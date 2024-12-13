Crea Video sui Diritti dei Dipendenti Facilmente

Educa il tuo team sulle regole del Salario Minimo e degli Straordinari con video coinvolgenti, potenziati dagli avatar AI di HeyGen.

382/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi che dettagli i diritti dei dipendenti riguardo agli Straordinari e come tracciare correttamente le Ore Lavorate. Questo video dovrebbe essere rivolto ai dipendenti in posizioni orarie e essere visivamente coinvolgente con grafica illustrativa, assicurando che le informazioni cruciali siano rinforzate attraverso sottotitoli generati dallo script testo-video per accessibilità e chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 60 secondi su come comprendere e segnalare le Ritorsioni sul posto di lavoro, dando potere ai dipendenti di presentare un Reclamo in sicurezza. Adattato per i dipendenti che vivono o osservano problemi sul posto di lavoro e per i supervisori, questo video dovrebbe adottare uno stile visivo empatico e potenziante utilizzando Template e scene predefinite e supporto della libreria multimediale/stock per illustrare efficacemente diversi scenari.
Prompt di Esempio 3
Formula un video semplice di 30 secondi 'Conosci i tuoi Diritti' che chiarisca le leggi sul Lavoro Minorile per genitori, giovani lavoratori e datori di lavoro. Impiega uno stile visivo semplice, diretto e leggermente animato per la massima comprensione, utilizzando la generazione di Voiceover per una consegna autorevole ma accessibile, e assicurati che sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video sui Diritti dei Dipendenti

Produci senza sforzo video informativi 'Conosci i tuoi Diritti' con la piattaforma AI di HeyGen per educare i dipendenti su argomenti cruciali come Salario Minimo e Straordinari.

1
Step 1
Scegli la Base del Tuo Video
Inizia selezionando un avatar AI per presentare chiaramente e professionalmente i contenuti del tuo video 'Conosci i tuoi Diritti', impostando il palco per informazioni coinvolgenti.
2
Step 2
Crea Contenuti Informativi
Crea il tuo script dettagliando argomenti essenziali sui diritti dei dipendenti come Salario Minimo o Straordinari. Utilizza la funzione testo-video da script di HeyGen per generare istantaneamente il tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Accessibilità
Arricchisci il tuo video con elementi visivi rilevanti dalla libreria multimediale e garantisci l'accessibilità aggiungendo sottotitoli per tutti i visualizzatori, coprendo risorse come 'Come presentare un Reclamo'.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Video
Rivedi il tuo video finale sui diritti dei dipendenti. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattarlo a varie piattaforme, rendendo le tue informazioni preziose accessibili ovunque necessario.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Diffondi Informazioni Chiave sui Diritti

.

Crea senza sforzo brevi clip video d'impatto su argomenti come Salario Minimo o Straordinari per una comunicazione efficace sui social media.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti sui diritti dei dipendenti?

HeyGen ti permette di produrre facilmente video di alta qualità 'Conosci i tuoi Diritti' utilizzando avatar AI e testo-video da uno script. Questo semplifica la creazione di contenuti educativi essenziali su argomenti come Salario Minimo e Straordinari.

Quali tipi di informazioni sui diritti dei dipendenti possono essere trattati nei video di HeyGen?

La piattaforma flessibile di HeyGen ti consente di creare video che spiegano una vasta gamma di argomenti sui diritti dei dipendenti, incluse le protezioni contro le Ritorsioni, le normative sul Lavoro Minorile e i dettagli sulle Ore Lavorate. Puoi anche trattare come presentare un Reclamo.

Posso personalizzare l'aspetto e l'accessibilità dei miei video sui diritti dei dipendenti con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, inclusa la personalizzazione di logo e colori, per garantire che i tuoi video siano in linea con l'identità della tua organizzazione. Inoltre, sottotitoli automatici migliorano l'accessibilità per tutti i visualizzatori delle tue risorse sui diritti dei dipendenti.

HeyGen offre strumenti per semplificare la produzione di video di formazione sui diritti dei dipendenti?

Sì, HeyGen offre una varietà di template e scene progettati per accelerare il tuo processo di creazione video. Questo ti consente di produrre efficientemente video educativi su vari argomenti sui diritti dei dipendenti, garantendo coerenza e qualità professionale per i tuoi Video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo