Crea Facilmente Video di Lancio dei GRD con l'AI

Produci video di qualità professionale per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e la costruzione della comunità utilizzando avatar AI dinamici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi rivolto ai dipendenti esistenti e ai potenziali membri dei GRD, incoraggiando la loro partecipazione attiva e sottolineando la facilità con cui avviare un GRD all'interno dell'azienda. Utilizza visual energetici e grafiche moderne, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire un messaggio conciso, con sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video professionale di 60 secondi destinato alla leadership aziendale e agli stakeholder, mostrando l'impatto positivo della Diversità e Inclusione attraverso i GRD esistenti e il valore del supporto esecutivo. Lo stile visivo dovrebbe essere ispiratore e basato su testimonianze, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini pertinenti e modelli e scene professionali per trasmettere gravitas.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 20 secondi veloce e incisivo per i professionisti delle risorse umane e i potenziali fondatori di GRD, ispirandoli a creare video di lancio dei GRD e semplificare la loro strategia di lancio dei GRD. Il video dovrebbe essere luminoso e moderno con testi sovrapposti di impatto, dimostrando la versatilità del ridimensionamento e delle esportazioni di HeyGen per vari piattaforme e presentando avatar AI coinvolgenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Lancio dei GRD

Crea rapidamente e facilmente video di lancio professionali e coinvolgenti per i tuoi Gruppi di Risorse per i Dipendenti (GRD), aumentando il coinvolgimento dei dipendenti e la costruzione della comunità.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI e Modello
Seleziona un avatar AI diversificato e un modello adatto per impostare il tono del tuo messaggio di lancio dei GRD, garantendo una presentazione professionale e inclusiva.
2
Step 2
Crea il Tuo Script e Genera la Voce Narrante
Scrivi il tuo messaggio convincente per il lancio dei tuoi Gruppi di Risorse per i Dipendenti. La funzione di testo-a-video da script di HeyGen darà vita alle tue parole istantaneamente.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Sottotitoli
Personalizza il tuo video con i colori e il logo del tuo brand. Utilizza la funzione di sottotitoli per massimizzare l'accessibilità e il coinvolgimento dei dipendenti per il tuo annuncio GRD.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Lancio dei GRD
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di qualità professionale in vari formati di aspetto, pronto per essere condiviso attraverso i canali di comunicazione interna per lanciare con successo un GRD.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira la Comunità con Contenuti Motivazionali dei GRD

Crea video ispiratori per comunicare la missione del tuo GRD, promuovere la comunità e incoraggiare la partecipazione attiva tra i dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare la mia organizzazione a lanciare efficacemente un GRD?

Gli strumenti avanzati di AI di HeyGen consentono alla tua organizzazione di creare rapidamente video coinvolgenti di qualità professionale, perfetti per una strategia di lancio dei GRD di impatto. Puoi utilizzare avatar AI e branding personalizzato per promuovere il coinvolgimento dei dipendenti e costruire una comunità forte attorno ai tuoi Gruppi di Risorse per i Dipendenti.

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per creare video di lancio dei GRD?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI che possono dare vita ai tuoi video di lancio dei GRD. Questi portavoce AI assicurano che il tuo messaggio di Diversità e Inclusione sia trasmesso in modo professionale e coerente, migliorando l'appeal dei tuoi video di qualità professionale.

È facile creare video coinvolgenti per un lancio di GRD con HeyGen?

Sì, HeyGen semplifica il processo per creare video di lancio dei GRD di qualità professionale da un semplice script utilizzando la nostra funzione di testo-a-video. Con capacità come la generazione di voce narrante e il generatore automatico di sottotitoli AI, puoi produrre efficacemente video coinvolgenti che catturano l'attenzione e promuovono il tuo GRD.

HeyGen può personalizzare i nostri video di lancio dei GRD per adattarsi al nostro branding specifico?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, inclusi opzioni per loghi e colori personalizzati, per garantire che i tuoi video di lancio dei GRD si allineino perfettamente con l'identità del tuo gruppo e la strategia di lancio complessiva dei GRD. Questa robusta personalizzazione supporta la costruzione della comunità e rafforza le tue comunicazioni interne.

