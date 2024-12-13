Crea Video di Reportistica ESG con la Semplicità dell'AI

Coinvolgi gli stakeholder con narrazioni digitali avvincenti. Trasforma facilmente i tuoi dati ESG in video accattivanti utilizzando avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 30 secondi per i social media, rivolto al pubblico generale e ai dipendenti interni, che trasforma dati ESG complessi in intuizioni facilmente comprensibili. Utilizza modelli e scene vivaci per presentare visualizzazioni di dati coinvolgenti, assicurando uno stile moderno e visivamente accattivante con musica di sottofondo allegra e positiva per comunicare efficacemente i contenuti chiave ESG sui social media.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 45 secondi specificamente per i team interni e i potenziali partner, dettagliando una nuova iniziativa ambientale. Questo video dovrebbe sfruttare la funzione Testo-a-video da script per spiegare chiaramente gli obiettivi del progetto, incorporando grafici animati per illustrare i progressi e l'impatto, mantenendo uno stile chiaro, conciso e visivamente ricco con musica di sottofondo calma e esplicativa mentre creiamo video di reportistica ESG.
Prompt di Esempio 3
Cura un autentico video di reportistica ESG di 50 secondi, rivolto ai membri della comunità e ai consumatori consapevoli, integrando testimonianze video genuine che condividono storie personali di cambiamento positivo. Impiega la generazione di Voiceover naturale per aggiungere calore e autenticità, creando uno stile visivo e audio ispiratore e sentito con musica dolce e edificante per favorire fiducia e coinvolgimento.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Reportistica ESG

Trasforma i tuoi dati di sostenibilità in narrazioni video avvincenti per coinvolgere gli stakeholder e comunicare chiaramente il tuo impatto ambientale, sociale e di governance.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando la tua narrazione ESG. Usa la nostra potente funzione Testo-a-video da script per convertire istantaneamente i tuoi rapporti dettagliati e punti dati in uno script pronto per il video, formando la base della tua narrazione digitale.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi
Rafforza il tuo messaggio con elementi visivi professionali. Scegli tra una varietà di modelli e scene progettati per la comunicazione aziendale, assicurando che il tuo video di rapporto di sostenibilità aziendale sia visivamente accattivante e facile da comprendere per il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi la Voce del Tuo Brand
Personalizza il tuo rapporto con un tocco professionale. Utilizza la nostra avanzata generazione di Voiceover per aggiungere audio chiaro e coerente, assicurando che i tuoi video di reportistica ESG risuonino in modo autentico con gli stakeholder interni ed esterni.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Prepara il tuo video per qualsiasi piattaforma. Con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, adatta facilmente il tuo video di report ESG per presentazioni, social media o il tuo sito web, raggiungendo efficacemente tutti i tuoi stakeholder previsti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Comunicazione Interna ESG

Migliora la comunicazione interna e la formazione sulle iniziative ESG, aumentando la comprensione e il coinvolgimento dei dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di reportistica ESG coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre video di reportistica ESG professionali trasformando il tuo script in contenuti video dinamici con avatar AI e branding personalizzato. Questo potenzia la narrazione digitale efficace per il tuo video di rapporto di sostenibilità aziendale.

HeyGen può migliorare l'appeal visivo del mio video di rapporto di sostenibilità aziendale?

Assolutamente, HeyGen offre una gamma di modelli e scene personalizzabili per incorporare la visualizzazione dei dati senza soluzione di continuità nel tuo video di rapporto di sostenibilità aziendale. Questo aiuta a trasformare dati complessi in report ESG e annuali animati e coinvolgenti per i tuoi stakeholder.

Quali sono le possibilità creative per i contenuti ESG sui social media con HeyGen?

HeyGen fornisce strumenti flessibili per generare contenuti ESG dinamici sui social media, utilizzando funzionalità come la generazione di voiceover e avatar AI. Puoi creare video brevi e d'impatto per comunicare efficacemente i tuoi sforzi di sostenibilità su tutte le piattaforme.

HeyGen semplifica il processo di produzione di video di sostenibilità di alta qualità?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video, permettendo a chiunque di produrre video di sostenibilità di alta qualità senza competenze tecniche estese. La sua interfaccia intuitiva e la funzionalità di testo-a-video da script rendono la narrazione digitale accessibile, permettendoti di concentrarti sul tuo messaggio.

