Crea Video di Formazione ESG con Avatar AI Facilmente
Progetta moduli di microlearning che risuonano. Sfrutta gli avatar AI per fornire contenuti di formazione ESG multilingue e brandizzati per una comunicazione aziendale migliorata.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi che mostri le ultime iniziative ESG della tua azienda, come la riduzione dei rifiuti o il coinvolgimento della comunità. Destina questo video ai dipendenti esistenti e agli stakeholder interni, utilizzando uno stile professionale e visivamente ricco con musica di sottofondo motivante, sfruttando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare immagini pertinenti e generare una voce fuori campo chiara per una forte comunicazione aziendale.
Per i manager e i team leader, è necessario un video formativo di 90 secondi per dettagliare gli aggiornamenti recenti alla politica ESG della tua azienda o alle normative di conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito ed esplicativo, incorporando testo e grafica sullo schermo, con un avatar AI autorevole che fornisce indicazioni chiare. Assicurati un'ottimale ritenzione delle conoscenze utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per supportare le informazioni dettagliate.
Produci un video dinamico di 30 secondi che ispiri tutti i dipendenti a partecipare a un prossimo programma ESG aziendale o evento di volontariato. Questo video dovrebbe essere veloce e motivante, utilizzando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per assemblare rapidamente immagini d'impatto, garantendo un'ampia portata e coinvolgimento utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata della Formazione con la Creazione di Corsi Scalabili.
Produci rapidamente numerosi video di formazione ESG per educare efficacemente una forza lavoro globale.
Migliora il Coinvolgimento dei Dipendenti nella Formazione.
Migliora la ritenzione delle conoscenze e la partecipazione dei discenti nei moduli ESG attraverso contenuti video interattivi potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione ESG per la mia organizzazione?
Il Generatore di Video AI di HeyGen semplifica notevolmente il processo di creazione di video di formazione ESG coinvolgenti. Trasforma i tuoi script in contenuti video raffinati utilizzando avatar AI e voci professionali, riducendo il tempo e lo sforzo di produzione.
Quali opzioni creative offre HeyGen per contenuti ESG brandizzati e comunicazione aziendale?
HeyGen fornisce strumenti creativi robusti, inclusi scene personalizzabili e scene brandizzate, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua azienda. Questo assicura che i tuoi video di formazione ESG si allineino perfettamente con la tua strategia di comunicazione aziendale e identità del marchio.
HeyGen può migliorare la ritenzione delle conoscenze e il coinvolgimento dei dipendenti con moduli di microlearning?
Assolutamente, HeyGen è progettato per aumentare la ritenzione delle conoscenze e il coinvolgimento dei dipendenti. I nostri Portavoce AI, combinati con funzionalità come voci multilingue e sottotitoli, rendono i moduli di microlearning più dinamici e accessibili per tutti i dipendenti.
Come funziona la funzione di testo in video di HeyGen per generare video esplicativi su argomenti ESG?
HeyGen utilizza una tecnologia avanzata di testo in video, permettendoti di convertire qualsiasi script scritto in video esplicativi ESG coinvolgenti. Basta inserire il tuo testo e HeyGen genererà automaticamente contenuti video professionali completi di avatar AI, voci fuori campo ed elementi visivi.