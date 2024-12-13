Crea Video Dimostrativi di Funzionalità che Convertono

Progetta rapidamente video dimostrativi di prodotto sorprendenti con l'efficienza potenziata dall'AI, sfruttando una vasta libreria di modelli e scene personalizzabili per ogni funzionalità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dimostrativo di prodotto interattivo e coinvolgente di 45 secondi progettato per specialisti di marketing che promuovono una nuova app mobile B2C. Adotta un'estetica visiva vivace e moderna con un tono entusiasta e accessibile, presentato da un avatar digitale di HeyGen e la capacità di trasformare il testo in video da script per coinvolgere efficacemente un ampio pubblico di consumatori e mettere in evidenza i principali vantaggi dell'app.
Prompt di Esempio 2
Immagina di essere un piccolo imprenditore che ha bisogno di un video dimostrativo rapido e d'impatto di 30 secondi per lanciare un nuovo servizio online. Il tuo video dovrebbe adottare uno stile visivo luminoso e diretto con una voce narrante incoraggiante e diretta, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per una maggiore portata e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per un adattamento senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme social.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dimostrativo informativo di 90 secondi per i product manager che spiega un aggiornamento software significativo agli utenti aziendali esistenti. Il video dovrebbe mantenere una presentazione visiva professionale ma coinvolgente, con una voce narrante tecnica e precisa alimentata dall'AI di HeyGen, arricchita da riprese B-roll di alta qualità dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare funzionalità complesse.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Dimostrativi di Funzionalità

Crea rapidamente ed efficacemente video dimostrativi di funzionalità per mostrare le capacità del tuo prodotto con una finitura professionale.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello
Inizia selezionando dai nostri modelli e scene professionali per semplificare la creazione del tuo video dimostrativo di funzionalità, oppure inizia da zero per una personalizzazione completa.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Integra i visual del tuo prodotto catturando interazioni dal vivo con il nostro registratore dello schermo, oppure carica video e immagini esistenti.
3
Step 3
Personalizza con Voiceover AI
Eleva il tuo demo con una narrazione coinvolgente utilizzando la nostra funzione di voiceover AI e applica l'identità del tuo brand con loghi e colori personalizzati.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Utilizza i nostri strumenti di editing video per perfezionare il tuo demo, quindi esportalo nel rapporto d'aspetto ideale per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Annunci di Demo di Prodotto ad Alto Impatto con l'AI

Progetta video dimostrativi di funzionalità coinvolgenti con l'AI per guidare campagne di marketing, mostrando efficacemente il valore del prodotto al tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video dimostrativi di prodotto?

La piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen ti consente di generare video dimostrativi di prodotto di alta qualità senza sforzo. Utilizza avatar AI e la capacità di trasformare il testo in video da script per mostrare le funzionalità senza riprese estensive.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per un creatore di video di prodotto?

HeyGen funge da robusto creatore di video di prodotto, offrendo ampi controlli di branding come loghi e colori personalizzati. Puoi anche sfruttare vari modelli di video e una libreria multimediale per creare contenuti visivamente coerenti e coinvolgenti.

HeyGen supporta il voiceover AI e i sottotitoli per i miei video?

Sì, HeyGen eccelle nella generazione di voiceover AI direttamente dal tuo script, migliorando i tuoi video dimostrativi di prodotto con una narrazione dal suono naturale. Inoltre, dispone di un generatore automatico di sottotitoli per aumentare l'accessibilità e il coinvolgimento.

Quanto velocemente posso creare video dimostrativi di funzionalità con HeyGen?

L'interfaccia intuitiva e gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen consentono una rapida creazione di video dimostrativi di funzionalità coinvolgenti. Con modelli di video predefiniti e strumenti di editing video efficienti, puoi ottenere risultati professionali in una frazione del tempo tradizionale.

