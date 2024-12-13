Crea Video sull'Approvvigionamento Etico che Costruiscono Fiducia

Mostra il tuo impegno per l'approvvigionamento responsabile e la trasparenza sfruttando gli avatar AI di HeyGen per contenuti video coinvolgenti e professionali.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo animato di 30 secondi rivolto a nuovi clienti, demistificando cosa significhi veramente approvvigionamento responsabile e mettendo in evidenza la trasparenza di un'azienda nelle sue pratiche etiche. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, moderno e basato su infografiche, utilizzando colori vivaci e una narrazione chiara e concisa. Impiega gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo coinvolgente e coerente durante tutto il video.
Prompt di Esempio 2
Produci un mini-documentario coinvolgente di 60 secondi per partner B2B e investitori, illustrando una partnership sostenibile di successo con un fornitore chiave e dimostrando l'impatto positivo delle pratiche etiche. Il video dovrebbe avere un tono professionale e ispirante con immagini cinematografiche di alta qualità, intervallate da visualizzazioni di dati e interviste con esperti, supportate da una voce narrante autorevole. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione raffinata che aumenti la credibilità del messaggio.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 30 secondi di call-to-action per giovani consumatori socialmente consapevoli, incoraggiandoli a supportare marchi dedicati alla sostenibilità e alla produzione etica. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e visivamente accattivante con tagli rapidi, immagini vivaci e testi d'impatto, accompagnati da una colonna sonora moderna e vivace. Assicurati l'accessibilità e massimizza l'impatto, anche in modalità silenziosa, utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video sull'Approvvigionamento Etico

Produci facilmente video impattanti che dimostrano il tuo impegno per le pratiche etiche e la trasparenza nella tua catena di fornitura utilizzando gli strumenti AI di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo la tua narrazione che descrive le tue iniziative di approvvigionamento etico. Poi, seleziona un "avatar AI" per essere il tuo presentatore, dando vita al tuo messaggio con una presenza professionale sullo schermo.
2
Step 2
Seleziona un Modello
Scegli tra "modelli video alimentati da AI" progettati per comunicazioni aziendali o costruisci il tuo video da una tela bianca. Questi modelli forniscono una solida base per trasmettere rapidamente il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica Visivi e Branding
Personalizza il tuo video con "controlli di branding (logo, colori)" per mantenere un'identità aziendale coerente. Integra visivi dalla libreria multimediale/supporto stock per comunicare in modo potente il tuo impegno per la "narrazione" sulle pratiche etiche.
4
Step 4
Genera e Condividi
Genera automaticamente "voiceover" dal tuo script utilizzando diverse voci AI. Poi, aggiungi facilmente "sottotitoli/caption" per garantire accessibilità e chiarezza per il tuo pubblico, comunicando efficacemente le tue pratiche etiche.

Casi d'Uso

Evidenzia le Iniziative di Approvvigionamento Responsabile

Evidenzia le Iniziative di Approvvigionamento Responsabile

Produci video coinvolgenti per evidenziare l'impegno del tuo marchio per l'approvvigionamento responsabile e le partnership sostenibili, costruendo fiducia con gli stakeholder.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video coinvolgenti sull'approvvigionamento etico?

HeyGen semplifica la creazione di video impattanti sull'approvvigionamento etico trasformando il tuo script in contenuti coinvolgenti. Utilizza i potenti strumenti AI di HeyGen e i modelli video alimentati da AI per raccontare con facilità la storia unica del tuo marchio su partnership sostenibili e approvvigionamento responsabile.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare la trasparenza nella narrazione della sostenibilità?

Gli Avatar AI e l'Attore Vocale AI di HeyGen possono rappresentare autenticamente il tuo marchio, portando chiarezza e trasparenza alla tua narrazione sulla sostenibilità. Migliora ulteriormente l'accessibilità e la comprensione con il Generatore di Sottotitoli AI integrato per tutti i tuoi contenuti sulle pratiche etiche.

Posso utilizzare i modelli di HeyGen per produrre video unici sulle pratiche etiche?

Assolutamente. HeyGen offre una vasta gamma di modelli video alimentati da AI che puoi personalizzare per riflettere le tue specifiche pratiche etiche e l'identità del marchio. Questo consente la creazione di video personalizzati e una forte narrazione del marchio attorno al tuo impegno per la sostenibilità.

Perché scegliere HeyGen per creare video coinvolgenti sull'approvvigionamento responsabile?

HeyGen è lo strumento AI ideale per creare video coinvolgenti sull'approvvigionamento responsabile perché combina la generazione intuitiva da Testo a video con Avatar AI realistici. Questa potente combinazione consente una produzione efficiente di contenuti video di alta qualità che comunicano efficacemente il tuo impegno per l'approvvigionamento etico.

