Sondaggi Video: Crea Riepiloghi Coinvolgenti per il Feedback dei Dipendenti

Trasforma i dati dei sondaggi sui dipendenti in dinamici Video di Riepilogo dei Sondaggi sui Dipendenti facilmente utilizzando avatar AI per riepiloghi visivi coinvolgenti.

585/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 45 secondi rivolto a tutti i dipendenti, condividendo approfondimenti attuabili derivati dal recente sondaggio sul feedback dei dipendenti e rafforzando la cultura aziendale positiva. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e incoraggiante, con gli avatar AI di HeyGen che presentano le informazioni in modo accessibile e relazionabile, accompagnati da una traccia audio ottimistica che promuove un senso di progresso.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video chiaro di 30 secondi per i responsabili di dipartimento e i loro rispettivi team, riassumendo i risultati specifici del dipartimento dal sondaggio sui dipendenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo chiaro, simile a un'infografica, concentrandosi su indicatori chiave di prestazione e aree di crescita, completato da una colonna sonora motivazionale. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video di riepilogo del sondaggio sui dipendenti professionale e visivamente coerente che fornisca contesto rilevante.
Prompt di Esempio 3
Produci un video rassicurante di 75 secondi per l'intera azienda, riconoscendo il feedback dei dipendenti e delineando i prossimi passi concreti dopo il sondaggio. L'approccio visivo dovrebbe essere empatico e orientato al futuro, con testo chiaro sullo schermo e una voce narrante calma e rassicurante. Assicurati l'accessibilità utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, garantendo che ogni dipendente possa comprendere facilmente come il loro contributo aiuti a creare video per un cambiamento significativo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Riepilogo dei Sondaggi sui Dipendenti

Trasforma il feedback complesso dei dipendenti in riepiloghi video coinvolgenti e condivisibili che evidenziano le intuizioni chiave e promuovono la comprensione all'interno della tua organizzazione.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una gamma di modelli e scene professionali progettati per la comunicazione aziendale. Questi modelli forniscono una base strutturata per mostrare efficacemente i risultati del tuo sondaggio sui dipendenti, allineandosi con i modelli video.
2
Step 2
Aggiungi le Tue Intuizioni Chiave
Integra i dati del tuo sondaggio e il feedback chiave dei dipendenti nel modello scelto. Utilizza la funzione di testo-a-video da copione per narrare facilmente risultati complessi o evidenziare statistiche importanti con messaggi chiari e concisi.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding e gli Avatar
Personalizza il tuo video di riepilogo con avatar AI per presentare i tuoi risultati in modo dinamico. Migliora la professionalità incorporando l'identità visiva della tua azienda, creando video sulla cultura aziendale che risuonano con il tuo team.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video, utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per prepararlo per varie piattaforme. Condividi facilmente i video online o incorporali nelle comunicazioni interne per garantire un'ampia portata e impatto per i tuoi riepiloghi dei sondaggi sui dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video di Aggiornamento Interni Rapidi

.

Genera aggiornamenti video coinvolgenti e di piccole dimensioni per i dipendenti per condividere i risultati chiave del sondaggio e rafforzare la cultura aziendale in modo efficiente.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il feedback e i sondaggi dei dipendenti?

HeyGen consente ai team HR di creare rapidamente ed efficacemente Video di Riepilogo dei Sondaggi sui Dipendenti coinvolgenti. Questo permette di raccogliere feedback completi dei dipendenti in modo più dinamico e personalizzato rispetto ai metodi tradizionali.

Quali modelli video sono disponibili per le varie esigenze di comunicazione HR?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli video professionali, semplificando il processo di creazione di video per la cultura aziendale, l'onboarding dei dipendenti e altro ancora. Gli utenti possono anche utilizzare ampie opzioni di personalizzazione per allineare i contenuti alle loro specifiche linee guida del marchio.

HeyGen può supportare diverse esigenze video HR oltre ai sondaggi?

Assolutamente, HeyGen è uno strumento versatile per i dipartimenti HR, perfetto per creare video d'impatto per l'onboarding dei dipendenti e migliorare gli sforzi di reclutamento. Consente agli utenti di condividere facilmente video online o incorporare contenuti video su piattaforme interne.

Quanto è facile creare video con le capacità AI di HeyGen?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video attraverso la sua interfaccia intuitiva e l'AI potente. Gli utenti possono sfruttare il testo-a-video da un copione, scegliere tra una varietà di avatar AI e utilizzare strumenti di editing integrati per produrre contenuti professionali senza sforzo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo