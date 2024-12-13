Come Creare Video di Richiesta di Servizi con l'AI

Crea video di richiesta coinvolgenti per una gestione efficiente delle strutture e richieste di lavoro semplificate utilizzando avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 45 secondi utilizzando un Modello di Video di Richiesta di Servizi per formare i nuovi assunti sulle procedure comuni di richiesta di servizi. Adotta uno stile visivo amichevole e informativo con un avatar AI di HeyGen, accompagnato da un tono audio rassicurante per rendere il processo più accessibile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 60 secondi per i team di gestione delle strutture, evidenziando modi efficienti per ottimizzare le richieste di lavoro e migliorare i tempi di risposta. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed elegante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e sottotitoli/didascalie per presentare punti dati chiave e migliori pratiche con una voce professionale e sicura.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tutorial semplice di 40 secondi per tutti gli occupanti dell'edificio su 'Come inviare una richiesta di servizio' in modo efficace. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo accessibile e facile da seguire, incorporando media di supporto pertinenti dalla libreria di HeyGen e una voce amichevole per articolare chiaramente ogni passaggio utilizzando il testo in video da script.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Richiesta di Servizi

Trasforma le richieste di lavoro di routine delle strutture in istruzioni video chiare e coinvolgenti che garantiscono un'azione tempestiva e migliorano la comunicazione all'interno del tuo team.

1
Step 1
Scegli un Modello o uno Script
Seleziona un Modello di Video di Richiesta di Servizi pre-progettato o incolla il tuo script di richiesta di servizi per iniziare. Questo sfrutta la funzionalità di Testo in Video da script di HeyGen.
2
Step 2
Seleziona il tuo Portavoce AI
Rafforza il tuo messaggio selezionando un avatar AI per trasmettere chiaramente la tua richiesta di servizi, rendendola più coinvolgente per il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Personalizzazioni
Affina il tuo messaggio personalizzando lo script e generando una voce narrante dal suono naturale per chiarezza e impatto.
4
Step 4
Esporta il tuo Video Coinvolgente
Finalizza il tuo video di richiesta di servizi e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per condividerlo su varie piattaforme, rendendo la tua richiesta incisiva.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Comunicazioni di Richiesta Coinvolgenti

Produci rapidamente video di richiesta dinamici e coinvolgenti o annunci per informare il personale su nuove procedure o aggiornamenti di sistema.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di richiesta di servizi?

Gli strumenti di creazione video di HeyGen permettono agli utenti di trasformare rapidamente il testo in video di richiesta di servizi coinvolgenti. Con script personalizzabili e voci narranti AI, puoi ottimizzare il processo per una comunicazione efficace nella gestione delle strutture.

HeyGen offre soluzioni per migliorare la comunicazione nella gestione delle strutture?

Sì, HeyGen migliora la comunicazione nella gestione delle strutture permettendo la creazione di chiari tutorial video e richieste di lavoro. I nostri avatar generati dall'AI e i Portavoce AI offrono un tocco professionale, rendendo le informazioni importanti facilmente comprensibili per il tuo team.

Ci sono modelli specifici disponibili per i Video di Richiesta di Servizi su HeyGen?

HeyGen fornisce una varietà di modelli per avviare i tuoi Video di Richiesta di Servizi. Questi modelli, combinati con script personalizzabili e la nostra funzionalità di Testo in Video, assicurano una creazione video efficiente e standardizzata per tutte le tue esigenze di richiesta di servizi.

Cosa rende i video di HeyGen più coinvolgenti per le richieste di servizi?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per produrre video di richiesta coinvolgenti con voci narranti AI professionali e avatar AI realistici. Questo eleva la tua comunicazione nella gestione delle strutture oltre il semplice testo, catturando l'attenzione e chiarendo le istruzioni in modo efficace per qualsiasi contenuto di formazione o tutorial.

