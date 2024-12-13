Crea Video di Formazione Etica Facilmente con l'AI

Risparmia tempo e riduci i costi per i team HR & L&D trasformando script in video di formazione etica professionali utilizzando il testo per video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione coinvolgente di 45 secondi per i membri del team esistenti, illustrando scenari comuni nella formazione su regolamenti e conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere interattivo e dinamico, utilizzando avatar AI per rappresentare dilemmi etici e le loro soluzioni.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione su etica e conformità di 30 secondi, mirato ai dipendenti che gestiscono dati sensibili, sottolineando l'importanza di una formazione etica efficace. Lo stile dovrebbe essere moderno e diretto, sfruttando il testo per video da script per aggiornamenti rapidi dei contenuti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un pezzo educativo di 60 secondi per i team HR e L&D, ispirandoli a sviluppare una formazione etica che promuova una forte cultura etica. Questo video dovrebbe presentare un'estetica professionale basata su modelli per dimostrare la facilità di produzione e il branding coerente attraverso vari modelli e scene.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione Etica

Sviluppa rapidamente video di formazione su etica e conformità completi e coinvolgenti per i tuoi dipendenti utilizzando strumenti di creazione video AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione etica. La nostra piattaforma utilizza il tuo script per alimentare il processo di generazione del testo per video da script.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI e una Scena
Dai vita al tuo messaggio scegliendo da una vasta selezione di avatar AI e modelli professionali per rappresentare il tuo contenuto formativo.
3
Step 3
Genera la Voce Narrante e Affina
Produci una narrazione chiara e professionale con la generazione avanzata di voce narrante e aggiungi facilmente sottotitoli per migliorare l'accessibilità per tutti i dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Formazione
Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare il tuo video formativo per qualsiasi piattaforma, garantendo una consegna efficiente dell'educazione essenziale ai dipendenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e solleva il pubblico con video motivazionali

Coltiva una forte cultura etica producendo video coinvolgenti che motivano i dipendenti verso un comportamento responsabile.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione etica?

HeyGen rende la creazione di video di formazione etica semplice trasformando gli script in contenuti coinvolgenti con avatar AI realistici e voci narranti AI professionali. La sua piattaforma intuitiva di creazione video AI e i modelli pronti all'uso permettono ai team di produrre materiali educativi di alta qualità in modo efficiente.

Quali caratteristiche offre HeyGen per video di formazione su etica e conformità coinvolgenti?

Per video di formazione su etica e conformità efficaci, HeyGen fornisce avatar AI realistici che trasmettono il tuo messaggio chiaramente. Puoi aumentare il coinvolgimento con sottotitoli automatici e integrare gli elementi del tuo brand per creare un'esperienza di apprendimento coerente ed efficace per tutti i dipendenti.

I team HR e L&D possono sviluppare efficacemente la formazione etica per i dipendenti utilizzando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen è un creatore ideale di video di formazione etica per i team HR e L&D che desiderano sviluppare la formazione etica per i dipendenti in modo rapido ed economico. Il suo processo semplificato aiuta a creare formazione su regolamenti e conformità essenziale, supportando con facilità le iniziative di formazione a distanza.

Quali opzioni di branding sono disponibili quando si creano video di etica sul posto di lavoro con HeyGen?

HeyGen consente ampi controlli di branding, garantendo che i tuoi video di etica sul posto di lavoro siano allineati con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente applicare il tuo logo, i colori del brand e utilizzare i tuoi media dalla libreria per personalizzare i modelli per un aspetto professionale e coerente.

