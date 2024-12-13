Crea Video di Lancio Esterni che Generano Interesse

Crea video di lancio virali con narrazione strategica e cattura il tuo pubblico di riferimento utilizzando gli avatar AI di HeyGen per il massimo impatto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dimostrativo professionale di 45 secondi che spieghi chiaramente i vantaggi di un'offerta imminente, perfetto per i decisori B2B e potenziali clienti aziendali. Adotta uno stile visivo pulito e autorevole con dimostrazioni dettagliate sullo schermo, arricchite dalla generazione di Voiceover di HeyGen e Sottotitoli/didascalie per la massima chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Crea un aggiornamento di prodotto ispiratore di 60 secondi guidato dal fondatore, comunicando la narrazione strategica dietro la nostra ultima innovazione a investitori e fedeli al marchio. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e autentico, con un approccio diretto alla telecamera utilizzando gli avatar AI di HeyGen e modelli e scene raffinati.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video teaser pre-lancio vibrante di 30 secondi, offrendo una panoramica concisa del prodotto per coinvolgere il pubblico generale e gli utenti dei social media. Questo video dovrebbe presentare grafiche animate visivamente accattivanti e colorate abbinate a un voiceover energico, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita


Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Lancio Esterni

Crea annunci di prodotto coinvolgenti e rilasci di funzionalità con l'AI, dalla narrazione strategica alla distribuzione senza soluzione di continuità, coinvolgendo efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

1
Step 1
Definisci il Tuo Messaggio e Script
Inizia definendo il tuo messaggio principale e il pubblico di riferimento per una narrazione strategica efficace. Sviluppa uno script chiaro che delinei la proposta di valore del tuo prodotto, preparandolo per una facile conversione con la nostra funzione di testo-a-video da script.
2
Step 2
Crea Immagini Dinamiche e Scene
Trasforma il tuo script in un video visivamente coinvolgente. Seleziona tra una varietà di modelli e scene, o utilizza avatar AI per mostrare efficacemente i tuoi annunci di prodotto e le caratteristiche chiave.
3
Step 3
Migliora con Branding e Accessibilità
Raffina il tuo video di lancio applicando la tua identità di marca. Usa i controlli di branding per loghi e colori per garantire la coerenza dell'identità del marchio, rendendo i tuoi video di lancio del prodotto immediatamente riconoscibili.
4
Step 4
Esporta e Condividi su Piattaforme
Finalizza il tuo video per vari canali. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per ottimizzare i tuoi contenuti per diverse piattaforme, garantendo un'ampia portata per la tua strategia di video marketing.

Casi d'Uso



Metti in evidenza le storie di successo dei clienti per costruire credibilità al lancio



Evidenzia esperienze utente positive con video AI coinvolgenti, rafforzando la fiducia e il valore per il tuo nuovo prodotto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di lancio del prodotto e la strategia di marketing?

HeyGen ti consente di creare video di lancio del prodotto coinvolgenti e annunci di prodotto in modo efficiente, utilizzando avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video da script per supportare la tua strategia di marketing complessiva.

HeyGen può aiutare a semplificare gli annunci di rilascio delle funzionalità e gli aggiornamenti di prodotto guidati dal fondatore?

Assolutamente. HeyGen semplifica la creazione di annunci di rilascio delle funzionalità coinvolgenti e aggiornamenti di prodotto autentici guidati dal fondatore, garantendo la coerenza dell'identità del marchio con modelli personalizzabili e controlli di branding.

Quali strumenti offre HeyGen per creare video di lancio diversificati e di impatto?

HeyGen fornisce strumenti robusti per creare vari video di lancio, inclusi avatar AI di alta qualità, generazione di voiceover integrata e una libreria multimediale completa, consentendo una narrazione strategica per la tua panoramica del prodotto o teaser.

Perché HeyGen è la scelta ideale per creare video di lancio esterni professionali?

HeyGen si distingue per i video di lancio esterni offrendo una produzione rapida da script a video, avatar AI professionali, sottotitoli/didascalie automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, tutto progettato per rendere il tuo lancio di prodotto un successo.

