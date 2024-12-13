Crea Video di Percorsi di Evacuazione con AI

Produci facilmente video vitali del Piano di Evacuazione per Uffici con il testo in video da script, garantendo istruzioni di sicurezza chiare e coerenti per tutti.

423/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 45 secondi che illustri le esercitazioni di emergenza scolastiche, rivolto al personale scolastico e agli studenti con grafiche animate e facili da comprendere e una voce narrante stabile e informativa. Sfrutta la funzione di scene personalizzabili di HeyGen per rappresentare accuratamente vari ambienti scolastici e specifici percorsi di evacuazione, rendendo la formazione altamente rilevante e d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi sulla sicurezza negli eventi pubblici, progettato per i partecipanti agli eventi di diverse origini, con contenuti dinamici e visivamente coinvolgenti e una narrazione urgente ma chiara. Questo messaggio d'impatto utilizzerà efficacemente la generazione di Voiceover di HeyGen per fornire voiceover multilingue, garantendo che le informazioni critiche sui percorsi di evacuazione raggiungano tutti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dettagliato di 90 secondi incentrato sulla formazione per le strutture sanitarie per il personale e i visitatori, presentando immagini altamente organizzate con una voce calma e autorevole per spiegare i video del piano di evacuazione critici. Utilizza i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente walkthrough completi e accurati dei piani dei piani, vitali per la preparazione alle emergenze.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Percorsi di Evacuazione

Produci rapidamente video di formazione sulla sicurezza completi per qualsiasi struttura, garantendo una comunicazione chiara e prontezza in caso di emergenze.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Evacuazione
Redigi uno script chiaro e accurato del prodotto che dettagli ogni passaggio delle procedure di sicurezza della tua struttura. Questo script costituirà la base per generare i tuoi "video del piano di evacuazione" accurati utilizzando la capacità di testo in video di HeyGen.
2
Step 2
Progetta il Tuo Percorso di Evacuazione
Mappa visivamente i tuoi percorsi di sicurezza utilizzando "scene personalizzabili" per replicare il layout del tuo edificio. Integra indicatori e percorsi per segnare chiaramente i punti di uscita e le aree di raccolta, fornendo una guida semplice.
3
Step 3
Aggiungi Narrazione e Immagini AI
Migliora la chiarezza e il coinvolgimento integrando un "avatar AI" per presentare le istruzioni di evacuazione. Questo presentatore simile a un essere umano garantisce che le informazioni critiche siano trasmesse efficacemente al tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza i tuoi "video di formazione sulla sicurezza" ottimizzando il loro formato utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen. Questo garantisce che le tue guide di evacuazione siano pronte per la distribuzione attraverso vari canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Procedure di Sicurezza Complesse

.

Trasforma protocolli di evacuazione intricati in video chiari e facili da comprendere, migliorando significativamente la comprensione per pubblici diversi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti sui percorsi di evacuazione?

HeyGen ti consente di creare facilmente video sui percorsi di evacuazione da uno script, utilizzando avatar AI avanzati e scene personalizzabili per rendere i video di formazione sulla sicurezza complessi e coinvolgenti per qualsiasi pubblico. Questo semplifica il processo di sviluppo di guide visive cruciali.

Posso personalizzare l'aspetto e la sensazione dei miei video del piano di evacuazione usando HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre scene personalizzabili estese e controlli di branding, garantendo che i tuoi video del piano di evacuazione mantengano un aspetto professionale e uniforme in linea con le linee guida della tua organizzazione. Questo è ideale per la formazione sulla sicurezza aziendale, le esercitazioni di emergenza scolastiche e altri requisiti specifici.

Quali caratteristiche offre HeyGen per rendere i video di evacuazione accessibili e pronti per un pubblico diversificato?

HeyGen ti consente di migliorare i tuoi video di formazione sulla sicurezza con voiceover multilingue e diversi avatar AI, garantendo che le informazioni critiche del Piano di Evacuazione per Uffici siano comunicate e comprese efficacemente da pubblici diversi in varie strutture. Sottotitoli e didascalie aumentano ulteriormente l'accessibilità.

HeyGen è un generatore di testo in video per creare piani di evacuazione da zero?

HeyGen è un potente generatore di testo in video progettato per consentire agli utenti di creare video di piani di evacuazione di alta qualità direttamente dall'input di testo. Integra funzionalità come avatar AI e scene personalizzabili per trasformare gli script in comunicazioni di sicurezza d'impatto in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo