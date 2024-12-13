Crea Video per Sondaggi di Coinvolgimento per Migliori Intuizioni sui Dipendenti

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e raccogli feedback preziosi per i team HR. Crea facilmente video professionali per sondaggi sui dipendenti con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i manager e i responsabili della comunicazione interna, un video informativo di 60 secondi può presentare chiaramente le intuizioni chiave dai recenti sondaggi sui dipendenti. Utilizza la funzionalità di HeyGen 'Testo a video da script' e Sottotitoli/didascalie per garantire chiarezza e accessibilità, con uno stile visivo e audio conciso e professionale, sottolineando l'impatto dei 'sondaggi sui dipendenti' sulle decisioni strategiche.
Prompt di Esempio 2
Coinvolgi i nuovi assunti durante l'onboarding con un video amichevole e moderno di 30 secondi che spiega il valore delle future opportunità di coinvolgimento dei dipendenti. Sfrutta i Modelli & scene di HeyGen e il supporto della Libreria multimediale/stock per produrre rapidamente un video con un tocco 'creato dai dipendenti', garantendo un'introduzione rapida e visivamente attraente ai processi di 'Onboarding dei dipendenti'.
Prompt di Esempio 3
I team HR globali che cercano di rafforzare la 'comunicazione interna' e il 'coinvolgimento dei dipendenti' in diverse regioni possono produrre un messaggio video professionale e inclusivo di 50 secondi dalla leadership. Questo video, sfruttando la generazione di Voce narrante robusta e il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, dovrebbe mantenere un tono audio rassicurante e un'estetica visiva pulita.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per Sondaggi di Coinvolgimento

Trasforma senza sforzo i tuoi sondaggi sui dipendenti in video coinvolgenti che favoriscono una migliore comunicazione e intuizioni più profonde per i tuoi team HR, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Sondaggio e Seleziona un Avatar AI
Crea il tuo script per il sondaggio utilizzando Avatar AI. Inserisci le domande del tuo sondaggio sui dipendenti come testo e seleziona un avatar AI professionale per presentarle, garantendo un volto coerente e amichevole per i tuoi sondaggi sui dipendenti.
2
Step 2
Aggiungi Elementi di Branding al Tuo Video
Aggiungi il tocco unico del tuo marchio utilizzando i controlli di Branding. Incorpora il logo della tua azienda, i colori e la musica di sottofondo per allineare il video con gli standard di comunicazione interna e rafforzare l'identità del tuo marchio.
3
Step 3
Seleziona un Attore Vocale AI e Genera Sottotitoli
Seleziona il tuo Attore Vocale AI e genera sottotitoli. Scegli tra una varietà di voci per adattarsi al tuo tono e aggiungi automaticamente i sottotitoli per garantire che il tuo messaggio sia accessibile e chiaro a tutti i dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Coinvolgente
Esporta il tuo video e condividilo su diverse piattaforme. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per ottimizzare per diversi ambienti di visualizzazione, garantendo che il tuo video di sondaggio coinvolgente sia ottimizzato per dispositivi mobili e raggiunga tutti in modo efficiente.

Casi d'Uso

Casi d'Uso

Crea Introduzioni ai Sondaggi Coinvolgenti

Sviluppa introduzioni video coinvolgenti e informative per i tuoi sondaggi sui dipendenti, catturando l'attenzione e spiegando chiaramente gli obiettivi utilizzando attori vocali AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti per sondaggi sui dipendenti?

HeyGen consente ai team HR di creare video coinvolgenti per sondaggi sui dipendenti utilizzando Avatar AI e tecnologia Testo a Video. Questo trasforma la ricerca e i sondaggi tradizionali in contenuti dinamici che aumentano il coinvolgimento dei dipendenti e la comunicazione interna.

Quali funzionalità avanzate di AI offre HeyGen per la generazione di video?

HeyGen sfrutta Avatar AI avanzati e tecnologia di Attore Vocale AI per generare video professionali da script testuali. Questo Generatore di Testo a Video gratuito semplifica la creazione di contenuti, rendendo accessibili video di alta qualità per varie esigenze di comunicazione interna.

HeyGen è adatto per l'Onboarding dei Dipendenti e la comunicazione interna?

Assolutamente, HeyGen è una soluzione ideale per l'Onboarding dei Dipendenti e per migliorare la comunicazione interna con contenuti coinvolgenti. Crea facilmente Video di Coinvolgimento dei Dipendenti accattivanti per informare, formare e connetterti efficacemente con il tuo team.

HeyGen offre personalizzazione per la coerenza del marchio e la portata globale?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per mantenere l'identità visiva della tua azienda in ogni video. Inoltre, HeyGen supporta più lingue, rendendo i tuoi contenuti accessibili a livello globale e ottimizzati per dispositivi mobili per un pubblico diversificato.

