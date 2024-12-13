Crea Video di Marketing per Eventi: Aumenta la Partecipazione

Genera contenuti video di alta qualità per eventi in pochi minuti con avatar AI che catturano il tuo pubblico e aumentano le iscrizioni.

559/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un vivace video di 60 secondi che riassuma i momenti salienti di una gala aziendale di successo, rivolto ai partecipanti per un nuovo coinvolgimento e ai potenziali sponsor per eventi futuri. Lo stile visivo dovrebbe essere celebrativo ed elegante, combinando momenti spontanei con riprese professionali sul palco, il tutto accompagnato da musica orchestrale edificante. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire il contenuto video del tuo evento con filmati B-roll e transizioni, garantendo una produzione di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale informativo di 30 secondi per un masterclass di marketing online, rivolto ai proprietari di piccole imprese che desiderano migliorare la loro strategia di video marketing. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale, pulito e conciso, con testo chiaro sullo schermo e una voce autorevole ma amichevole. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per trasmettere un messaggio chiaro e incisivo, evidenziando i punti chiave e l'esperto relatore.
Prompt di Esempio 3
Progetta un elegante video promozionale di 20 secondi 'save the date' per un summit esclusivo del settore, rivolto a dirigenti di alto livello e decisori per suscitare il loro interesse iniziale. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato e minimalista, utilizzando animazioni sottili e una colonna sonora ambientale e aspirazionale per costruire l'attesa. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per presentare l'annuncio principale con una presenza professionale e coinvolgente sullo schermo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Marketing per Eventi

Produci rapidamente video promozionali accattivanti, trailer di eventi e video di riepilogo per aumentare il coinvolgimento e la partecipazione al tuo prossimo evento.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra "modelli e scene" professionali o inserisci il tuo script coinvolgente per generare istantaneamente la struttura iniziale per i tuoi contenuti video per eventi.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Narrazione
Arricchisci il tuo video incorporando elementi visivi dalla libreria multimediale e generando una "voiceover generation" realistica per una narrazione dinamica.
3
Step 3
Brandizza e Affina
Applica l'identità unica del tuo marchio utilizzando "controlli di branding (logo, colori)" e aggiungi sottotitoli/caption professionali per aumentare l'accessibilità e il coinvolgimento, garantendo un'alta qualità di produzione.
4
Step 4
Esporta per l'Impatto
Utilizza "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per formattare perfettamente il tuo video per eventi su varie piattaforme, garantendo la massima portata su social media e campagne di email marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Trailer Dinamici per Eventi

.

Crea trailer dinamici e ispiratori per eventi e video di riepilogo che entusiasmino i potenziali partecipanti e mostrino cosa aspettarsi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di marketing per eventi accattivanti?

Il potente editor video AI di HeyGen ti consente di trasformare uno script coinvolgente in contenuti video per eventi utilizzando avatar AI ed elementi visivi dinamici, perfetti per video di riepilogo eventi e video promozionali.

Quali strumenti offre HeyGen per semplificare la produzione di video per eventi?

HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli e un editor intuitivo drag-and-drop, permettendo agli utenti di raggiungere rapidamente un'alta qualità di produzione. Questi strumenti sono ideali per creare trailer di eventi d'impatto per campagne sui social media e email marketing.

L'editor video AI di HeyGen può migliorare la nostra strategia di marketing per eventi?

Assolutamente. Come editor video AI avanzato, HeyGen semplifica la creazione di contenuti video promozionali sofisticati sfruttando la funzione 'text-to-video from script' e la generazione di voiceover AI, migliorando significativamente la tua strategia di video marketing.

HeyGen supporta il branding per contenuti video specifici per eventi?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare loghi e colori specifici per mantenere la coerenza del marchio in tutti i tuoi contenuti video per eventi. Questo assicura che la tua call-to-action sia sempre presentata in modo professionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo