Crea Video di Formazione ESG con Avatar AI Facilmente

Progetta moduli di microlearning che risuonano. Sfrutta gli avatar AI per fornire contenuti di formazione ESG multilingue e brandizzati per una comunicazione aziendale migliorata.

480/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi che mostri le ultime iniziative ESG della tua azienda, come la riduzione dei rifiuti o il coinvolgimento della comunità. Destina questo video ai dipendenti esistenti e agli stakeholder interni, utilizzando uno stile professionale e visivamente ricco con musica di sottofondo motivante, sfruttando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare immagini pertinenti e generare una voce fuori campo chiara per una forte comunicazione aziendale.
Prompt di Esempio 2
Per i manager e i team leader, è necessario un video formativo di 90 secondi per dettagliare gli aggiornamenti recenti alla politica ESG della tua azienda o alle normative di conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito ed esplicativo, incorporando testo e grafica sullo schermo, con un avatar AI autorevole che fornisce indicazioni chiare. Assicurati un'ottimale ritenzione delle conoscenze utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per supportare le informazioni dettagliate.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico di 30 secondi che ispiri tutti i dipendenti a partecipare a un prossimo programma ESG aziendale o evento di volontariato. Questo video dovrebbe essere veloce e motivante, utilizzando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per assemblare rapidamente immagini d'impatto, garantendo un'ampia portata e coinvolgimento utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione ESG

Produci rapidamente video di formazione ESG d'impatto con AI, semplificando la consegna dei contenuti e migliorando la comprensione dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Elabora il tuo contenuto di formazione ESG, quindi incolla il tuo script nel Generatore di Video AI per trasformare automaticamente il tuo testo in un video coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli un Portavoce AI coinvolgente dalla nostra libreria diversificata per fornire la tua formazione. Questo avatar AI articolerà il tuo messaggio in modo chiaro e professionale.
3
Step 3
Progetta Scene Brandizzate
Eleva il livello di professionalità del tuo video personalizzando le scene e incorporando il logo e i colori del tuo marchio, garantendo un aspetto coerente in tutte le scene brandizzate.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video rivedendo il contenuto. Utilizza funzionalità come voci multilingue per ampliare il tuo pubblico e distribuisci il video per massimizzare la ritenzione delle conoscenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica Argomenti ESG Complessi

.

Trasforma concetti complessi di ambiente, sociale e governance in video esplicativi chiari, digeribili e coinvolgenti per una migliore comprensione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione ESG per la mia organizzazione?

Il Generatore di Video AI di HeyGen semplifica notevolmente il processo di creazione di video di formazione ESG coinvolgenti. Trasforma i tuoi script in contenuti video raffinati utilizzando avatar AI e voci professionali, riducendo il tempo e lo sforzo di produzione.

Quali opzioni creative offre HeyGen per contenuti ESG brandizzati e comunicazione aziendale?

HeyGen fornisce strumenti creativi robusti, inclusi scene personalizzabili e scene brandizzate, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua azienda. Questo assicura che i tuoi video di formazione ESG si allineino perfettamente con la tua strategia di comunicazione aziendale e identità del marchio.

HeyGen può migliorare la ritenzione delle conoscenze e il coinvolgimento dei dipendenti con moduli di microlearning?

Assolutamente, HeyGen è progettato per aumentare la ritenzione delle conoscenze e il coinvolgimento dei dipendenti. I nostri Portavoce AI, combinati con funzionalità come voci multilingue e sottotitoli, rendono i moduli di microlearning più dinamici e accessibili per tutti i dipendenti.

Come funziona la funzione di testo in video di HeyGen per generare video esplicativi su argomenti ESG?

HeyGen utilizza una tecnologia avanzata di testo in video, permettendoti di convertire qualsiasi script scritto in video esplicativi ESG coinvolgenti. Basta inserire il tuo testo e HeyGen genererà automaticamente contenuti video professionali completi di avatar AI, voci fuori campo ed elementi visivi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo