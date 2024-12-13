Crea Video del Cruscotto Esecutivo che Guidano le Decisioni

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 30 secondi su misura per i team di vendita, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script, per creare un modello di video del cruscotto esecutivo che evidenzi grafici e diagrammi cruciali con uno stile visivo e audio moderno, energico e orientato ai dati per potenziare le presentazioni di vendita.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 60 secondi progettato per i dipendenti, utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock, per migliorare le sessioni di formazione presentando indicatori chiave di performance all'interno di un cruscotto esecutivo, utilizzando uno stile visivo illustrativo e amichevole completato da un voiceover professionale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video sofisticato di 45 secondi per gli investitori, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e le funzionalità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, per creare video del cruscotto esecutivo che raccontino una potente narrazione visiva con uno stile visivo raffinato e persuasivo e visualizzazioni di dati d'impatto, arricchiti da sottotitoli generati dall'AI.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video del Cruscotto Esecutivo

Trasforma dati complessi in video del cruscotto esecutivo coinvolgenti che comunicano chiaramente gli indicatori chiave di performance e le intuizioni ai tuoi stakeholder con facilità.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello di Video
Inizia selezionando un "Modello di Video del Cruscotto Esecutivo" o una scena vuota all'interno di HeyGen per impostare la base della tua presentazione dei dati.
2
Step 2
Aggiungi le Tue Visualizzazioni di Dati
Carica i tuoi "Indicatori Chiave di Performance" (KPI) e grafici dei dati. Utilizza la libreria multimediale di HeyGen per integrare senza problemi queste visualizzazioni nel tuo video.
3
Step 3
Seleziona un Presentatore Avatar AI
Migliora la tua comunicazione selezionando un "avatar AI" per narrare le intuizioni del tuo cruscotto, aggiungendo un tocco professionale e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video aggiungendo "sottotitoli generati dall'AI" per l'accessibilità, quindi esportalo nel formato preferito per coinvolgere efficacemente gli stakeholder.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Spiegazioni di Dati Scalabili

.

Produci moduli video chiari e strutturati che spiegano i cruscotti esecutivi e i KPI, garantendo una comprensione coerente dei dati tra team diversi a livello globale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti del cruscotto esecutivo?

HeyGen ti consente di creare video del cruscotto esecutivo altamente coinvolgenti sfruttando avatar AI avanzati e narrazioni visive dinamiche. Questa capacità ti permette di trasformare dati complessi in narrazioni avvincenti, coinvolgendo efficacemente gli stakeholder e migliorando la comunicazione.

HeyGen offre modelli per i video del cruscotto esecutivo?

Sì, HeyGen fornisce una selezione di modelli professionali specificamente progettati per semplificare la creazione di video del cruscotto esecutivo d'impatto. Questi modelli ti aiutano a incorporare efficacemente indicatori chiave di performance, grafici e diagrammi nelle tue presentazioni.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per i video del cruscotto?

HeyGen integra funzionalità potenti come avatar AI realistici, grafica in movimento sofisticata e sottotitoli generati dall'AI per elevare i tuoi video del cruscotto. Questi strumenti migliorano la narrazione visiva e assicurano che il tuo contenuto orientato ai dati sia dinamico e accessibile.

Perché dovrei usare HeyGen per le mie presentazioni del cruscotto esecutivo?

Utilizzare HeyGen per le tue presentazioni del cruscotto esecutivo assicura una narrazione visiva potente che può migliorare significativamente le presentazioni di vendita e le sessioni di formazione. Trasforma rapporti statici in contenuti video dinamici, catturando l'attenzione e migliorando la comprensione.

