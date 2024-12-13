Crea Video di Sensibilizzazione sulla Linea Etica con l'AI

Semplifica la formazione etica e aumenta il coinvolgimento dei dipendenti con avatar AI che creano video etici aziendali coinvolgenti.

476/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 90 secondi su etica e conformità per manager e nuovi assunti, presentando scenari realistici in cui la linea etica dovrebbe essere utilizzata. Adotta un approccio visivo coinvolgente basato su scenari con una voce narrante calma e istruttiva. Il video dovrebbe essere generato in modo efficiente utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per creare script personalizzabili per ogni esempio.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 1 minuto progettato per semplificare la formazione etica affrontando le preoccupazioni comuni dei dipendenti riguardo alla segnalazione di illeciti, come l'anonimato e il processo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e accessibile, adottando un formato di domande e risposte per rassicurare il pubblico. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per garantire un tono di supporto e coerente, rendendo accessibili informazioni complesse.
Prompt di Esempio 3
Crea un potente video di 2 minuti per l'intera organizzazione, rafforzando l'impegno incrollabile dell'azienda verso una condotta etica e incoraggiando una cultura del 'parlare apertamente', cruciale per programmi di formazione efficaci. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo motivazionale, incorporando immagini di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, abbinato a un messaggio audio ispiratore sviluppato per essere distribuito ampiamente dai team HR.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Sensibilizzazione sulla Linea Etica

Semplifica la produzione di video cruciali su etica e conformità per i tuoi team HR e programmi di formazione utilizzando strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Seleziona un Modello Video
Inizia il tuo processo di creazione scegliendo un modello rilevante dalla nostra libreria "Modelli & scene", su misura per "video su etica e conformità".
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI
Personalizza il presentatore del tuo video selezionando da una gamma diversificata di "avatar AI" per trasmettere efficacemente il tuo messaggio sulla linea etica.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover AI
Migliora la chiarezza e la portata generando audio coinvolgente utilizzando la nostra funzione di "generazione di voiceover", ideale per "Coinvolgimento dei Dipendenti".
4
Step 4
Esporta con Sottotitoli Automatici
Finalizza il tuo video generando "Sottotitoli/sottotitoli" per migliorare l'accessibilità e la chiarezza, pronto per i tuoi canali di comunicazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video di Sensibilizzazione Coinvolgenti Rapidamente

.

Genera rapidamente video brevi di sensibilizzazione sulla linea etica e clip utilizzando l'AI, perfetti per comunicazioni interne, bacheche digitali o siti intranet per aumentare la consapevolezza.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la produzione di video su etica e conformità?

HeyGen agisce come un potente Generatore di Testo a Video, permettendo agli utenti di trasformare facilmente gli script in video su etica e conformità coinvolgenti. I nostri avatar AI realistici trasmettono il tuo messaggio con coerenza e professionalità, semplificando argomenti complessi per i dipendenti.

HeyGen offre sottotitoli automatici e supporto multilingue per i video di sensibilizzazione sulla linea etica?

Sì, HeyGen dispone di un Generatore di Sottotitoli AI che aggiunge automaticamente sottotitoli ai tuoi video di sensibilizzazione sulla linea etica, migliorando l'accessibilità. Puoi anche generare voiceover AI in più lingue per personalizzare e localizzare i tuoi contenuti per una forza lavoro globale.

Quali strumenti offre HeyGen per creare video di sensibilizzazione sulla linea etica coerenti?

La funzione Modello Video di HeyGen include design specifici per video di sensibilizzazione sulla linea etica, consentendo una creazione di contenuti rapida e coerente. Puoi facilmente personalizzare gli script e integrare i loghi e i colori del tuo marchio per mantenere un Branding Coerente in tutte le comunicazioni.

HeyGen può aiutare i team HR con la formazione etica e il coinvolgimento dei dipendenti?

I team HR possono utilizzare HeyGen per creare video di comunicazione brevi e coinvolgenti (ad esempio, video di 1-2 minuti) che semplificano la formazione etica e migliorano il coinvolgimento dei dipendenti. Questo approccio assicura che i messaggi critici siano facilmente comprensibili e memorabili, promuovendo una cultura del parlare apertamente più forte.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo