Produci video di formazione AI coinvolgenti per l'ergonomia in ufficio e l'ottimizzazione dello spazio di lavoro domestico utilizzando scene dinamiche personalizzabili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 45 secondi specificamente per lavoratori a distanza e piccoli imprenditori, mostrando consigli pratici per l'ottimizzazione dello spazio di lavoro domestico. Impiega la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente una narrazione coinvolgente su immagini luminose e amichevoli, guidando gli spettatori attraverso semplici miglioramenti dell'allestimento.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video completo di 90 secondi progettato per appassionati di tecnologia e creatori di contenuti, dettagliando come creare video di allestimento ergonomico con consigli avanzati. Usa la generazione di voiceover di HeyGen per fornire una narrazione calma e istruttiva accompagnata da immagini passo-passo, assicurando chiarezza e dettaglio per regolazioni complesse.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale rapido di 30 secondi rivolto a potenziali utenti di HeyGen e professionisti impegnati, evidenziando la semplicità di creare video efficaci di allestimento ergonomico. Sfrutta la funzione di modelli e scene di HeyGen per produrre immagini e audio dinamici e veloci, mostrando quanto facilmente gli utenti possano ottenere un aspetto professionale con gli strumenti AI di HeyGen.
Come Creare Video di Allestimento Ergonomico

Produci senza sforzo video di formazione ergonomica professionali per uffici o spazi di lavoro domestici, sfruttando gli strumenti AI di HeyGen per contenuti coinvolgenti e informativi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un AI Spokesperson
Inizia scrivendo il tuo script dettagliato per l'allestimento ergonomico. Poi, scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi Video di Formazione AI con un tocco professionale.
2
Step 2
Aggiungi Immagini e Genera Voiceover
Rafforza il tuo messaggio integrando scene personalizzabili pertinenti o caricando i tuoi media, e poi genera voiceover dal suono naturale direttamente dal tuo script per istruzioni chiare.
3
Step 3
Rifinisci con Didascalie e Branding
Migliora l'accessibilità e mantieni la coerenza del marchio generando automaticamente sottotitoli/didascalie per il tuo video e applicando i tuoi controlli di branding unici, come loghi e colori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Allestimento Ergonomico
Ottimizza il tuo output finale selezionando l'opzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto desiderato, quindi esporta il tuo video per condividere facilmente i tuoi Video di Allestimento Ergonomico rifiniti su tutte le piattaforme.

Eleva il Coinvolgimento nella Formazione

Migliora l'impatto dei tuoi video di allestimento ergonomico utilizzando l'AI per creare contenuti dinamici che stimolano un maggiore coinvolgimento e ritenzione degli studenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere nella creazione di Video di Formazione AI?

Gli strumenti AI di HeyGen ti permettono di creare facilmente Video di Formazione AI di alta qualità. Puoi trasformare script in contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e voiceover professionali, il tutto all'interno di scene personalizzabili.

Quali strumenti AI offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen fornisce strumenti AI completi per la produzione video, inclusi avatar AI avanzati e un AI Spokesperson per trasmettere il tuo messaggio. La nostra piattaforma funge da potente Generatore di Testo a Video, consentendo una facile creazione con voiceover, didascalie e sottotitoli automatizzati.

È possibile generare automaticamente sottotitoli e voiceover con HeyGen?

Sì, HeyGen genera senza problemi sottotitoli e voiceover di alta qualità per i tuoi video. La nostra piattaforma funziona come un Generatore di Didascalie AI e include robuste capacità di Attore Vocale AI, assicurando che il tuo contenuto sia accessibile e coinvolgente.

HeyGen può creare video di allestimento ergonomico utilizzando avatar AI?

Assolutamente, HeyGen è ideale per creare video professionali di allestimento ergonomico. Puoi utilizzare avatar AI realistici per dimostrare tecniche corrette all'interno di scene personalizzabili, arricchite da voiceover chiari per guidare efficacemente il tuo pubblico.

