Crea Video per Programmi di Equità con la Potenza dell'AI
Crea rapidamente contenuti educativi coinvolgenti sull'equità e campagne di diversità con i potenti avatar AI di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Produci un video dinamico di 45 secondi che celebri il successo di una recente iniziativa di equità, progettato per una forza lavoro globale e comunità diverse. Utilizza un approccio visivo vibrante e ispiratore con scene diverse dalla libreria multimediale/supporto stock, completato da una traccia audio vivace. Assicura la massima accessibilità e portata attraverso opzioni multilingue utilizzando le efficienti sottotitoli/doppiaggi AI di HeyGen.
Sviluppa un video educativo conciso di 30 secondi rivolto a leader e manager delle risorse umane, delineando i passaggi chiave per presentazioni efficaci di strategie di equità. Utilizza una presentazione visiva in stile infografico pulito con modelli e scene professionali, caratterizzata da un voiceover chiaro e autorevole generato direttamente dal tuo script. Questo consente una comunicazione rapida e incisiva dei contenuti essenziali sull'equità educativa.
Crea un video di 60 secondi in formato testimonianza o 'giornata tipo', mostrando l'esperienza positiva di un individuo all'interno di un programma di equità, rivolto a potenziali partecipanti e dipendenti generali per promuovere campagne di diversità. Adotta uno stile visivo autentico e personale con illuminazione calda e voce naturale. Sfrutta gli strumenti AI, in particolare gli avatar AI, per trasmettere il messaggio sentito, e assicurati un'ampia attrattiva con sottotitoli/doppiaggi e ridimensionamento ed esportazione flessibili del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione sull'Equità.
Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare la partecipazione e la ritenzione nei video di formazione HR critici e nei contenuti educativi sull'equità.
Scala l'Educazione sull'Equità a Livello Globale.
Sviluppa più contenuti educativi sull'equità e raggiungi un pubblico più ampio con video AI, facilitando un apprendimento impattante tra gruppi diversi.
Domande Frequenti
Come può HeyGen elevare la narrazione e il coinvolgimento dei nostri video sui programmi di equità?
HeyGen ti consente di creare video coinvolgenti e accattivanti per le tue iniziative di equità sfruttando avatar AI realistici e capacità intuitive di testo-a-video. Questo permette una narrazione potente che risuona con pubblici diversi, rendendo i tuoi video sui programmi di equità impattanti.
Quali strumenti AI offre HeyGen per creare efficacemente video sui programmi di equità?
HeyGen offre strumenti AI avanzati, inclusi avatar AI personalizzabili e generazione di testo-a-video senza soluzione di continuità, semplificando notevolmente il processo di creazione di video sui programmi di equità. Puoi trasformare rapidamente script in contenuti di livello professionale con facilità.
I leader delle risorse umane e gli educatori possono utilizzare efficacemente HeyGen per campagne di diversità e video di formazione HR?
Assolutamente. HeyGen è una soluzione ideale per i leader delle risorse umane e gli educatori che desiderano sviluppare contenuti educativi di alta qualità sull'equità e video di formazione HR impattanti. La sua piattaforma user-friendly semplifica la creazione di materiali coinvolgenti per campagne di diversità e presentazioni di strategie di equità.
HeyGen offre funzionalità come sottotitoli AI e opzioni multilingue per le iniziative di equità?
Sì, HeyGen supporta l'accessibilità globale per le tue iniziative di equità fornendo robusti sottotitoli AI e capacità di doppiaggio AI. Queste opzioni multilingue assicurano che il tuo messaggio raggiunga un pubblico più ampio, migliorando la comprensione e l'inclusività nei tuoi video sui programmi di equità.