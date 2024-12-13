Crea Video sulle Responsabilità dei Dipendenti con AI

Progetta rapidamente video di formazione per i dipendenti. Crea facilmente contenuti coinvolgenti per l'inserimento e la conformità con i modelli personalizzabili di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un modulo di formazione sulla conformità di 60 secondi, rivolto a tutti i dipendenti e ai dipartimenti delle risorse umane, concentrandosi su protocolli di sicurezza cruciali e responsabilità legali dei dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e diretto, utilizzando infografiche chiare e una voce calma e autorevole per trasmettere informazioni importanti. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare il contenuto in modo coerente e credibile, migliorando il coinvolgimento degli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Produci un segmento coinvolgente di 30 secondi "crea video sulle responsabilità dei dipendenti" per i team interni, illustrando i compiti principali di un dipartimento specifico e il suo impatto sugli obiettivi aziendali complessivi. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e illustrativo con musica di sottofondo vivace e una voce concisa ed energica per mantenere l'interesse degli spettatori. Approfitta dei modelli e delle scene di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti dall'aspetto professionale senza un ampio editing video.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione completo di 40 secondi per i dipendenti in ruoli trasversali e i loro manager, dettagliando le responsabilità chiave e le aspettative interdipartimentali. L'approccio visivo dovrebbe essere moderno e minimalista, utilizzando icone pulite e sovrapposizioni di testo, accompagnato da una voce chiara e informativa per garantire la comprensione. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione coerente e professionale ai tuoi contenuti educativi.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video sulle Responsabilità dei Dipendenti

Produci efficacemente video chiari e coinvolgenti che definiscono ruoli e compiti, assicurando che il tuo team comprenda le aspettative e operi efficacemente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando le responsabilità chiave. Puoi incollare uno script esistente o utilizzare l'AI di HeyGen per generarne uno, trasformando il tuo testo in un video di formazione per i dipendenti dinamico.
2
Step 2
Seleziona Avatar e Voci AI
Migliora il coinvolgimento scegliendo tra diversi avatar AI per presentare le tue informazioni. Abbinali a un attore vocale AI adatto per trasmettere il tuo messaggio in modo chiaro e professionale.
3
Step 3
Personalizza le Tue Scene
Personalizza i visual del tuo video con scene video personalizzabili, sfondi e media dalla libreria. Applica il branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Finalizza i tuoi video di formazione per i dipendenti con sottotitoli automatici per l'accessibilità. Esporta in vari formati di aspetto, pronti per il tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento o piattaforme interne.

Coltiva la Cultura e i Valori Aziendali

Usa l'AI per creare video motivazionali che rafforzano i valori fondamentali e ispirano i dipendenti ad abbracciare le loro responsabilità.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione per i dipendenti?

HeyGen consente ai team delle risorse umane di creare efficacemente video di formazione per i dipendenti coinvolgenti utilizzando contenuti video guidati dall'AI. Puoi trasformare il tuo script video in video raffinati con avatar AI realistici e sottotitoli generati automaticamente, semplificando il processo di produzione. Questo rende più facile creare video di formazione cruciali per la tua forza lavoro.

Quali avatar AI offre HeyGen per i contenuti video?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici che possono fungere da presentatori sullo schermo. Questi avatar sono abbinati a capacità avanzate di attori vocali AI, permettendoti di creare scene video dinamiche e personalizzabili. Questo migliora il coinvolgimento degli spettatori nei tuoi sforzi di formazione e comunicazione.

HeyGen può generare voiceover multilingue per i materiali di formazione?

Sì, HeyGen supporta voiceover multilingue, permettendoti di fornire i tuoi video di formazione per i dipendenti a una forza lavoro globale. Questa capacità è essenziale per creare contenuti inclusivi per l'Inserimento di Nuovi Dipendenti e garantire una formazione sulla conformità efficace in diverse regioni. Assicura una comunicazione chiara in più lingue.

HeyGen fornisce modelli video per creare esperienze di apprendimento coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen offre una varietà di modelli video professionali progettati per semplificare la creazione di video di formazione di impatto. Queste scene video personalizzabili consentono ai team delle risorse umane di produrre rapidamente contenuti di alta qualità senza competenze estese di editing video. Puoi facilmente adattarli al tuo marchio e messaggio specifico.

