra come la capacità di generazione di voiceover di HeyGen semplifichi la creazione di demo software efficaci e migliori la documentazione video.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video elegante di 90 secondi per imprenditori che esplorano nuovi strumenti, utilizzando visual di alta qualità e una consegna audio coinvolgente e articolata. Questa produzione dovrebbe enfatizzare come i 'Template & scene' di HeyGen rendano accessibile la creazione di video walkthrough sofisticati, sfruttando la potenza degli strumenti video potenziati dall'AI per una comunicazione d'impatto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video Walkthrough delle Funzionalità

Produci rapidamente walkthrough di prodotto coinvolgenti e demo software utilizzando gli strumenti video potenziati dall'AI di HeyGen per mostrare chiaramente le tue funzionalità.

1
Step 1
Scegli il Tuo Template di Progetto
Seleziona tra template personalizzabili o inizia con una tela bianca per strutturare rapidamente il tuo progetto di video walkthrough delle funzionalità utilizzando i 'Template & scene' di HeyGen.
2
Step 2
Registra le Tue Interazioni con il Prodotto
Cattura direttamente la funzionalità del tuo prodotto utilizzando la registrazione dello schermo per evidenziare le caratteristiche chiave e i flussi utente per un walkthrough completo.
3
Step 3
Aggiungi una Narrazione Potenziata dall'AI
Migliora i tuoi walkthrough con una narrazione professionale e chiara utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per guidare gli spettatori senza intoppi attraverso il tuo prodotto.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione
Finalizza il tuo video utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per assicurarti che sia perfettamente ottimizzato per varie piattaforme e una comunicazione visiva efficace.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti.

Produci rapidamente video brevi e avvincenti per i social media per evidenziare le nuove caratteristiche del prodotto e attrarre potenziali utenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video walkthrough delle funzionalità coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video walkthrough delle funzionalità professionali e coinvolgenti e demo software utilizzando avatar AI e voiceover AI avanzati. La sua piattaforma intuitiva semplifica il processo di comunicazione visiva per le caratteristiche del prodotto.

HeyGen supporta avatar AI e voiceover per le dimostrazioni di prodotto?

Assolutamente. HeyGen sfrutta avatar AI all'avanguardia e voiceover AI realistici per dare vita ai tuoi video walkthrough di prodotto, garantendo spiegazioni chiare e coinvolgenti per l'onboarding degli utenti o il marketing.

Quali strumenti offre HeyGen per una documentazione video efficiente e personalizzazione?

HeyGen offre una suite di strumenti video potenziati dall'AI, inclusi template personalizzabili e capacità di registrazione dello schermo senza interruzioni, per accelerare significativamente la creazione dei tuoi video walkthrough di prodotto. Puoi anche applicare controlli di branding per un aspetto coerente.

HeyGen può essere utilizzato per vari tipi di walkthrough di prodotto e onboarding degli utenti?

Sì, HeyGen è uno strumento video potenziato dall'AI versatile, perfetto per varie applicazioni, da demo software dettagliate a tutorial interattivi e esperienze di onboarding degli utenti complete. Semplifica la comunicazione visiva per tutte le tue spiegazioni delle caratteristiche del prodotto.

