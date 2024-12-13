crea video di formazione imprenditoriale: Modelli Potenziati dall'AI

Sfrutta i modelli video potenziati dall'AI per creare video istruttivi coinvolgenti che migliorano la ritenzione delle conoscenze.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video energico di 45 secondi rivolto a formatori aziendali e professionisti L&D, che dimostra il potere degli avatar AI nel fornire video di formazione coinvolgenti. Lo stile visivo è elegante e professionale, con un'enfasi sui movimenti fluidi degli avatar AI e gesti espressivi. L'audio include una voce sicura e articolata fornita da un avatar AI, rendendo i temi complessi facili da comprendere.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video istruttivo conciso di 30 secondi per creatori di corsi online ed educatori, che illustra la semplicità di aggiungere sottotitoli chiari per migliorare l'apprendimento. Il design visivo è pulito e focalizzato, utilizzando sovrapposizioni di testo animate e clip di stock pertinenti. Una voce amichevole e informativa spiega i benefici dell'accessibilità, accompagnata da sottotitoli perfettamente sincronizzati.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video completo di 90 secondi per team di marketing e product manager, spiegando come realizzare video di formazione con elementi personalizzabili. Lo stile visivo è altamente raffinato ed esplicativo, con registrazioni dello schermo fluide ed elementi grafici interattivi. Una voce amichevole e professionale generata dalla "Voiceover generation" di HeyGen guida gli spettatori nella creazione di contenuti impattanti e coinvolgenti, assicurando che ogni dettaglio sia perfettamente articolato.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione Imprenditoriale

Crea video di formazione imprenditoriale coinvolgenti ed efficaci con la piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen. Combina facilmente i tuoi contenuti, avatar AI e voiceover professionali per educare il tuo pubblico.

Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando tra una gamma di "modelli video potenziati dall'AI" all'interno della nostra libreria "Templates & scenes", oppure inizia da zero con un progetto vuoto per personalizzare completamente il tuo video di formazione imprenditoriale.
Step 2
Aggiungi il Tuo Script e gli Avatar
Inserisci il tuo script di formazione e integra facilmente "avatar AI" realistici per presentare i tuoi contenuti. Questi "avatar AI" danno vita alla tua formazione imprenditoriale senza bisogno di attori professionisti.
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Trasforma il tuo script in audio dal suono naturale utilizzando la "Voiceover generation" potenziata da un "Attore Vocale AI". Puoi anche aggiungere facilmente sottotitoli per garantire che la tua formazione sia accessibile.
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Assicurati un "branding coerente" applicando i colori e il logo specifici del tuo marchio utilizzando i nostri "controlli di branding" dedicati. Una volta finalizzato, esporta il tuo video di formazione imprenditoriale di alta qualità.

Ispira i Futuri Imprenditori

Sviluppa video motivazionali coinvolgenti che accendono la passione e la determinazione nei futuri leader aziendali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione imprenditoriale coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione imprenditoriale utilizzando modelli video potenziati dall'AI. Con gli Avatar AI e gli Attori Vocali AI, puoi produrre rapidamente video di formazione coinvolgenti, personalizzando le scene e sfruttando l'editing con un solo clic per mantenere un branding coerente.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI ideale per video istruttivi?

HeyGen si distingue come un generatore di video AI ideale per video istruttivi trasformando i testi in contenuti professionali utilizzando la tecnologia text-to-video. Supporta voiceover multilingue e un generatore di sottotitoli AI, rendendo accessibili argomenti complessi per migliorare la ritenzione delle conoscenze nei moduli di microlearning.

Posso mantenere il branding della mia azienda mentre realizzo video di formazione per i dipendenti con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre un ampio controllo per mantenere il branding della tua azienda in tutti i video di formazione per i dipendenti. Utilizza modelli personalizzabili, scene personalizzabili e integra i tuoi loghi e colori specifici per garantire un branding coerente in tutti i tuoi materiali didattici.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di soluzioni di formazione a distanza o contenuti di onboarding interattivi?

HeyGen semplifica la creazione di soluzioni di formazione a distanza e contenuti di onboarding interattivi attraverso i suoi strumenti intuitivi potenziati dall'AI. Puoi facilmente incorporare screencast o utilizzare il creatore di video online per creare materiali coinvolgenti, rendendo l'onboarding dei nuovi dipendenti e l'educazione continua dei dipendenti più gestibili per team globali e remoti.

