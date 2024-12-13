crea video di formazione EMR con la potenza dell'AI

Aumenta l'efficienza della formazione e integra il personale più velocemente utilizzando avatar AI per un'istruzione EMR coinvolgente.

495/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di formazione EMR di 90 secondi incentrato su un aggiornamento specifico del flusso di lavoro all'interno del sistema, rivolto a personale clinico esperto che necessita di rapidi aggiornamenti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo tutorial conciso con transizioni dinamiche tra le scene e istruzioni audio chiare, migliorando l'efficienza della formazione. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per un aspetto professionale e includi sottotitoli per garantire accessibilità e comprensione.
Prompt di Esempio 2
Crea un contenuto video di 2 minuti guidato dall'AI per i team di supporto medico remoto e amministrativo, dimostrando le migliori pratiche per la documentazione all'interno dell'EMR. Lo stile visivo dovrebbe essere guidato da infografiche e coinvolgente, completato da una voce fuori campo professionale e amichevole. Questo video dovrebbe mostrare le robuste funzionalità di generazione di voce fuori campo e supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per fornire istruzioni chiare ai team remoti.
Prompt di Esempio 3
Immagina di creare una panoramica completa del flusso di lavoro EMR di 45 secondi, progettata per tutti i professionisti sanitari come aggiornamento o introduzione di alto livello. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando tagli rapidi e una narrazione sicura e vivace. Utilizza le funzionalità di trasformazione del testo in video e di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per produrre video di formazione AI coinvolgenti e adattabili su varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione EMR

Genera rapidamente video di formazione EMR professionali con contenuti guidati dall'AI, rendendo l'integrazione e l'educazione dei team remoti più efficienti e coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione EMR. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il "testo in video" per trasformare senza sforzo il tuo testo in un video dinamico, formando la base del tuo materiale didattico.
2
Step 2
Scegli il Tuo Portavoce AI
Migliora la tua formazione con un presentatore coinvolgente. Seleziona da una vasta gamma di "avatar AI" per guidare il tuo pubblico attraverso il sistema EMR, fornendo un'esperienza di apprendimento chiara e coerente per i tuoi team remoti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Voiceover
Personalizza ulteriormente la tua formazione incorporando media rilevanti dalla libreria stock o caricando i tuoi. Genera "voiceover" dal suono naturale in varie lingue per soddisfare una forza lavoro globale, migliorando la comprensione.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Raffina i tuoi contenuti video guidati dall'AI con "sottotitoli" automatici per una maggiore accessibilità e chiarezza. Una volta completato, esporta facilmente i tuoi video di formazione EMR professionali, garantendo la massima efficienza formativa per il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento e la Retenzione nella Formazione EMR

.

Produci video di formazione EMR coinvolgenti guidati dall'AI per migliorare significativamente la partecipazione degli studenti e la ritenzione delle conoscenze tra il personale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione EMR?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione EMR attraverso la generazione di contenuti video guidati dall'AI. La nostra piattaforma ti consente di trasformare rapidamente i testi in video di formazione AI professionali, aumentando significativamente l'efficienza della formazione per i professionisti sanitari.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per migliorare i contenuti di formazione EMR?

HeyGen offre robuste funzionalità AI come avatar AI e un generatore gratuito di testo in video per migliorare i tuoi video di formazione EMR. Puoi sfruttare la nostra tecnologia di portavoce AI per trasmettere informazioni complesse in modo chiaro, con voiceover personalizzabili e sottotitoli generati dall'AI.

HeyGen può personalizzare i video di formazione EMR per diverse esigenze organizzative?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per adattare i tuoi video di formazione EMR a esigenze organizzative specifiche, inclusa l'integrazione di team remoti. Puoi utilizzare scene personalizzabili, integrare controlli di branding e scegliere da una ricca libreria multimediale per creare contenuti altamente pertinenti e coinvolgenti.

Come supporta HeyGen la formazione EMR multilingue per team globali?

HeyGen supporta significativamente la formazione EMR globale offrendo strumenti per tradurre i contenuti e generare sottotitoli AI per i tuoi video. Il nostro strumento di traduzione video garantisce che i tuoi materiali di formazione siano accessibili a diversi team remoti, abbattendo efficacemente le barriere linguistiche.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo