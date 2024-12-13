Crea Video di Supporto Aziendale che Potenziano CX ed Efficienza

Trasforma la risoluzione di problemi tecnici complessi e la formazione in video tutorial coinvolgenti utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di risoluzione dei problemi tecnici di 60 secondi che dimostri come risolvere un comune errore di integrazione software. Questo video è destinato agli utenti aziendali esistenti che affrontano problemi tecnici specifici. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere passo-passo, calmo e pratico, sfruttando i sottotitoli di HeyGen per massima chiarezza e accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 30 secondi che annuncia un importante aggiornamento delle funzionalità del nostro software aziendale, evidenziandone i benefici principali. Il pubblico target include tutti gli utenti aziendali attuali che devono comprendere rapidamente le nuove funzionalità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico, conciso e visivamente attraente, utilizzando la capacità di HeyGen di creare video da testo per una rapida creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione di 50 secondi che affronta le domande frequenti (FAQ) sui nostri accordi di livello di servizio avanzati. Questo video è rivolto ai clienti aziendali che cercano informazioni dettagliate sulle politiche di servizio. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere affidabile, rassicurante e facile da seguire, migliorato dalla generazione di voiceover di HeyGen per una narrazione coerente e professionale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Supporto Aziendale

Ottimizza la produzione di video istruttivi e di risoluzione dei problemi efficaci per migliorare l'esperienza del cliente e l'efficienza degli agenti.

1
Step 1
Seleziona un Modello di Video
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli di video professionali e scene progettate per adattarsi a scenari di supporto comuni, fornendo una base strutturata per i tuoi contenuti.
2
Step 2
Crea il Tuo Messaggio
Inserisci il tuo script di supporto in HeyGen. La piattaforma utilizza la tecnologia di creazione video da testo per generare automaticamente contenuti video coinvolgenti, semplificando il processo di produzione.
3
Step 3
Personalizza Visivi e Audio
Migliora il tuo video selezionando un avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Puoi anche generare un voiceover direttamente dal tuo script e aggiungere sottotitoli per una migliore accessibilità.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Incorpora il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen. Una volta finalizzato, esporta il tuo video di supporto di alta qualità in vari formati per diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Informazioni Complesse e Risoluzione dei Problemi

.

Trasforma caratteristiche di prodotto intricate o risoluzione di problemi tecnici in video chiari e facili da comprendere per un migliore self-service.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di supporto aziendale?

HeyGen consente alle aziende di creare facilmente video di supporto aziendale coinvolgenti, video tutorial e video di formazione utilizzando avatar AI e capacità di creazione video da testo. Questo semplifica la produzione di video istruttivi, aiutandoti a scalare i tuoi sforzi di supporto clienti in modo efficiente.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per il supporto clienti?

Sfruttare HeyGen per i video di supporto clienti migliora significativamente l'esperienza del cliente fornendo contenuti istruttivi chiari e coinvolgenti. Questo può portare a una maggiore efficienza degli agenti, una risoluzione più rapida dei problemi e, in ultima analisi, una maggiore fedeltà dei clienti offrendo risorse di auto-aiuto facilmente accessibili.

HeyGen può produrre vari tipi di video istruttivi?

Sì, HeyGen supporta la creazione di diversi video istruttivi, inclusi tutorial video dettagliati, video di formazione completi e video di risoluzione dei problemi. Puoi migliorare questi video con funzionalità come sottotitoli generati dall'AI e modelli video personalizzabili per risultati professionali.

Come migliora l'AI di HeyGen i contenuti video per il servizio clienti?

Le capacità AI di HeyGen rivoluzionano i contenuti video per il servizio clienti consentendo la creazione di video professionali con avatar AI e una generazione di video da testo senza soluzione di continuità. Questo include funzionalità come la generazione di voiceover naturali e controlli di branding robusti, garantendo che i tuoi sforzi di video marketing mantengano una voce di brand coerente.

