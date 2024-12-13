Crea Video di Formazione sull'Efficienza Energetica che Ispirano
Trasforma concetti complessi in materiali didattici coinvolgenti con gli avatar AI di HeyGen, ispirando conversazioni e creando consapevolezza sul risparmio energetico.
Crea un video istruttivo di 60 secondi progettato per i gestori di proprietà, dettagliando pratiche "edilizie verdi" che "migliorano la durata delle attrezzature" e riducono i costi operativi. La presentazione visiva dovrebbe essere professionale con filmati realistici di stock e sovrapposizioni animate, utilizzando un avatar AI esperto per la narrazione per mantenere un tono coerente e autorevole. Gli avatar AI di HeyGen saranno fondamentali per presentare questo contenuto tecnico.
Produci un video "educativo" dinamico di 30 secondi rivolto agli "studenti" delle scuole superiori, introducendo i concetti base delle "energie rinnovabili". L'approccio visivo dovrebbe essere vivace e veloce, con infografiche coinvolgenti e testo conciso, accompagnato da una colonna sonora stimolante e sottotitoli essenziali per garantire accessibilità e chiarezza in ambienti di visione diversi. I sottotitoli di HeyGen miglioreranno la ritenzione dell'apprendimento.
Immagina un segmento informativo di 50 secondi per gruppi energetici comunitari, spiegando i benefici e il funzionamento dei "sistemi fotovoltaici solari" come componente chiave della moderna "formazione sull'efficienza energetica". L'estetica dovrebbe essere moderna e pulita, incorporando riprese con droni di installazioni solari e visualizzazioni di dati chiare, con una voce sicura ed esplicativa. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per tradurre rapidamente informazioni dettagliate in una storia visiva coinvolgente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata della Formazione sull'Efficienza Energetica.
Sviluppa rapidamente numerosi corsi video educativi per diffondere la conoscenza dell'efficienza energetica a un pubblico globale più ampio, raggiungendo più studenti e professionisti.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione Energetica.
Utilizza l'AI per creare video di formazione sull'efficienza energetica dinamici e informativi, aumentando significativamente il coinvolgimento degli studenti e migliorando la ritenzione dei concetti critici.
