Crea Video per Sondaggi di Coinvolgimento per Migliori Intuizioni sui Dipendenti
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e raccogli feedback preziosi per i team HR. Crea facilmente video professionali per sondaggi sui dipendenti con avatar AI.
Per i manager e i responsabili della comunicazione interna, un video informativo di 60 secondi può presentare chiaramente le intuizioni chiave dai recenti sondaggi sui dipendenti. Utilizza la funzionalità di HeyGen 'Testo a video da script' e Sottotitoli/didascalie per garantire chiarezza e accessibilità, con uno stile visivo e audio conciso e professionale, sottolineando l'impatto dei 'sondaggi sui dipendenti' sulle decisioni strategiche.
Coinvolgi i nuovi assunti durante l'onboarding con un video amichevole e moderno di 30 secondi che spiega il valore delle future opportunità di coinvolgimento dei dipendenti. Sfrutta i Modelli & scene di HeyGen e il supporto della Libreria multimediale/stock per produrre rapidamente un video con un tocco 'creato dai dipendenti', garantendo un'introduzione rapida e visivamente attraente ai processi di 'Onboarding dei dipendenti'.
I team HR globali che cercano di rafforzare la 'comunicazione interna' e il 'coinvolgimento dei dipendenti' in diverse regioni possono produrre un messaggio video professionale e inclusivo di 50 secondi dalla leadership. Questo video, sfruttando la generazione di Voce narrante robusta e il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, dovrebbe mantenere un tono audio rassicurante e un'estetica visiva pulita.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Aumenta il Coinvolgimento nei Sondaggi sui Dipendenti.
Aumenta la partecipazione e la ritenzione nei sondaggi sui dipendenti utilizzando Avatar AI per trasmettere messaggi personalizzati e di impatto che risuonano con la tua forza lavoro.
Semplifica la Comunicazione Interna per i Sondaggi.
Produci rapidamente un alto volume di video professionali di introduzione e follow-up per i sondaggi sui dipendenti, rendendo la comunicazione interna più efficace e scalabile per i team HR.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti per sondaggi sui dipendenti?
HeyGen consente ai team HR di creare video coinvolgenti per sondaggi sui dipendenti utilizzando Avatar AI e tecnologia Testo a Video. Questo trasforma la ricerca e i sondaggi tradizionali in contenuti dinamici che aumentano il coinvolgimento dei dipendenti e la comunicazione interna.
Quali funzionalità avanzate di AI offre HeyGen per la generazione di video?
HeyGen sfrutta Avatar AI avanzati e tecnologia di Attore Vocale AI per generare video professionali da script testuali. Questo Generatore di Testo a Video gratuito semplifica la creazione di contenuti, rendendo accessibili video di alta qualità per varie esigenze di comunicazione interna.
HeyGen è adatto per l'Onboarding dei Dipendenti e la comunicazione interna?
Assolutamente, HeyGen è una soluzione ideale per l'Onboarding dei Dipendenti e per migliorare la comunicazione interna con contenuti coinvolgenti. Crea facilmente Video di Coinvolgimento dei Dipendenti accattivanti per informare, formare e connetterti efficacemente con il tuo team.
HeyGen offre personalizzazione per la coerenza del marchio e la portata globale?
Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per mantenere l'identità visiva della tua azienda in ogni video. Inoltre, HeyGen supporta più lingue, rendendo i tuoi contenuti accessibili a livello globale e ottimizzati per dispositivi mobili per un pubblico diversificato.