crea video di formazione EMR con la potenza dell'AI
Aumenta l'efficienza della formazione e integra il personale più velocemente utilizzando avatar AI per un'istruzione EMR coinvolgente.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un modulo di formazione EMR di 90 secondi incentrato su un aggiornamento specifico del flusso di lavoro all'interno del sistema, rivolto a personale clinico esperto che necessita di rapidi aggiornamenti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo tutorial conciso con transizioni dinamiche tra le scene e istruzioni audio chiare, migliorando l'efficienza della formazione. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per un aspetto professionale e includi sottotitoli per garantire accessibilità e comprensione.
Crea un contenuto video di 2 minuti guidato dall'AI per i team di supporto medico remoto e amministrativo, dimostrando le migliori pratiche per la documentazione all'interno dell'EMR. Lo stile visivo dovrebbe essere guidato da infografiche e coinvolgente, completato da una voce fuori campo professionale e amichevole. Questo video dovrebbe mostrare le robuste funzionalità di generazione di voce fuori campo e supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per fornire istruzioni chiare ai team remoti.
Immagina di creare una panoramica completa del flusso di lavoro EMR di 45 secondi, progettata per tutti i professionisti sanitari come aggiornamento o introduzione di alto livello. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando tagli rapidi e una narrazione sicura e vivace. Utilizza le funzionalità di trasformazione del testo in video e di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per produrre video di formazione AI coinvolgenti e adattabili su varie piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Corsi di Formazione EMR Scalabili.
Sviluppa e distribuisci facilmente video di formazione EMR completi a livello globale, raggiungendo più professionisti sanitari in modo efficiente.
Semplifica Concetti Complessi EMR.
Utilizza l'AI per scomporre flussi di lavoro EMR complessi in contenuti video chiari e digeribili per un apprendimento e una comprensione migliorati.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione EMR?
HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione EMR attraverso la generazione di contenuti video guidati dall'AI. La nostra piattaforma ti consente di trasformare rapidamente i testi in video di formazione AI professionali, aumentando significativamente l'efficienza della formazione per i professionisti sanitari.
Quali funzionalità AI offre HeyGen per migliorare i contenuti di formazione EMR?
HeyGen offre robuste funzionalità AI come avatar AI e un generatore gratuito di testo in video per migliorare i tuoi video di formazione EMR. Puoi sfruttare la nostra tecnologia di portavoce AI per trasmettere informazioni complesse in modo chiaro, con voiceover personalizzabili e sottotitoli generati dall'AI.
HeyGen può personalizzare i video di formazione EMR per diverse esigenze organizzative?
Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per adattare i tuoi video di formazione EMR a esigenze organizzative specifiche, inclusa l'integrazione di team remoti. Puoi utilizzare scene personalizzabili, integrare controlli di branding e scegliere da una ricca libreria multimediale per creare contenuti altamente pertinenti e coinvolgenti.
Come supporta HeyGen la formazione EMR multilingue per team globali?
HeyGen supporta significativamente la formazione EMR globale offrendo strumenti per tradurre i contenuti e generare sottotitoli AI per i tuoi video. Il nostro strumento di traduzione video garantisce che i tuoi materiali di formazione siano accessibili a diversi team remoti, abbattendo efficacemente le barriere linguistiche.