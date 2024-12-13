Video di Navigazione ERP per un Onboarding Utente Senza Intoppi
Fornisci una guida visiva chiara per l'onboarding degli utenti e riduci i costi di formazione con video coinvolgenti sull'uso del software, utilizzando testo-a-video da script.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di formazione conciso di 45 secondi incentrato su un aggiornamento di funzionalità nel tuo sistema ERP, rivolto agli utenti esistenti che necessitano di rapidi aggiornamenti o rinfreschi. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con evidenziazioni dello schermo e testo a comparsa, completato da un tono audio energico ma informativo. Questo modulo di formazione ERP può essere creato in modo efficiente utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen, e il flusso visivo può essere migliorato con Template e scene progettati professionalmente per trasmettere efficacemente la Guida Visiva.
Sviluppa un rapido tutorial video di 30 secondi che affronta una domanda comune sull'ERP o un passaggio di risoluzione dei problemi, ideale per il personale dell'helpdesk o per gli utenti che cercano soluzioni rapide. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e altamente informativo con tagli rapidi e precisi che mostrano i clic esatti, supportato da una narrazione chiara e istruttiva. Assicurati la massima accessibilità aggiungendo Sottotitoli/didascalie, e arricchisci il contenuto con indizi visivi pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock, rendendolo un video di formazione efficace senza un grande sforzo di produzione.
Progetta un video di navigazione ERP di 75 secondi che esplora funzionalità avanzate o opzioni di personalizzazione del sistema, rivolto agli utenti esperti e agli amministratori di sistema. La presentazione visiva dovrebbe essere dettagliata e precisa, utilizzando uno stile di spiegazione animata per chiarire concetti complessi, con una voce calma e autorevole che guida lo spettatore. Ottimizza il video per varie piattaforme di visualizzazione utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, e considera l'incorporazione di avatar AI realistici per presentare consigli esperti, aumentando il Coinvolgimento degli Utenti con il contenuto approfondito.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea corsi di formazione ERP completi.
Genera video di navigazione ERP di alta qualità e tutorial video in modo efficiente per espandere i contenuti di formazione e raggiungere tutti gli utenti in modo efficace.
Aumenta il coinvolgimento nella formazione ERP.
Migliora il coinvolgimento e la ritenzione degli utenti nella formazione ERP con video di navigazione potenziati dall'AI, assicurando che gli utenti padroneggino rapidamente i complessi sistemi software.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione e navigazione ERP?
HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione e navigazione ERP professionali. Gli utenti possono sfruttare gli avatar AI e la funzionalità di testo-a-video per produrre facilmente tutorial video chiari e coinvolgenti per l'onboarding degli utenti e la guida visiva. Questo approccio semplifica i complessi sistemi ERP per il tuo pubblico.
HeyGen offre template per video di navigazione ERP?
Sì, HeyGen fornisce una selezione di template e scene specificamente progettati per avviare la creazione di video di navigazione ERP efficaci. Queste risorse offrono una base professionale, permettendoti di personalizzare rapidamente e fornire una guida visiva coerente adattata ai tuoi sistemi ERP.
Quali caratteristiche migliorano il coinvolgimento degli utenti nei video sull'uso del software prodotti da HeyGen?
HeyGen migliora il coinvolgimento degli utenti nei video sull'uso del software attraverso avatar AI realistici e voiceover multilingue, rendendo il contenuto accessibile e relazionabile. Le capacità della piattaforma consentono tutorial video dinamici che catturano l'attenzione del pubblico e migliorano la comprensione del tuo software.
Come facilita HeyGen la produzione efficiente di tutorial video ERP per i team HR?
HeyGen consente ai team HR di produrre in modo efficiente tutorial video ERP di alta qualità utilizzando avatar AI e testo-a-video da script. Questa capacità riduce significativamente il tempo e le risorse tipicamente richiesti per creare video di formazione completi, consentendo un rapido onboarding degli utenti all'interno delle organizzazioni.