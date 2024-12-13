Crea Video di Comunicazione Esecutiva con l'AI

Produci video di messaggistica esecutiva coinvolgenti senza sforzo utilizzando avatar AI per un tocco professionale e personale, migliorando la comunicazione interna.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un aggiornamento video esecutivo coinvolgente di 45 secondi per i team leader e i principali stakeholder, riassumendo i risultati trimestrali e gli obiettivi strategici futuri. Questa produzione video aziendale dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e basato sui dati con transizioni dinamiche e audio autorevole. Sfrutta la funzione Testo-a-video da script di HeyGen per creare in modo efficiente questo messaggio conciso e d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione esecutiva di benvenuto di 30 secondi per i nuovi assunti, con un messaggio accogliente da un leader senior per favorire un coinvolgimento precoce dei dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e incoraggiante, con avatar amichevoli e illuminazione soffusa. Esplora i Modelli e le scene di HeyGen per impostare rapidamente un tono accogliente per questa importante introduzione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di messaggistica esecutiva di 50 secondi rivolto a tutti i dipendenti aziendali e potenziali partner, dettagliando una prossima iniziativa importante e il suo impatto previsto. Lo stile visivo dovrebbe essere strategico e ad alta energia, incorporando animazioni eleganti e una colonna sonora ispiratrice. Migliora i tuoi visual integrando elementi rilevanti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per elevare la presentazione complessiva.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Comunicazione Esecutiva

Produci senza sforzo video di comunicazione esecutiva professionali e coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, migliorando la tua messaggistica interna e il coinvolgimento dei dipendenti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Incolla il tuo script di messaggistica esecutiva direttamente nell'editor. La nostra capacità di testo-a-video da script genererà automaticamente la voce fuori campo sincronizzata e i sottotitoli iniziali dal tuo testo, garantendo una comunicazione interna chiara.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI e un Modello
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI professionali per rappresentare il tuo messaggio e seleziona un Modello di Video di Comunicazione Esecutiva. I nostri avatar AI garantiscono un aspetto coerente e raffinato per la tua comunicazione.
3
Step 3
Applica Branding e Visual
Applica i colori, il logo e i caratteri del tuo brand utilizzando i controlli di branding. Migliora il tuo video con media stock dalla nostra libreria multimediale o carica i tuoi per creare video esecutivi coinvolgenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Con il nostro Generatore di Testo a Video Gratuito, finalizza il tuo video. Ridimensiona facilmente per varie piattaforme utilizzando la nostra capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, ed esporta i tuoi video di comunicazione esecutiva di alta qualità con sottotitoli generati automaticamente, pronti per essere condivisi.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Aggiornamenti Esecutivi Esterni

Produci rapidamente video esecutivi coinvolgenti per i social media per condividere approfondimenti aziendali, leadership di pensiero e annunci aziendali con un pubblico più ampio.

Come può HeyGen aiutare a creare video di comunicazione esecutiva coinvolgenti?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di comunicazione esecutiva trasformando il testo in visual dinamici utilizzando modelli video potenziati dall'AI e avatar AI realistici. Questo consente ai leader di produrre video esecutivi coinvolgenti in modo efficiente per tutte le esigenze di comunicazione interna.

Posso personalizzare gli avatar AI e i modelli per la produzione di video aziendali?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per avatar AI e modelli video potenziati dall'AI, garantendo che la produzione di video aziendali si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente integrare gli elementi del tuo brand per una messaggistica esecutiva coerente.

Quali funzionalità offre HeyGen per video di comunicazione interna e messaggi del CEO?

HeyGen offre un potente Generatore di Testo a Video Gratuito, capacità di Portavoce AI e modelli personalizzabili ideali per video di comunicazione interna. Queste funzionalità consentono la rapida creazione di video d'impatto del CEO e messaggistica esecutiva per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti.

HeyGen è adatto a leader senza esperienza di editing video per creare video di comunicazione esecutiva?

Assolutamente. HeyGen è progettato per essere facile da usare, permettendo a chiunque di creare video di comunicazione esecutiva professionali da un semplice script. La sua piattaforma intuitiva rende accessibile la generazione di contenuti video di alta qualità per la messaggistica esecutiva senza competenze di editing video precedenti.

